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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, défend farouchement Florian Wirtz, la star de Liverpool en difficulté, face aux vives critiques des consultants
Klopp répond aux « experts » dans le débat autour de Wirtz
Klopp a fermement défendu Wirtz, appelant à mettre fin à l’examen minutieux dont le milieu créatif fait l’objet. Wirtz, qui a bouclé un transfert retentissant à Anfield en 2025, a essuyé une vague de critiques de la part des consultants après quelques performances irrégulières en Premier League. Cependant, Klopp insiste sur le fait que ce bruit extérieur ne reflète pas la véritable valeur du joueur pour la sélection nationale. L’ancien entraîneur de Liverpool a intégré Wirtz dans un effectif énorme de 44 joueurs.
S’adressant aux médias, Klopp s’est empressé de balayer le récit selon lequel Wirtz serait en difficulté. L’entraîneur a souligné la nécessité d’un environnement bienveillant dans lequel le joueur peut s’épanouir sans cette exigence constante de produire des actions marquantes. « La communication a été très agréable. Nous restons en contact de temps en temps. Nous devons nous éloigner de l’idée que nous voulons voir des moments spéciaux de sa part. Il est là pour nous aider en tant qu’équipe. Nous devons nous assurer que “Flo” se sente à l’aise avec nous », a déclaré Klopp.
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Le sélectionneur national vise la négativité des consultants
Les critiques visant Wirtz ont atteint leur paroxysme après le récent match nul de Liverpool contre Fulham, où des consultants ont remis en question l’impact de l’Allemand sur les bords de la Mersey. Klopp estime toutefois que les statistiques sont souvent utilisées de manière injuste pour saper la confiance d’un joueur. Il a fait valoir qu’une performance collective victorieuse reste le critère ultime, qu’un joueur en particulier figure ou non sur la feuille de match, ou qu’il délivre ou non la passe décisive.
Klopp est resté ferme sur sa position selon laquelle le succès collectif de l’Allemagne l’emporte sur les éloges individuels. Il s’en est directement pris au cycle médiatique qui suit chaque match, en déclarant : « Nous avons gagné 1-0 ou 2-0, et ensuite tous les experts du monde s’assoient là et discutent des raisons pour lesquelles cela n’a quand même pas marché pour lui. Il y a tout autant de raisons de dire : “Il est tout à fait à la hauteur.” Maintenant, nous allons franchir les prochaines étapes ensemble », a déclaré Klopp.
Gérer la transition à Liverpool
La transition de Wirtz vers la Premier League a été l’un des grands sujets de discussion du football européen, surtout compte tenu de l’importante indemnité de transfert impliquée dans son départ du Bayer Leverkusen. Si sa première saison à Anfield l’a vu signer un bilan respectable de sept buts et dix passes décisives en 49 apparitions, les attentes restent extrêmement élevées. En protégeant Wirtz en sélection, Klopp espère lui offrir un refuge où le milieu de terrain pourra retrouver sa forme la plus fluide sans craindre de réactions négatives immédiates.
« Il faut être satisfait d’un match dans lequel “Flo” Wirtz a tout donné mais n’a ni marqué ni délivré de passe décisive. Nous devons simplement donner au garçon le sentiment suivant : “C’était largement suffisant aujourd’hui. Tu nous as aidés en tant qu’équipe” », a expliqué Klopp.
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Le pedigree international de Wirtz
Malgré le bruit actuel, les statistiques de Wirtz en équipe nationale restent impressionnantes pour un joueur de son âge. Depuis ses débuts en 2021, il a inscrit 11 buts et délivré 14 passes décisives en 45 sélections avec l’Allemagne. La décision du sélectionneur d’inclure Wirtz dans sa large liste de 44 joueurs, qui comprend un mélange de vétérans et de 16 possibles nouveaux venus, souligne le rôle central du joueur dans le nouveau dispositif.
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