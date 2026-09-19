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Le sélectionneur de l’Espagne Espoirs, David Gordo, encense Xavi Espart, du FC Barcelone, pour sa compréhension du jeu à la Pedri
Un adolescent obtient une reconnaissance internationale
Espart a officiellement été appelé en équipe d'Espagne espoirs aux côtés de son coéquipier en club Marc Bernal pour la prochaine trêve internationale. Cette convocation intervient dans la foulée de sa percée impressionnante dans l'équipe première du FC Barcelone de Hansi Flick cette saison. Le polyvalent joueur de 19 ans a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en cinq apparitions en Liga après avoir été utilisé au poste de latéral.
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Le tacticien compare les qualités de la pépite
Gordo a reconnu avoir été bluffé par la progression fulgurante du jeune joueur, en particulier après avoir vu Flick lui accorder une véritable confiance au plus haut niveau.
Détaillant son admiration pour la flexibilité tactique de l'ancien champion d'Europe chez les jeunes, l'entraîneur a déclaré aux journalistes : « J’aime voir des équipes miser sur lui. Bien sûr, je suis émerveillé quand je vois des joueurs des moins de 21 ans évoluer à ce niveau. Xavi est un ancien champion des moins de 19 ans. Sa meilleure qualité, c’est son excellente compréhension du jeu, de l’espace et du timing. Et il peut le faire à n’importe quel poste. Il est décisif comme milieu axial et comme latéral. Il est très intelligent. »
Les éloges de Gordo sont allés encore plus loin lorsqu’il a évalué le sang-froid du défenseur, qu’il considère au niveau de la star de l’Espagne : « Il a toujours une longueur d’avance. À certains égards, il me rappelle Pedri par sa compréhension du jeu. On dirait que le temps s’écoule différemment pour lui. »
La polyvalence souligne la formation au centre de formation
L’évaluation de Gordo en dit long sur le pedigree issu des rangs de la renommée académie de Barcelone. La capacité d’Espart à dicter le jeu depuis le poste d’arrière latéral ou à stabiliser le milieu offre à ses entraîneurs une rare flexibilité tactique à ce niveau. Son aisance immédiate dans le football senior montre que la maturité footballistique compte souvent bien davantage que l’âge lorsqu’il s’agit de s’adapter aux exigences les plus élevées.
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Des qualifications européennes cruciales en perspective
L’équipe d’Espagne espoirs doit enchaîner des matches de qualification à l’Euro contre la Finlande, Saint-Marin et la Roumanie au cours des prochaines semaines. Ces rencontres compétitives offrent à Espart la plateforme idéale pour s’installer durablement dans le dispositif international de cette catégorie d’âge. Sous contrat jusqu’en juin 2028, une belle performance durant cette trêve internationale ne fera que renforcer sa position à long terme au FC Barcelone.
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