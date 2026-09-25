Getty Images Sport
Traduit par
Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, salue le « flair spécial pour le but » d’Erling Haaland alors que la superstar de Manchester City atteint les 64 buts en sélection nationale
Solbakken évoque un sens du but particulier
Si les analystes mettent souvent en avant sa vitesse fulgurante ou sa domination physique, Solbakken estime qu’il y a quelque chose de bien plus mystérieux en jeu : un instinct naturel impossible à reproduire à l’entraînement. Le sélectionneur de la Norvège était visiblement très animé au moment de décrire les derniers exploits de son joueur vedette en Ligue des nations, suggérant que la capacité de Haaland à être au bon endroit au bon moment relève d’un trait biologique plutôt que d’une compétence acquise.
S’exprimant auprès de TV2, le sélectionneur de la Norvège a développé cette théorie en expliquant que les déplacements de Haaland sont guidés par quelque chose d’intérieur, et pas seulement par des consignes tactiques. « Il a quelque chose qui ne peut pas s’entraîner. Penser à l’endroit d’où va venir le ballon, ou à l’endroit où courir. C’est quelque chose qui est là-dedans », a-t-il déclaré en pointant son nez et sa tête.
- Getty Images Sport
Le génie instinctif d’Erling Haaland
En revenant sur les qualités uniques de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, Solbakken a livré un éclairage fascinant sur ce qui rend le joueur de 24 ans si dangereux dans les trente derniers mètres. Ce constat reflète la conviction grandissante que Haaland évolue sur une autre fréquence que ses pairs, en s’appuyant sur un bagage physique et mental qui l’a vu battre des records à une vitesse et avec une efficacité sans précédent, aussi bien en club qu’en sélection.
« Il n’est pas possible de l’expliquer, il n’est pas non plus possible de l’apprendre. Il est né avec. C’est de l’instinct », a-t-il déclaré. « En tant que buteur, il est unique. Beaucoup de gens me demandent comment il est devenu si bon. Il a un bagage physique fantastique, il est meilleur dans la phase de play-off que jamais. »
Dans les coulisses de la stratégie de la Norvège sur coups de pied arrêtés
Pendant une pause, Haaland a demandé à l’entraîneur des coups de pied arrêtés Pal Fjelde s’il devait tirer le coup de pied arrêté haut ou bas. Bien que l’entraîneur lui ait explicitement demandé de le jouer bas, Haaland a finalement choisi de le tirer haut. Fjelde a indiqué que l’analyse d’images de matches récents avait révélé des schémas distincts dans la manière dont le Danemark organise son dispositif défensif. Si l’étude de la vidéo a mis en lumière plusieurs ouvertures tactiques à exploiter, Fjelde a averti qu’en profiter est loin d’être simple, car la réussite de cette stratégie exige que plusieurs éléments s’imbriquent parfaitement au bon moment.
« Nous avons vu quelques vidéos du Danemark et la manière dont il défend. J’ai vu quelques opportunités, mais il y a beaucoup de choses qui doivent réussir en même temps, a révélé Fjelde. Erling a demandé pendant la pause s’il devait la jouer haut ou bas. J’ai dit bas, il l’a jouée haut. »
- Getty Images Sport
Maintient sa position sur une attaque à haut risque
Malgré la victoire, Solbakken a reconnu que le dispositif tactique agressif de son équipe la rend vulnérable derrière. Solbakken a insisté sur le fait que l’effectif est construit pour marquer des buts plutôt que pour se concentrer sur les clean sheets, en soulignant qu’il n’a aucune intention de lui enlever une identité qui implique d’accepter des risques défensifs supplémentaires pour produire offensivement.
« Cette équipe n’a pas été créée pour garder sa cage inviolée, elle a été créée pour marquer des buts. Je ne veux pas enlever à l’équipe l’identité qui fait que nous pouvons prendre un risque supplémentaire », a expliqué l’entraîneur.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles