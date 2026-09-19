Gordo a reconnu avoir été bluffé par la progression fulgurante du jeune joueur, en particulier après avoir vu Flick lui accorder une véritable confiance au plus haut niveau.

Détaillant son admiration pour la flexibilité tactique de l'ancien champion d'Europe chez les jeunes, l'entraîneur a déclaré aux journalistes : « J’aime voir des équipes miser sur lui. Bien sûr, je suis émerveillé quand je vois des joueurs des moins de 21 ans évoluer à ce niveau. Xavi est un ancien champion des moins de 19 ans. Sa meilleure qualité, c’est son excellente compréhension du jeu, de l’espace et du timing. Et il peut le faire à n’importe quel poste. Il est décisif comme milieu axial et comme latéral. Il est très intelligent. »

Les éloges de Gordo sont allés encore plus loin lorsqu’il a évalué le sang-froid du défenseur, qu’il considère au niveau de la star de l’Espagne : « Il a toujours une longueur d’avance. À certains égards, il me rappelle Pedri par sa compréhension du jeu. On dirait que le temps s’écoule différemment pour lui. »