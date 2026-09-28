Deeney a exhorté Tuchel à ne pas retenir Calvert-Lewin et à offrir une chance à Lankshear avec l’Angleterre. Cet appel intervient après la défaite 3-2 de l’Angleterre face à l’Espagne, lors de laquelle le capitaine Kane a manqué un penalty crucial.

Calvert-Lewin, qui a réalisé un solide début de saison avec Leeds, a remplacé Kane pour les sept dernières minutes. Cependant, le joueur de 29 ans a eu du mal à peser sur la rencontre lors de sa brève entrée en jeu. Deeney estime que Tuchel doit commencer à préparer l’avenir, d’autant plus que Kane aura 35 ans à l’Euro 2028. Il considère que les plus jeunes talents méritent d’avoir l’occasion de s’intégrer au groupe senior et d’apprendre auprès du capitaine actuel.