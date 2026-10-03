Après le premier match, Manor Solomon a livré une réponse enflammée aux gestes effectués par l’Irlande. Le capitaine et attaquant d’Israël a affirmé que les joueurs adverses leur avaient dit n’importe quoi pendant le match et a prévenu qu’il y aurait une réponse féroce sur le terrain.

Solomon a déclaré : « Si je dis ce que je pense d’eux, je serai probablement suspendu pour quelques matches, donc je ne veux pas le dire. Bien sûr qu’ils nous détestent et nous ne les aimons pas. Je crois en nous, je crois que nous pouvons le faire. Je sais avec qui je suis ici, je connais les joueurs et l’équipe, nous allons nous en sortir et prendre notre revanche pour ça. J’attends déjà avec impatience le prochain match contre eux, ce sera complètement différent. Ce qu’ils ont fait pendant l’hymne ? Ils ne m’intéressent pas, nous avons un pays dix fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Nous sommes fiers de porter le maillot de l’équipe nationale et d’être Israéliens. Nous sommes fiers de notre pays et de nos soldats. (Les Irlandais) peuvent faire tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons notre pays. Et ce sera toujours le cas. »