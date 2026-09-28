Getty Images Sport
Traduit par
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, poussé à laisser tomber Dominic Calvert-Lewin au profit de la sensation du Championship comme successeur de Harry Kane
Deeney exige du changement de la part de Tuchel
Deeney a exhorté Tuchel à ne pas retenir Calvert-Lewin et à offrir une chance à Lankshear avec l’Angleterre. Cet appel intervient après la défaite 3-2 de l’Angleterre face à l’Espagne, lors de laquelle le capitaine Kane a manqué un penalty crucial.
Calvert-Lewin, qui a réalisé un solide début de saison avec Leeds, a remplacé Kane pour les sept dernières minutes. Cependant, le joueur de 29 ans a eu du mal à peser sur la rencontre lors de sa brève entrée en jeu. Deeney estime que Tuchel doit commencer à préparer l’avenir, d’autant plus que Kane aura 35 ans à l’Euro 2028. Il considère que les plus jeunes talents méritent d’avoir l’occasion de s’intégrer au groupe senior et d’apprendre auprès du capitaine actuel.
- AFP
« Tu n’es pas la réponse »
S’exprimant dans le podcast Premier League All Access de talkSPORT, Deeney n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’entrée en jeu tardive de Calvert-Lewin. L’ancien capitaine de Watford a insisté sur le fait que convoquer des vétérans plus âgés n’apporte aucun bénéfice à long terme à l’équipe nationale.
« Je sais déjà comment ça va se passer, je n’apprends rien, a déclaré Deeney. Je n’ai rien appris quand Dominic Calvert-Lewin est entré hier et a commis 57 fautes en quatre minutes. Dominic Calvert-Lewin, en toute honnêteté, a fait des choses incroyables à Leeds. Tu n’es pas la solution pour l’avenir. »
Lankshear, un pari sur l’avenir
Au lieu de s’appuyer sur Calvert-Lewin, Deeney veut voir l’attaquant de Middlesbrough Lankshear intégré au groupe. Le joueur de 21 ans a déjà inscrit six buts en Championship cette saison et a récemment marqué lors de sa première sélection avec l’Angleterre Espoirs contre le Kazakhstan.
« Je préférerais largement, et je ne dis pas que ce gamin est la solution, mais un Will Lankshear, faisons-le venir », a-t-il ajouté. « Voyons ce que tu as sur le long terme. Voyons si tu peux apprendre de Harry Kane, si tu peux apporter [à l’équipe] parce qu’il a quoi, 22, 23 ans, il marque en Championship ? Et je sais que la Championship, ce n’est pas la Premier League. Je comprends tout ça. Mais au moins, c’est un gamin qui est passé par tous ces systèmes [de jeunes], et on peut voir si tu as le profil pour le long terme. »
- Getty Images Sport
Vers une nouvelle ère
Pour l’instant, Tuchel fait face à un exercice d’équilibriste avant la prochaine trêve internationale. Il doit décider s’il conserve ses doublures de confiance et expérimentées ou s’il intègre la prochaine génération de talents offensifs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles