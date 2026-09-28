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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, « satisfait » mais appelle à un changement tactique crucial après une première victoire contre la Serbie
Le premier goût de la victoire pour Xavi
Xavi a officiellement ouvert son compteur de victoires à la tête de la sélection néerlandaise. Après avoir commencé son mandat par un respectable match nul 1-1 contre l'Allemagne, l'Espagnol a vu son équipe négocier un déplacement délicat pour s'imposer 2-1 face à la Serbie dimanche soir. Ce résultat marque une étape importante pour le nouveau régime, apportant un certain élan alors que la campagne de Ligue des nations se poursuit sous sa direction. Malgré la positivité entourant le score, le milieu de terrain légendaire est resté mesuré dans son évaluation de la performance.
« Il est toujours primordial de prendre les trois points », a déclaré Xavi. « Je suis heureux que nous y soyons parvenus. Mais nous devons mieux jouer, car, surtout en première période, nous n'avons pas bien pressé », a déclaré Xavi.
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En se concentrant sur les améliorations tactiques
Xavi a officiellement ouvert son compteur de victoires en tant que sélectionneur des Pays-Bas. Après avoir entamé son mandat par un nul respectable 1-1 contre l'Allemagne, l'Espagnol a vu son équipe négocier un déplacement compliqué pour battre la Serbie 2-1 dimanche soir. Ce résultat marque une étape importante pour le nouveau régime, apportant une certaine dynamique alors que la campagne de Ligue des nations se poursuit sous sa direction. Malgré le caractère positif du score, le légendaire milieu de terrain est resté mesuré dans son évaluation de la performance.
« Le plus important, c'est toujours de prendre les trois points, a déclaré Xavi. Je suis heureux que nous y soyons parvenus. Mais nous devons mieux jouer, parce qu'en première période, nous n'avons certainement pas bien pressé », a déclaré Xavi.
Éloges pour le héros du match Mexx Meerdink
L’homme fort de la soirée a sans aucun doute été Mexx Meerdink. L’attaquant de l’AZ Alkmaar a fait la différence en inscrivant les deux buts d’Oranje, permettant ainsi aux Pays-Bas de repartir de Serbie avec les trois points. Xavi n’a pas tari d’éloges sur le jeune avant-centre, soulignant que sa contribution allait bien au-delà de son seul réalisme devant le but. Le sélectionneur a mis en avant la discipline tactique et l’éthique de travail de Meerdink comme des éléments clés du succès néerlandais de la soirée, laissant entendre que l’attaquant avait déjà adhéré à la nouvelle philosophie mise en place à la KNVB.
« Je suis tellement heureux pour lui », a déclaré Xavi au sujet du doublé de l’attaquant. « Sa performance ne nous surprend pas, parce que nous connaissions ses qualités. Mexx travaille très dur et comprend comment nous voulons jouer. Il a aidé l’équipe au-delà des seuls buts, même si ceux-ci ont évidemment aidé. Le travail qu’il a fourni pour l’équipe a été formidable. »
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En vue des deux matches restants
L’entraîneur a conclu son analyse sur une note d’espoir, renforçant l’idée que l’équipe va dans la bonne direction. Avec des rencontres à venir contre la Grèce et un match retour contre la Serbie à l’horizon, les Pays-Bas ont largement l’occasion de mettre ces enseignements en pratique. L’objectif pour la semaine prochaine sera d’allier le réalisme devant le but de joueurs comme Meerdink au jeu de position sophistiqué qu’exige Xavi. « Les joueurs se sentent à l’aise sur le terrain avec la structure dans laquelle nous jouons, donc beaucoup de choses sont également bonnes », a ajouté Xavi.
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