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Le sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, contraint d’interrompre sa conférence de presse après des accusations de racisme de la part de journalistes israéliens
Les tensions éclatent lors d’un point presse
Hallgrimsson a été contraint d’abandonner ses obligations médiatiques à Backa Topola après ce qu’il a décrit comme une « attaque verbale ». Selon le Daily Mail, le point presse a dérapé lorsqu’un journaliste israélien a allégué que les joueurs de l’Irlande avaient traité leurs adversaires de « singes » lors de leur première confrontation.
« C’est totalement faux. C’est totalement faux », a immédiatement déclaré un attaché de presse irlandais, coupant court à l’affirmation. Malgré les tentatives pour retirer le micro, le journaliste a insisté sur le fait qu’il ne mentait pas, poussant Hallgrimsson à quitter la salle et à tenir un aparté séparé avec les médias irlandais à l’extérieur.
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Contexte politique et enquêtes en cours
La première rencontre entre les deux nations a été largement éclipsée par le conflit en cours, poussant l’Irlande à effectuer plusieurs gestes. Hallgrimsson a vu ses joueurs voter pour porter des brassards noirs, baisser la tête pendant l’hymne national israélien et refuser l’échange de fanions.
En outre, les questions portant sur des sujets non liés au football ont dominé la conférence de presse avortée, notamment une interrogation sur un vol détourné. Dans le même temps, la Fédération irlandaise de football a lancé une enquête interne sur des allégations distinctes selon lesquelles Adam Idah aurait été victime d’insultes racistes de la part de supporters israéliens lors du match initial plus tôt cette semaine.
Solomon lance un avertissement appuyé avant la revanche
Après le premier match, Manor Solomon a livré une réponse enflammée aux gestes effectués par l’Irlande. Le capitaine et attaquant d’Israël a affirmé que les joueurs adverses leur avaient dit n’importe quoi pendant le match et a prévenu qu’il y aurait une réponse féroce sur le terrain.
Solomon a déclaré : « Si je dis ce que je pense d’eux, je serai probablement suspendu pour quelques matches, donc je ne veux pas le dire. Bien sûr qu’ils nous détestent et nous ne les aimons pas. Je crois en nous, je crois que nous pouvons le faire. Je sais avec qui je suis ici, je connais les joueurs et l’équipe, nous allons nous en sortir et prendre notre revanche pour ça. J’attends déjà avec impatience le prochain match contre eux, ce sera complètement différent. Ce qu’ils ont fait pendant l’hymne ? Ils ne m’intéressent pas, nous avons un pays dix fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Nous sommes fiers de porter le maillot de l’équipe nationale et d’être Israéliens. Nous sommes fiers de notre pays et de nos soldats. (Les Irlandais) peuvent faire tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons notre pays. Et ce sera toujours le cas. »
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Que se passe-t-il ensuite en Ligue des nations ?
L’Irlande et Israël doivent s’affronter dimanche à huis clos en Serbie. Hallgrimsson exigera de son groupe qu’il reste pleinement concentré sur les questions de terrain. Il cherchera à décrocher une victoire cruciale en Ligue des nations, malgré les intenses distractions extra-sportives entourant cette rencontre politiquement chargée.
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