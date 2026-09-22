Le sélectionneur de la Bosnie Sergej Barbarez pointe du doigt Newcastle United pour avoir aggravé la blessure aux ischio-jambiers d'Amar Dedic

Dedic n’est pas le seul absent de marque auquel Barbarez doit faire face pendant cette trêve internationale. Le sélectionneur de la Bosnie a confirmé un coup dur pour Kenan Busuladzic, dont la situation est bien plus grave qu’espéré au départ. Le jeune milieu de terrain fait face à une convalescence de près d’un an après une grave blessure au genou qui l’a écarté des terrains pour un avenir prévisible. Barbarez a partagé cette mauvaise nouvelle avec les médias, en déclarant : « Nous devons aussi nous passer de Kenan Busuladzic. Il ne jouera pas pendant neuf mois parce qu’il s’est rompu les ligaments croisés. »

En réponse à ces préoccupations sur le plan physique, Barbarez a choisi de renouveler son groupe avec quatre nouveaux ajouts afin de s’assurer que l’équipe reste compétitive pendant cette fenêtre condensée de Ligue des nations. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic et Luka Duric ont tous été intégrés au groupe A. La présence de Duric est particulièrement notable, compte tenu de ses récents progrès en deuxième division allemande et de son adaptation à la vie à Paderborn. Barbarez a noté : « Nous avons envoyé plusieurs invitations, nous avons invité Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic et LukaDuric de Paderborn. Il a franchi un cap dans sa carrière, il joue en Bundesliga. Même si le début de saison n’était pas la chose la plus importante, nous voulons le voir à l’œuvre afin qu’il puisse faire partie de notre équipe. »