Le sélectionneur de l'équipe nationale américaine Mauricio Pochettino assistera au match de Ligue des champions de Tottenham en tant qu'invité de l'Atlético Madrid, alors que des rumeurs font état d'un possible retour dans le club de Premier League

Si la Ligue des champions représente un match prestigieux, l'entraîneur par intérim Igor Tudor n'a pas mâché ses mots quant à la situation désastreuse du club au niveau national. Tottenham se trouve actuellement à seulement un point au-dessus de la zone de relégation après que Tudor ait perdu ses trois premiers matchs à la tête de l'équipe. S'exprimant avant le match, le Croate a admis : « Nous jouons contre une équipe qui a une histoire en Ligue des champions, elle a donc de l'expérience et de la qualité. Nous devons faire de notre mieux dans les moments où nous avons besoin de progresser. »

Tudor a clairement indiqué que la gloire européenne devait passer au second plan par rapport au maintien en première division, alors qu'il ne reste plus que neuf matchs à jouer cette saison. Il a ensuite expliqué la position du club en déclarant : « Notre premier objectif est la Premier League et cela doit être dit publiquement. Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas passer au tour suivant. Chaque match est important. Nous devons progresser pour que cela puisse être une opportunité. C'est une compétition totalement différente contre une équipe qui a l'habitude de la Ligue des champions, qui a de l'expérience et qui est de grande qualité. »