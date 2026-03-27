Le sélectionneur de la Slovénie a lancé un avertissement à Manchester United au sujet de Benjamin Sesko après que l'attaquant a été écarté de la sélection nationale

César s'est montré catégorique, soulignant que la hiérarchie des priorités diffère souvent entre le club et la sélection nationale. Il a insisté sur le fait que l'équipe nationale doit faire valoir sa propre position conformément au règlement de l'UEFA. « En temps normal, l'équipe nationale est primordiale pour nous, un peu moins pour eux (Manchester United), mais il vaut mieux que Benjamin ne s'entraîne pas pendant ces 14 jours », a fait remarquer César. « Notre équipe médicale a immédiatement estimé qu'il ne serait pas bon pour lui de jouer. »

Le sélectionneur a encore renforcé son autorité en déclarant : « Nous devons nous respecter. Nous sommes un petit pays, mais c'est une équipe nationale. Pour moi, et c'est moi le responsable, il n'y aura aucune dérogation. Que ce soit Manchester United ou Celje, vous connaissez les règles de l'UEFA concernant les équipes nationales. Il n'y aura aucune dérogation. »