Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, formule une exigence ferme pour le Ballon d’Or en défendant la déclaration audacieuse de Lamine Yamal

De la Fuente ne mâche pas ses mots dans son analyse du paysage actuel du football mondial. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or est prévue le 26 octobre, le sélectionneur de l'Espagne a profité d'un entretien très médiatisé avec El Larguero pour défendre la cause de ses joueurs. Malgré les vingt-six représentants de l'Espagne dans différentes catégories lors de l'édition de cette année, De la Fuente estime que la plus prestigieuse des récompenses individuelles échappe à ses stars depuis trop longtemps. Il juge que l'intelligence tactique et la maîtrise technique du joueur espagnol moderne sont inégalées, mais trop souvent négligées lorsqu'il s'agit des trophées individuels les plus prestigieux du football.

« Je pense qu'il doit être remporté par un Espagnol, parce qu'ils sont les meilleurs au monde dans de nombreux aspects, y compris leur compréhension du jeu. Le footballeur espagnol est un joueur presque, presque parfait. En outre, ils ont plus que suffisamment fait leurs preuves cette année... Et il semble qu'il soit difficile d'accorder cette reconnaissance à nos joueurs », a déclaré De la Fuente.