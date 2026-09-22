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Le sélectionneur de la Bosnie Sergej Barbarez pointe du doigt Newcastle United pour avoir aggravé la blessure aux ischio-jambiers d'Amar Dedic
Dedic mis à l’écart après un pari sur blessure qui se retourne contre lui
Newcastle United fait l’objet de critiques extérieures concernant sa gestion de Dedic, après que le défenseur a été contraint de déclarer forfait pour ses engagements internationaux en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers. L’international bosnien avait connu des débuts prometteurs à St James' Park, mais sa progression a été freinée par un problème physique récurrent apparu pour la première fois lors d’un match de Carabao Cup contre Millwall plus tôt ce mois-ci.
Malgré l’optimisme initial du staff médical de Newcastle, la décision d’aligner le défenseur lors d’une rencontre de Premier League face à Leeds United semble s’être retournée de manière spectaculaire contre le club comme contre la sélection. Le défenseur a tenu 58 minutes lors de la défaite contre Leeds avant de devoir céder sa place, un moment qui, selon Barbarez, a coûté au joueur sa place dans l’effectif national pour la fenêtre internationale en cours.
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Le sélectionneur dévoile le calendrier de retour
Lors d'une conférence de presse à Sarajevo, Barbarez s'est montré catégorique dans son évaluation de la manière dont la situation a été gérée par le club de Tyneside. Barbarez a laissé entendre que la blessure aurait pu être totalement évitée si le joueur avait eu suffisamment de temps pour récupérer du premier coup reçu. Le sélectionneur a détaillé la nature technique de ce contretemps, soulignant que les dégâts subis lors du match des Magpies contre Leeds United étaient bien plus graves que l'élongation initiale contractée contre Millwall quelques jours plus tôt, affichant clairement sa frustration à l'idée de perdre un élément clé pour les matches contre la Pologne, la Roumanie et la Suède.
« Je voudrais dire quelques mots d'un point de vue technique concernant l'étendue de la blessure d'Amar Dedic. Il a aggravé sa blessure contre Leeds, l'étendue de la blessure est plus importante qu'avant. S'il s'était reposé pour ce match, il serait certainement avec nous maintenant, mais ce genre de choses arrive. Il sera absent pendant trois ou quatre semaines. Il ne sera pas prêt pour ces quatre matches », a-t-il déclaré.
Remaniement de l’effectif à la suite d’absences de longue durée
Dedic n’est pas le seul absent de marque auquel Barbarez doit faire face pendant cette trêve internationale. Le sélectionneur de la Bosnie a confirmé un coup dur pour Kenan Busuladzic, dont la situation est bien plus grave qu’espéré au départ. Le jeune milieu de terrain fait face à une convalescence de près d’un an après une grave blessure au genou qui l’a écarté des terrains pour un avenir prévisible. Barbarez a partagé cette mauvaise nouvelle avec les médias, en déclarant : « Nous devons aussi nous passer de Kenan Busuladzic. Il ne jouera pas pendant neuf mois parce qu’il s’est rompu les ligaments croisés. »
En réponse à ces préoccupations sur le plan physique, Barbarez a choisi de renouveler son groupe avec quatre nouveaux ajouts afin de s’assurer que l’équipe reste compétitive pendant cette fenêtre condensée de Ligue des nations. Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic et Luka Duric ont tous été intégrés au groupe A. La présence de Duric est particulièrement notable, compte tenu de ses récents progrès en deuxième division allemande et de son adaptation à la vie à Paderborn. Barbarez a noté : « Nous avons envoyé plusieurs invitations, nous avons invité Benjamin Tahirovic, Ajdin Hasic, Arjan Malic et LukaDuric de Paderborn. Il a franchi un cap dans sa carrière, il joue en Bundesliga. Même si le début de saison n’était pas la chose la plus importante, nous voulons le voir à l’œuvre afin qu’il puisse faire partie de notre équipe. »
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Le jeune de la Juventus Alajbegovic apporte un coup de boost sur le plan physique
Si les nouvelles concernant Dedic et Busuladzic étaient largement négatives, il y a eu une mise à jour plus positive au sujet du talent de la Juventus Kerim Alajbegovic. Le jeune espoir a suscité des craintes d'une nouvelle crise de blessures lorsqu'il a été remplacé à la mi-temps lors d'un récent affrontement entre la Juventus et l'Atalanta. Cependant, après des discussions avec le staff médical à Turin et le joueur lui-même, Barbarez a pu calmer les inquiétudes concernant la disponibilité du milieu de terrain pour le prochain rassemblement international.
« Nous avons parlé avec Alajbegovic hier soir. Il est légèrement blessé, il a ressenti une douleur à la hanche. Les médecins de la Juventus l'ont examiné hier soir et il est en route pour Sarajevo. Il pourra peut-être faire une pause pendant un ou deux jours, mais cela ne devrait rien avoir de particulier », a confirmé l'entraîneur.
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