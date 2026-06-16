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Le sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, explique pourquoi il a refusé de regarder l'objectif lors d'une séance photo officielle de la FIFA, une situation qui a créé un moment de gêne
Bielsa s'explique sur sa photo virale
Après un match nul frustrant 1-1 contre l’Arabie saoudite à Miami, Bielsa a été interrogé au sujet de sa séance photo pour la FIFA, devenue virale. On avait vu l’entraîneur de 70 ans fixer le sol durant ses obligations médiatiques d’avant-tournoi ; une séquence rapidement relayée sur Internet. Cependant, comme l’a rapporté ESPN, le technicien expérimenté a écarté les nombreuses spéculations sur son attitude et a refusé de répondre aux questions. « Je n’ai aucune explication à donner », a coupé court Bielsa. « La photo a été prise, c’est tout. Je ne suis pas mannequin. Je n’ai rien à répondre. Devrais-je aussi expliquer pourquoi je ne regarde pas ceux qui parlent en ce moment ? Je n’ai aucune explication à donner. »
- AFP
Pas besoin d'explications : le geste technique parle de lui-même.
L’ancien entraîneur de Leeds United a d’abord voulu recentrer la conférence de presse d’après-match sur le terrain, mais il a soudainement choisi, de sa propre initiative, de revenir sur les questions inhabituelles concernant la séance photo. Fermement campé sur ses positions, Bielsa a réaffirmé qu’on ne saurait attendre d’un technicien qu’il se produise ou pose devant les caméras comme un mannequin. « Je pense qu’il y a une limite à ce que nous devons expliquer », a-t-il déclaré. « Que je regarde vers le haut ou vers le bas, doit-on vraiment tout expliquer ? Certaines situations n’ont pas besoin de justifications. Nous n’avons pas à jouer les mannequins. Ces accusations sont infondées. Je n’ai rien fait de mal. »
Frustrations sur le terrain
L’Uruguay a mal entamé sa campagne dans le groupe H, menant 1-0 à la mi-temps malgré 27 tirs, dont 10 cadrés. Maxi Araujo a finalement sauvé un point en égalisant à la 80e minute, mais Bielsa s’est dit déçu que ses joueurs n’aient montré leurs véritables capacités que pendant la moitié de la rencontre. « Nous n’avons pas gagné parce que nous n’avons pas été capables de donner le meilleur de nous-mêmes », a analysé Bielsa. « Nous avions les moyens de jouer dès la première mi-temps comme nous l’avons fait en seconde, mais nous ne l’avons fait qu’une demi-heure. »
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Et maintenant, quelle suite pour l’Uruguay ?
Après ce faux pas inattendu, l'Uruguay doit relever un défi crucial pour assurer sa qualification. Les quatre équipes sont à égalité avec un point chacune après le match nul 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert plus tôt ce lundi, et Bielsa exigera davantage de régularité. L'Uruguay affronte d'abord le Cap-Vert avant de conclure sa phase de groupes contre l'Espagne : il devra alors exploiter efficacement ses occasions pour se qualifier.