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Le sélectionneur de la Norvège Stale Solbakken FURIEUX face aux « mensonges » concernant Erling Haaland et à la controverse autour de la conférence de presse de Manchester City après le verdict sur les 115 chefs d’accusation
Polémique autour des obligations médiatiques
Haaland devait initialement s’exprimer devant les journalistes samedi, à la veille du match de Ligue des nations de la Norvège contre le Portugal. Cependant, l’attaquant a été retiré à la surprise générale de la séance média et remplacé par ses coéquipiers Fredrik Aursnes et Andreas Schjelderup.
Ce changement soudain de programme est intervenu peu après une décision rapportée concernant les infractions financières présumées de Manchester City. Ce timing a déclenché d’intenses spéculations selon lesquelles City aurait directement demandé au camp norvégien de protéger son attaquant vedette des questions délicates sur la bataille judiciaire en cours du club.
- AFP
Solbakken dénonce des allégations d’ingérence
Le sélectionneur de la Norvège s’est empressé de mettre fin aux spéculations. S’exprimant auprès de VG, Solbakken a insisté sur le fait que le club de Premier League n’avait absolument rien à voir avec la décision de dispenser son attaquant vedette de l’apparition médiatique prévue.
« Je n’ai parlé à personne à Manchester City des médias depuis qu’Erling devait passer de Dortmund à City », a déclaré Solbakken. « C’était la dernière fois que j’ai parlé à City des médias. »
Le sélectionneur a expliqué qu’il avait pris l’initiative de protéger le joueur entièrement de son propre chef, ajoutant que les rumeurs étaient totalement fausses. « C’est un mensonge. Cela porte aussi atteinte à mon intégrité », a-t-il affirmé. « Je fais de grands efforts pour être honnête parce qu’il s’agit de l’équipe nationale du peuple. J’essaie de donner le meilleur de moi-même et de l’équipe. »
Solbakken a révélé le caractère informel de la conversation qui a conduit au changement de programme. « C’est une décision que j’ai prise sans en informer Erling », a-t-il noté. « J’ai simplement dit : “Tu peux laisser tomber. Si tu veux y aller, alors tu y vas. Mais pour moi, tu es dispensé.” »
Haaland reste concentré
Malgré le bruit en dehors des terrains autour de son club, Haaland n’a montré aucun signe de distraction sur le terrain. L’attaquant prolifique a débuté la rencontre de Ligue des nations de dimanche à Oslo, inscrivant son troisième but de la trêve internationale en cours.
Cependant, son effort individuel n’a pas suffi à assurer un résultat positif, la Norvège s’inclinant finalement 2-1 face au Portugal. Après le coup de sifflet final, l’attaquant a été aperçu en pleine conversation avec son coéquipier à City, Ruben Dias.
- Bildbyran
D’énormes défis à venir
Les engagements de Haaland avec sa sélection nationale sont loin d’être terminés dans cette campagne de Ligue des nations. La Norvège doit encore préparer deux confrontations cruciales face au pays de Galles, ainsi qu’un exigeant match retour contre le Portugal.
Une fois ces échéances internationales passées, l’attaquant devra rapidement se reconcentrer sur les affaires nationales. Manchester City disputera un énorme choc de Premier League à son retour, avec un déplacement redoutable à Anfield pour affronter Liverpool qui attend l’équipe d’Enzo Maresca.
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