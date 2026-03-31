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Le sélectionneur de l'équipe de Turquie des moins de 21 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital après une chute effrayante lors d'un match international
Des scènes bouleversantes à Osijek
Selon The Sun, l'incident médical s'est produit à peine 35 minutes après le début du match à l'Opus Arena. D'après certaines informations, Korkmaz semblait frustré par une décision de l'arbitre et retournait vers son banc lorsque ce terrible accident s'est produit. Il aurait glissé et se serait cogné la tête contre le sol avec une grande violence. Sous le choc, il a perdu connaissance pendant quelques instants. Le personnel médical des deux équipes s'est immédiatement précipité à son secours, la gravité de la situation étant devenue évidente pour les personnes sur le banc et les joueurs sur le terrain.
Intervention médicale d'urgence
Cet incident effrayant a nécessité l'intervention d'une ambulance sur le terrain afin que les secouristes puissent prodiguer les premiers soins. Les arbitres ont demandé aux deux équipes de regagner leurs vestiaires respectifs, ce qui a entraîné l'ajout de 12 minutes de temps additionnel. La Fédération turque de football (TFF) a publié un communiqué officiel détaillant le déroulement des événements, déclarant : « Notre sélectionneur de l'équipe nationale U21, Egemen Korkmaz, a perdu connaissance après avoir glissé et heurté sa tête contre le sol à la 35e minute du match de qualification pour le Championnat d'Europe U21 de l'UEFA contre la Croatie, disputé aujourd'hui à l'Opus Arena d'Osijek. Korkmaz, qui a souffert d'un gonflement à la tête suite à sa chute, a reçu les premiers soins de notre équipe médicale sur le bord du terrain. Il était conscient et a été transporté à l'hôpital en ambulance pour des examens complémentaires. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et lui adressons nos meilleurs vœux. »
Match suspendu suite à un évanouissement
Compte tenu de la gravité de la situation et de la présence de l'ambulance sur la pelouse, le match a été temporairement suspendu. Bien que les caméras de télévision n'aient pas filmé le moment exact de la chute, la réaction bouleversée des joueurs a mis en évidence la gravité de la blessure. Après un premier examen par le service médical de l'équipe nationale, l'ancien défenseur a été installé en toute sécurité sur une civière. Il a ensuite été transporté vers un hôpital local pour y subir des examens complémentaires et recevoir des soins complets, tandis que son état a continué d'être surveillé tout au long de la soirée.
Le monde du football se mobilise en faveur de son entraîneur
Dès que la nouvelle de l'accident s'est répandue, les plus grands clubs turcs n'ont pas tardé à lui apporter leur soutien. Beşiktaş a publié un message de solidarité, lui souhaitant un prompt rétablissement. Fenerbahçe et Galatasaray ont également publié des communiqués dans lesquels ils lui souhaitent un prompt rétablissement.