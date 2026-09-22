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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, formule une exigence ferme pour le Ballon d’Or en défendant la déclaration audacieuse de Lamine Yamal
Réclamant une reconnaissance mondiale pour l’excellence espagnole
De la Fuente ne mâche pas ses mots dans son analyse du paysage actuel du football mondial. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or est prévue le 26 octobre, le sélectionneur de l'Espagne a profité d'un entretien très médiatisé avec El Larguero pour défendre la cause de ses joueurs. Malgré les vingt-six représentants de l'Espagne dans différentes catégories lors de l'édition de cette année, De la Fuente estime que la plus prestigieuse des récompenses individuelles échappe à ses stars depuis trop longtemps. Il juge que l'intelligence tactique et la maîtrise technique du joueur espagnol moderne sont inégalées, mais trop souvent négligées lorsqu'il s'agit des trophées individuels les plus prestigieux du football.
« Je pense qu'il doit être remporté par un Espagnol, parce qu'ils sont les meilleurs au monde dans de nombreux aspects, y compris leur compréhension du jeu. Le footballeur espagnol est un joueur presque, presque parfait. En outre, ils ont plus que suffisamment fait leurs preuves cette année... Et il semble qu'il soit difficile d'accorder cette reconnaissance à nos joueurs », a déclaré De la Fuente.
- Getty Images
Défendre Lamine Yamal et ses ambitions de superstar
L’un des sujets les plus commentés à l’approche de la saison des récompenses est l’émergence de Lamine Yamal comme une véritable superstar mondiale. Le jeune joueur du FC Barcelone a récemment fait les gros titres en se plaçant aux côtés de Kylian Mbappe dans l’élite du football actuel. Interrogé sur le fait de savoir s’il aurait été aussi audacieux durant sa propre carrière de joueur, De la Fuente s’est empressé de défendre la confiance du jeune homme. Il voit cette ambition non pas comme de l’arrogance, mais comme le reflet de la réalité sur le terrain. Le sélectionneur estime que Yamal, avec Mbappe, la nouvelle star du Real Madrid, représente l’avenir immédiat et à long terme de ce sport au plus haut niveau.
« Je pense qu’il faut voir dans quel contexte cela est dit. Et je pense que Lamine le dit simplement parce qu’il a suffisamment fait ses preuves, tout comme Mbappe. Ce sont deux joueurs avec une touche différente et qui, dans les années à venir, en respectant les autres, marqueront le football. Il ne me semble pas que ce soit un manque de respect qu’ils disent avoir fait leurs preuves pour le gagner », a-t-il déclaré.
L’homme oublié dans la course au Ballon d’Or
Si les gros titres sont souvent monopolisés par des joueurs comme Mbappe ou Yamal, le sélectionneur de l’Espagne insiste sur le fait que d’autres membres cruciaux de son équipe championne sont injustement relégués au second plan. Il a notamment désigné le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Fabian Ruiz comme un joueur qui évolue constamment à un niveau d’élite sans recevoir l’engouement mondial réservé à d’autres. Le technicien estime que le succès collectif de l’équipe nationale espagnole devrait être le principal critère pour déterminer le lauréat de la récompense individuelle cette saison.
Il a explicitement mis en avant la star du PSG lorsqu’on lui a demandé de choisir entre Rodri et Lamine Yamal pour le prix suprême. De la Fuente a déclaré : « Et Fabian, qu’on oublie toujours. L’autre jour, j’ai dit que Mikel Oyarzabal me manquait, lui qui, au minimum, devrait figurer parmi les 30, pour reconnaître le talent d’un footballeur fantastique et qui a été le meilleur buteur de l’équipe nationale championne du monde. »
« Ces choses-là, à l’heure actuelle, doivent être valorisées, qu’ils le remportent ensuite ou non. Je suis aussi surpris que Pedri n’y soit pas, mais parmi ceux qui y sont, je ne mise sur aucun d’entre eux. Qui que ce soit qui le gagne, parmi les footballeurs espagnols, j’en serai très heureux. »
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L’entraîneur salue la domination espagnole chez les gardiens de but
De la Fuente a ensuite mis en avant la profondeur de l’Espagne en soulignant la nomination des trois gardiens de but de l’équipe nationale à la Coupe du monde pour le trophée par poste : Unai Simon, David Raya et Joan García. Pour De la Fuente, cette reconnaissance ne fait que renforcer la domination du pays dans les buts, puisqu’il a soutenu qu’au moins trois des cinq meilleurs gardiens du monde sont régulièrement espagnols.
« Misons sur ce qui est à nous et accordons-lui de la valeur. Je crois que le Ballon d’Or doit être remporté par un Espagnol, bien sûr. De la même manière que, pour le trophée des gardiens, c’est un privilège que nous ayons les trois gardiens de la Coupe du monde nommés. Et nous avons toujours dit que parmi les cinq meilleurs gardiens du monde, il y a toujours trois Espagnols, au minimum. »
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