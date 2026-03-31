Le sélectionneur de l'équipe de Turquie des moins de 21 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital après une chute effrayante lors d'un match international

Cet incident effrayant a nécessité l'intervention d'une ambulance sur le terrain afin que les secouristes puissent prodiguer les premiers soins. Les arbitres ont demandé aux deux équipes de regagner leurs vestiaires respectifs, ce qui a entraîné l'ajout de 12 minutes de temps additionnel. La Fédération turque de football (TFF) a publié un communiqué officiel détaillant le déroulement des événements, déclarant : « Notre sélectionneur de l'équipe nationale U21, Egemen Korkmaz, a perdu connaissance après avoir glissé et heurté sa tête contre le sol à la 35e minute du match de qualification pour le Championnat d'Europe U21 de l'UEFA contre la Croatie, disputé aujourd'hui à l'Opus Arena d'Osijek. Korkmaz, qui a souffert d'un gonflement à la tête suite à sa chute, a reçu les premiers soins de notre équipe médicale sur le bord du terrain. Il était conscient et a été transporté à l'hôpital en ambulance pour des examens complémentaires. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et lui adressons nos meilleurs vœux. »



