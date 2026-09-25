Le sélectionneur de l'Allemagne, Jurgen Klopp, convoque la star de Liverpool Florian Wirtz et Jonathan Burkardt, de l'Eintracht Francfort, pour remplacer les blessés Jamal Musiala et Kai Havertz

L'équipe nationale d'Allemagne est confrontée à un casse-tête de sélection après la mise à l'écart de deux de ses talents créatifs les plus influents pendant la trêve internationale. Musiala et Havertz ont tous deux quitté le rassemblement plus tôt que prévu après des pépins physiques survenus lors du récent déplacement à Amsterdam. Musiala avait d'abord été nommé dans le onze de départ pour le match nul 1-1 contre les Pays-Bas, mais a été contraint de se retirer quelques minutes seulement avant le coup d'envoi après avoir ressenti une gêne. Des examens médicaux ultérieurs ont confirmé que le Musiala souffre d'une déchirure des fibres musculaires à la cuisse droite.

Pendant ce temps, Havertz a bien débuté la rencontre à la Johan Cruyff Arena, mais sa soirée a pris fin bien avant la pause. L'attaquant polyvalent d'Arsenal a été vu en train de se tenir la jambe et a finalement été remplacé à la 30e minute. La Fédération allemande de football a ensuite précisé que Havertz souffre d'une élongation musculaire, ce qui le rend inapte à participer à la prochaine série de rencontres.