Malgré l’inquiétude initiale autour de ce problème au genou, De la Fuente s’est montré relativement optimiste face aux médias après la victoire 3-2 de son équipe. Le sélectionneur a laissé entendre que la décision de sortir Garcia du match avait surtout été motivée par la volonté d’éviter tout risque inutile. L’entraîneur a rapidement indiqué que le problème ne semblait pas être une blessure structurelle majeure, même si le staff médical devra procéder à des examens complémentaires pour déterminer l’ampleur exacte des dégâts.

« Il a un petit souci, cela ne semble pas grave. Nous évaluerons s’il peut récupérer une fois de retour à Madrid, mais seulement s’il n’y a absolument aucun risque pour le joueur », a-t-il déclaré aux journalistes.