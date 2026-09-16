Gyokeres se retrouve dans une position inhabituelle à l'Emirates Stadium, après avoir perdu son statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. L'international suédois avait été une révélation lors de la campagne 2025-2026, terminant meilleur buteur du club avec 21 réalisations alors qu'Arsenal mettait enfin fin à sa longue attente pour un titre de Premier League. Cependant, la saison actuelle a marqué un changement radical dans sa situation, le joueur de 28 ans ne disputant qu'une seule entrée en jeu de 12 minutes lors des quatre premières journées de championnat. Même une rare titularisation en Carabao Cup s'est achevée sur une frustration, puisqu'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors d'une victoire 4-2 contre Ipswich Town.

Malgré la tempête qui couve dans le nord de Londres, Potter s'est empressé d'éteindre l'incendie lors de l'annonce de la liste de l'équipe nationale mercredi à Solna. Le sélectionneur de la Suède a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter du manque de buts de son attaquant vedette. « Les choses arrivent. Il y a des hauts et des bas, comme dans la vie. C'est un vainqueur de la Premier League. Il a marqué beaucoup de buts en tant que numéro neuf d'Arsenal. Il a été incroyable pendant les qualifications et il a aussi réalisé une bonne Coupe du monde », a expliqué Potter, cité par Fotbollskanalen.