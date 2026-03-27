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Le sélectionneur de la Slovénie a lancé un avertissement à Manchester United au sujet de Benjamin Sesko après que l'attaquant a été écarté de la sélection nationale
César trace une ligne dans le sable
Le sélectionneur slovène a averti Manchester United que le club ne pouvait pas dicter ses conditions concernant la disponibilité de Sesko en équipe nationale, bien qu'il ait autorisé l'attaquant à ne pas participer aux prochains matchs amicaux contre la Hongrie et le Monténégro afin de se remettre de sa blessure. Alors que Manchester United affirme « gérer avec prudence » le joueur de 22 ans, Cesar reste catégorique : c'est son équipe médicale qui sera seule à juger de l'état de forme du joueur à l'avenir, et il refuse d'accorder un traitement de faveur au club de Premier League.
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Priorité accordée à l'équipe nationale et règlement de l'UEFA
César s'est montré catégorique, soulignant que la hiérarchie des priorités diffère souvent entre le club et la sélection nationale. Il a insisté sur le fait que l'équipe nationale doit faire valoir sa propre position conformément au règlement de l'UEFA. « En temps normal, l'équipe nationale est primordiale pour nous, un peu moins pour eux (Manchester United), mais il vaut mieux que Benjamin ne s'entraîne pas pendant ces 14 jours », a fait remarquer César. « Notre équipe médicale a immédiatement estimé qu'il ne serait pas bon pour lui de jouer. »
Le sélectionneur a encore renforcé son autorité en déclarant : « Nous devons nous respecter. Nous sommes un petit pays, mais c'est une équipe nationale. Pour moi, et c'est moi le responsable, il n'y aura aucune dérogation. Que ce soit Manchester United ou Celje, vous connaissez les règles de l'UEFA concernant les équipes nationales. Il n'y aura aucune dérogation. »
Les tensions après l'élimination de la Coupe du monde
Les tensions entre les deux parties ne datent pas d’hier. Un bras de fer notable avait éclaté en novembre après que Sesko s’était retiré de l’équipe en raison d’une blessure au genou contractée lors d’un match contre Tottenham. À l’époque, l’ancien sélectionneur Matjaz Kek avait fait part de sa frustration face au manque de communication de la part des Red Devils. Cette période s’est avérée coûteuse pour la Slovénie, puisque sa défaite face au Kosovo a mis fin à ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde.
À la suite de cette déception, le contrat de Kek n’a pas été renouvelé, ce qui a conduit à la nomination de Cesar en janvier. Le nouveau responsable semble déterminé à s’assurer que sa relation avec United commence selon ses propres conditions. Alors que United se réjouira de voir Sesko rentrer chez lui pour se reposer cette semaine, cette pause a permis une première rencontre en face à face entre le joueur et son nouveau sélectionneur national afin de s’accorder sur les plans à venir.
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En vue du match contre Leeds
Manchester United suivra de près l'état physique de Sesko lors du stage d'entraînement de la Slovénie à Ljubljana, où il effectue actuellement des exercices légers afin d'être prêt pour le match du 13 avril contre Leeds.