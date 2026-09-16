Getty Images Sport
Traduit par
Le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, défend vigoureusement Viktor Gyokeres alors que l’attaquant d’Arsenal fait l’objet d’un examen minutieux
Potter reste calme face aux difficultés de Gyokeres
Gyokeres se retrouve dans une position inhabituelle à l'Emirates Stadium, après avoir perdu son statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. L'international suédois avait été une révélation lors de la campagne 2025-2026, terminant meilleur buteur du club avec 21 réalisations alors qu'Arsenal mettait enfin fin à sa longue attente pour un titre de Premier League. Cependant, la saison actuelle a marqué un changement radical dans sa situation, le joueur de 28 ans ne disputant qu'une seule entrée en jeu de 12 minutes lors des quatre premières journées de championnat. Même une rare titularisation en Carabao Cup s'est achevée sur une frustration, puisqu'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors d'une victoire 4-2 contre Ipswich Town.
Malgré la tempête qui couve dans le nord de Londres, Potter s'est empressé d'éteindre l'incendie lors de l'annonce de la liste de l'équipe nationale mercredi à Solna. Le sélectionneur de la Suède a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter du manque de buts de son attaquant vedette. « Les choses arrivent. Il y a des hauts et des bas, comme dans la vie. C'est un vainqueur de la Premier League. Il a marqué beaucoup de buts en tant que numéro neuf d'Arsenal. Il a été incroyable pendant les qualifications et il a aussi réalisé une bonne Coupe du monde », a expliqué Potter, cité par Fotbollskanalen.
- AFP
Faire face à la pression du football d’élite
Le passage du statut de point de mire d’une équipe sacrée championne à celui de figure plus périphérique a soulevé des questions sur la confiance de l’attaquant, mais Potter estime que l’attention critique fait simplement partie des risques du métier au plus haut niveau. Il s’est empressé de souligner que les exigences du football d’élite attirent naturellement l’examen, mais il reste totalement constant dans son admiration pour le joueur.
« Les joueurs à ce niveau recevront toujours des critiques à un moment donné. Mais il n’y a aucun problème ici. Nous adorons Viktor. Il aime être ici. Nous créerons les meilleures conditions pour lui afin qu’il puisse continuer à être un joueur de haut niveau », a ajouté Potter.
Relancer les plans pour l’attaquant
Potter s’est exprimé sur sa stratégie pour reconstruire la confiance de Viktor, en insistant sur le fait qu’un nouveau départ pourrait être la clé pour relancer la carrière de la star après une période frustrante passée sur la touche. Interrogé sur la manière dont il compte reconstruire la confiance d’un joueur actuellement en manque de temps de jeu en compétition, Potter a livré une réflexion philosophique sur la volatilité d’une carrière professionnelle.
« Comme je l’ai dit, cela fait partie de la vie d’un footballeur. Les choses peuvent arriver vite et nous devons simplement faire avec. Parfois, un changement d’environnement peut aider un joueur, et nous nous réjouissons tous d’avoir Viktor avec nous. Nous l’aiderons à prendre du plaisir sur le terrain », a indiqué l’ancien entraîneur de Chelsea.
- Getty Images Sport
Rotations d’effectif et point sur les blessures
Si Gyokeres reste une pièce centrale des plans de Potter, l’annonce de la liste a aussi apporté son lot d’absences et de présences marquantes. La star de Tottenham, Dejan Kulusevski, est l’absence la plus notable, alors qu’il continue de se remettre d’un contretemps lié à une blessure de longue durée qui le tient éloigné des terrains depuis mai 2025. Nouvelle plus positive pour la Suède, le groupe comprend en revanche de nouveaux visages prometteurs, comme le défenseur de Hammarby Hampus Skoglund et Patrik Walemark, de Lech Poznan.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles