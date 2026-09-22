Malgré sa longue absence, De Ligt reste un élément crucial dans les plans de l’équipe nationale sous la houlette de son nouveau sélectionneur. S’exprimant avant une série exigeante de matches de Ligue des nations contre l’Allemagne, la Serbie et la Grèce, la légende du FC Barcelone Xavi a confirmé qu’il suivait de près la rééducation du défenseur à Manchester.

« Oui, nous sommes en contact avec lui et Manchester United », a révélé le technicien néerlandais. « Il a traversé une période difficile. J’ai aussi été en contact avec Frenkie de Jong et Xavi Simons récemment. Nous avons besoin de tous nos joueurs, surtout de ces garçons. »

Soulignant le statut du défenseur central au sein de la sélection néerlandaise, Xavi a ajouté : « Il va bien. Nous vérifions comment ils vont. Nous voulons vérifier parce que nous avons besoin de tous les joueurs. Dans ce cas, De Ligt est un joueur important. Il pourrait être important à l’avenir. »



