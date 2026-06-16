Après un match nul frustrant 1-1 contre l’Arabie saoudite à Miami, Bielsa a été interrogé au sujet de sa séance photo pour la FIFA, devenue virale. On avait vu l’entraîneur de 70 ans fixer le sol durant ses obligations médiatiques d’avant-tournoi ; une séquence rapidement relayée sur Internet. Cependant, comme l’a rapporté ESPN, le technicien expérimenté a écarté les nombreuses spéculations sur son attitude et a refusé de répondre aux questions. « Je n’ai aucune explication à donner », a coupé court Bielsa. « La photo a été prise, c’est tout. Je ne suis pas mannequin. Je n’ai rien à répondre. Devrais-je aussi expliquer pourquoi je ne regarde pas ceux qui parlent en ce moment ? Je n’ai aucune explication à donner. »