Xavi a officiellement ouvert son compteur de victoires à la tête de la sélection néerlandaise. Après avoir commencé son mandat par un respectable match nul 1-1 contre l'Allemagne, l'Espagnol a vu son équipe négocier un déplacement délicat pour s'imposer 2-1 face à la Serbie dimanche soir. Ce résultat marque une étape importante pour le nouveau régime, apportant un certain élan alors que la campagne de Ligue des nations se poursuit sous sa direction. Malgré la positivité entourant le score, le milieu de terrain légendaire est resté mesuré dans son évaluation de la performance.

« Il est toujours primordial de prendre les trois points », a déclaré Xavi. « Je suis heureux que nous y soyons parvenus. Mais nous devons mieux jouer, car, surtout en première période, nous n'avons pas bien pressé », a déclaré Xavi.