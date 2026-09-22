Getty Images
Traduit par
Le sélectionneur des Pays-Bas Xavi envoie un message à Matthijs de Ligt alors que le défenseur de Manchester United approche d’un retour après son calvaire de blessures
Retour tant attendu
Le défenseur central néerlandais est absent de la compétition depuis près d’un an. Une blessure persistante au dos l’a d’abord écarté des terrains en novembre 2025, lançant un processus de rééducation profondément frustrant. Après six mois de traitement conservateur sans succès, le défenseur a finalement accepté la nécessité d’une intervention médicale.
De Ligt a été opéré en mai, une décision qui a officiellement mis fin à ses espoirs de participer à la Coupe du monde 2026. De retour à l’entraînement à Carrington, la star de Manchester United réalise d’importants progrès sur le plan physique. Le staff médical s’attend à ce qu’il soit enfin disponible pour une sélection une fois la trêve internationale actuelle terminée.
- AFP
Xavi garde un œil attentif
Malgré sa longue absence, De Ligt reste un élément crucial dans les plans de l’équipe nationale sous la houlette de son nouveau sélectionneur. S’exprimant avant une série exigeante de matches de Ligue des nations contre l’Allemagne, la Serbie et la Grèce, la légende du FC Barcelone Xavi a confirmé qu’il suivait de près la rééducation du défenseur à Manchester.
« Oui, nous sommes en contact avec lui et Manchester United », a révélé le technicien néerlandais. « Il a traversé une période difficile. J’ai aussi été en contact avec Frenkie de Jong et Xavi Simons récemment. Nous avons besoin de tous nos joueurs, surtout de ces garçons. »
Soulignant le statut du défenseur central au sein de la sélection néerlandaise, Xavi a ajouté : « Il va bien. Nous vérifions comment ils vont. Nous voulons vérifier parce que nous avons besoin de tous les joueurs. Dans ce cas, De Ligt est un joueur important. Il pourrait être important à l’avenir. »
Surmonter les revers du début
Le chemin du retour a durement éprouvé l’ancien capitaine de l’Ajax. Au moment d’opter pour son opération plus tôt cette année, De Ligt a confié sa profonde déception sur les réseaux sociaux. « Après six mois de traitement et de travail acharné pour revenir, l’opération était la seule option qui restait », a-t-il écrit, regrettant son incapacité à aider Manchester United et de manquer la Coupe du monde.
Pour Manchester United, son retour imminent représente un énorme renfort défensif. L’entraîneur Michael Carrick attend avec impatience son retour, ainsi que celui d’autres stars de l’équipe première en phase de récupération. Après un récent match nul 1-1 contre Fulham, Carrick a déclaré : « Amad [Diallo], avec un peu de chance, d’ici à notre retour, il se sera entraîné avec le groupe. Matta [De Ligt] travaille aussi pour retrouver la forme. »
- Getty Images Sport
Tottenham vous attend
Manchester United reprendra sa campagne de Premier League avec un choc face à Tottenham Hotspur le 10 octobre. Si Carrick s’est gardé de garantir la participation de De Ligt contre Tottenham, le retour du défenseur à l’entraînement collectif laisse penser qu’une apparition est imminente.
Si le Néerlandais peut prouver sa forme de match dans les semaines à venir, il renforcera instantanément l’arrière-garde de United. En outre, un retour réussi sur la scène nationale le remettrait clairement en course pour la prochaine sélection des Pays-Bas de Xavi, alors que l’équipe se projette vers l’avenir.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles