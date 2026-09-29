Le sélectionneur de la Norvège s’est empressé de mettre fin aux spéculations. S’exprimant auprès de VG, Solbakken a insisté sur le fait que le club de Premier League n’avait absolument rien à voir avec la décision de dispenser son attaquant vedette de l’apparition médiatique prévue.

« Je n’ai parlé à personne à Manchester City des médias depuis qu’Erling devait passer de Dortmund à City », a déclaré Solbakken. « C’était la dernière fois que j’ai parlé à City des médias. »

Le sélectionneur a expliqué qu’il avait pris l’initiative de protéger le joueur entièrement de son propre chef, ajoutant que les rumeurs étaient totalement fausses. « C’est un mensonge. Cela porte aussi atteinte à mon intégrité », a-t-il affirmé. « Je fais de grands efforts pour être honnête parce qu’il s’agit de l’équipe nationale du peuple. J’essaie de donner le meilleur de moi-même et de l’équipe. »

Solbakken a révélé le caractère informel de la conversation qui a conduit au changement de programme. « C’est une décision que j’ai prise sans en informer Erling », a-t-il noté. « J’ai simplement dit : “Tu peux laisser tomber. Si tu veux y aller, alors tu y vas. Mais pour moi, tu es dispensé.” »



