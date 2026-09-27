AFP
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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, minimise les craintes autour de la blessure d’Eric Garcia après son forfait tardif à Wembley
Frustration tardive pour Garcia à Wembley
Garcia a vécu une soirée frustrante à Wembley Stadium, puisqu’il a été contraint de se retirer du onze de départ espagnol quelques instants seulement avant leur choc de Ligue des nations contre l’Angleterre. Sélectionné au sein d’un fort contingent du géant catalan en équipe nationale, Garcia semble avoir souffert d’un problème physique alors qu’il se préparait sur la pelouse. Le caractère tardif de l’incident a contraint le staff espagnol à un remaniement rapide, Marc Pubill venant finalement combler ce vide pour compléter la ligne défensive lors de cette affiche internationale à fort enjeu. Le service de communication officiel de l’équipe nationale espagnole a confirmé la nature du problème sur ses réseaux sociaux, précisant que le joueur ressentait une gêne au genou gauche.
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De la Fuente livre une évaluation positive
Malgré l’inquiétude initiale autour de ce problème au genou, De la Fuente s’est montré relativement optimiste face aux médias après la victoire 3-2 de son équipe. Le sélectionneur a laissé entendre que la décision de sortir Garcia du match avait surtout été motivée par la volonté d’éviter tout risque inutile. L’entraîneur a rapidement indiqué que le problème ne semblait pas être une blessure structurelle majeure, même si le staff médical devra procéder à des examens complémentaires pour déterminer l’ampleur exacte des dégâts.
« Il a un petit souci, cela ne semble pas grave. Nous évaluerons s’il peut récupérer une fois de retour à Madrid, mais seulement s’il n’y a absolument aucun risque pour le joueur », a-t-il déclaré aux journalistes.
L’incertitude demeure autour des prochaines rencontres
Si le pronostic initial est encourageant, la disponibilité de Garcia pour le reste de la trêve internationale reste une grande incertitude. L’Espagne doit se rendre à Madrid pour des examens médicaux complémentaires avant de décider si le défenseur restera avec le groupe pour sa prochaine série de trois matches. Les champions du monde s’apprêtent à traverser une période chargée, avec des rencontres contre la Croatie et la Tchéquie à l’horizon. De la Fuente a indiqué qu’il n’hésiterait pas à appeler un remplaçant s’il devient clair que Garcia ne pourra pas retrouver sa pleine forme dans les prochains jours.
« Pour le moment, cela ne semble pas être quelque chose de grave, mais nous ne savons pas s’il sera disponible pour les prochains matches. Si ce n’est pas le cas, nous envisagerons de faire venir un autre coéquipier », a-t-il indiqué.
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Barcelone garde un œil attentif sur le rétablissement
De retour à Barcelone, le département médical restera en contact permanent avec ses homologues de la sélection espagnole. Le Barça entre dans une phase cruciale de la saison, où la profondeur de l’effectif sera mise à rude épreuve. Avec des matches vitaux de Liga et des rencontres de phase de groupes de la Ligue des champions programmés en octobre, Hansi Flick espérera désespérément pouvoir compter sur un Garcia pleinement apte pour la sélection. Le défenseur est devenu un élément tactique important pour l’entraîneur allemand, apportant sa polyvalence et sa qualité de relance depuis l’arrière chaque fois qu’il est appelé à jouer.
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