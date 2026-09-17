Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, défend farouchement Florian Wirtz, la star de Liverpool en difficulté, face aux vives critiques des consultants

Klopp a fermement défendu Wirtz, appelant à mettre fin à l’examen minutieux dont le milieu créatif fait l’objet. Wirtz, qui a bouclé un transfert retentissant à Anfield en 2025, a essuyé une vague de critiques de la part des consultants après quelques performances irrégulières en Premier League. Cependant, Klopp insiste sur le fait que ce bruit extérieur ne reflète pas la véritable valeur du joueur pour la sélection nationale. L’ancien entraîneur de Liverpool a intégré Wirtz dans un effectif énorme de 44 joueurs.

S’adressant aux médias, Klopp s’est empressé de balayer le récit selon lequel Wirtz serait en difficulté. L’entraîneur a souligné la nécessité d’un environnement bienveillant dans lequel le joueur peut s’épanouir sans cette exigence constante de produire des actions marquantes. « La communication a été très agréable. Nous restons en contact de temps en temps. Nous devons nous éloigner de l’idée que nous voulons voir des moments spéciaux de sa part. Il est là pour nous aider en tant qu’équipe. Nous devons nous assurer que “Flo” se sente à l’aise avec nous », a déclaré Klopp.