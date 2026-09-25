Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, salue le « flair spécial pour le but » d’Erling Haaland alors que la superstar de Manchester City atteint les 64 buts en sélection nationale

Si les analystes mettent souvent en avant sa vitesse fulgurante ou sa domination physique, Solbakken estime qu’il y a quelque chose de bien plus mystérieux en jeu : un instinct naturel impossible à reproduire à l’entraînement. Le sélectionneur de la Norvège était visiblement très animé au moment de décrire les derniers exploits de son joueur vedette en Ligue des nations, suggérant que la capacité de Haaland à être au bon endroit au bon moment relève d’un trait biologique plutôt que d’une compétence acquise.

S’exprimant auprès de TV2, le sélectionneur de la Norvège a développé cette théorie en expliquant que les déplacements de Haaland sont guidés par quelque chose d’intérieur, et pas seulement par des consignes tactiques. « Il a quelque chose qui ne peut pas s’entraîner. Penser à l’endroit d’où va venir le ballon, ou à l’endroit où courir. C’est quelque chose qui est là-dedans », a-t-il déclaré en pointant son nez et sa tête.