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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Le sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa, explique pourquoi il a refusé de regarder l'objectif lors d'une séance photo officielle de la FIFA, une situation qui a créé un moment de gêne

M. Bielsa
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Arabie saoudite vs Uruguay
Arabie saoudite
Uruguay vs Cabo Verde
Cabo Verde

Marcelo Bielsa a finalement réagi à sa séance photo maladroite lors de la Coupe du monde, affirmant avec fermeté qu’il n’avait aucune obligation de jouer les mannequins. Le sélectionneur de l’Uruguay avait fait le buzz après avoir fixé le sol durant ses obligations médiatiques officielles auprès de la FIFA. Après le match nul 1-1 contre l’Arabie saoudite, le technicien chevronné a balayé l’attention médiatique, la qualifiant d’« non-problème » absolu.

  • Bielsa s'explique sur sa photo virale

    Après un match nul frustrant 1-1 contre l’Arabie saoudite à Miami, Bielsa a été interrogé au sujet de sa séance photo pour la FIFA, devenue virale. On avait vu l’entraîneur de 70 ans fixer le sol durant ses obligations médiatiques d’avant-tournoi ; une séquence rapidement relayée sur Internet. Cependant, comme l’a rapporté ESPN, le technicien expérimenté a écarté les nombreuses spéculations sur son attitude et a refusé de répondre aux questions. « Je n’ai aucune explication à donner », a coupé court Bielsa. « La photo a été prise, c’est tout. Je ne suis pas mannequin. Je n’ai rien à répondre. Devrais-je aussi expliquer pourquoi je ne regarde pas ceux qui parlent en ce moment ? Je n’ai aucune explication à donner. »

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Pas besoin d'explications : le geste technique parle de lui-même.

    L’ancien entraîneur de Leeds United a d’abord voulu recentrer la conférence de presse d’après-match sur le terrain, mais il a soudainement choisi, de sa propre initiative, de revenir sur les questions inhabituelles concernant la séance photo. Fermement campé sur ses positions, Bielsa a réaffirmé qu’on ne saurait attendre d’un technicien qu’il se produise ou pose devant les caméras comme un mannequin. « Je pense qu’il y a une limite à ce que nous devons expliquer », a-t-il déclaré. « Que je regarde vers le haut ou vers le bas, doit-on vraiment tout expliquer ? Certaines situations n’ont pas besoin de justifications. Nous n’avons pas à jouer les mannequins. Ces accusations sont infondées. Je n’ai rien fait de mal. »

  • Frustrations sur le terrain

    L’Uruguay a mal entamé sa campagne dans le groupe H, menant 1-0 à la mi-temps malgré 27 tirs, dont 10 cadrés. Maxi Araujo a finalement sauvé un point en égalisant à la 80e minute, mais Bielsa s’est dit déçu que ses joueurs n’aient montré leurs véritables capacités que pendant la moitié de la rencontre. « Nous n’avons pas gagné parce que nous n’avons pas été capables de donner le meilleur de nous-mêmes », a analysé Bielsa. « Nous avions les moyens de jouer dès la première mi-temps comme nous l’avons fait en seconde, mais nous ne l’avons fait qu’une demi-heure. »

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Et maintenant, quelle suite pour l’Uruguay ?

    Après ce faux pas inattendu, l'Uruguay doit relever un défi crucial pour assurer sa qualification. Les quatre équipes sont à égalité avec un point chacune après le match nul 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert plus tôt ce lundi, et Bielsa exigera davantage de régularité. L'Uruguay affronte d'abord le Cap-Vert avant de conclure sa phase de groupes contre l'Espagne : il devra alors exploiter efficacement ses occasions pour se qualifier.

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