Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino assistera au match de Ligue des champions de Tottenham en tant qu'invité de l'Atlético Madrid, alors que des rumeurs font état d'un possible retour dans le club de Premier League
Un retour sentimental à Madrid
Ce stade revêt une importance particulière pour Pochettino, qui y a mené les Spurs en finale de la Ligue des champions en juin 2019, avant de s'incliner 2-0 face à Liverpool. Cinq mois seulement après cette soirée à Madrid, il a été démis de ses fonctions, mettant fin à un mandat de cinq ans et demi marqué par de nombreux changements. Bien qu'il ait affronté Tottenham à deux reprises en tant qu'entraîneur de Chelsea, ce match européen exceptionnel sera la première fois qu'il observera le club depuis les tribunes lors d'un match officiel.
Mission de repérage pour l'équipe nationale américaine de football masculin
Au-delà de la nostalgie, la visite de Pochettino revêt un aspect professionnel, car il continue à constituer son équipe en vue de la prochaine Coupe du monde. Il semblerait qu'il ait pour mission d'observer le milieu de terrain Johnny Cardoso, qui tente actuellement de se faire une place de titulaire dans l'équipe nationale. Cardoso a connu une saison marquée par la rotation sous Diego Simeone, ayant débuté 12 matchs cette saison et participé à cinq des dix rencontres de l'Atlético en Ligue des champions jusqu'à présent.
À l'approche du tournoi estival, Pochettino tient à évaluer la forme de ses stars européennes face à des adversaires de haut niveau. La performance de Cardoso contre une équipe de Premier League pourrait s'avérer décisive pour lui assurer une place dans la sélection finale.
Rumeurs d'une réunion à Londres
La présence de Pochettino à un match de Tottenham alimentera inévitablement les spéculations concernant un éventuel retour sensationnel au club cet été. Les Spurs sont actuellement à la recherche d'un successeur permanent à Thomas Frank, qui a été limogé le mois dernier, laissant Igor Tudor aux commandes jusqu'à la fin de la saison. Pochettino n'a jamais caché son affection pour le club, déclarant en décembre qu'il « pensait toujours » à travailler à nouveau en Premier League.
Le lien entre l'entraîneur et les fidèles supporters de Tottenham reste fort, et son apparition intervient à un moment où le club traverse l'une des périodes les plus turbulentes de son histoire récente. Alors que la recherche d'un nouvel entraîneur se poursuit, chaque geste de l'ancien patron du PSG et de Chelsea est scruté par les fans qui aspirent à retrouver la stabilité et l'enthousiasme de l'époque où il était aux commandes. Son apparition en tant qu'invité de l'Atlético ne fait qu'ajouter à l'intrigue d'une histoire qui refuse de s'éteindre.
Les Spurs donnent la priorité au maintien en Premier League
Si la Ligue des champions représente un match prestigieux, l'entraîneur par intérim Igor Tudor n'a pas mâché ses mots quant à la situation désastreuse du club au niveau national. Tottenham se trouve actuellement à seulement un point au-dessus de la zone de relégation après que Tudor ait perdu ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe. S'exprimant avant le match, le Croate a admis : « Nous jouons contre une équipe qui a une histoire en Ligue des champions, elle a donc de l'expérience et de la qualité. Nous devons faire de notre mieux dans les moments où nous avons besoin de progresser. »
Tudor a clairement indiqué que la gloire européenne devait passer au second plan par rapport au maintien en première division, alors qu'il ne reste plus que neuf matchs à jouer cette saison. Il a ensuite expliqué la position du club en déclarant : « Notre premier objectif est la Premier League et cela doit être dit publiquement. Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas passer au tour suivant. Chaque match est important. Nous devons progresser pour que cela puisse être une opportunité. C'est une compétition totalement différente contre une équipe qui a l'habitude de la Ligue des champions, qui a de l'expérience et qui est de grande qualité. »
