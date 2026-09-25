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Le sélectionneur de l'Allemagne, Jurgen Klopp, convoque la star de Liverpool Florian Wirtz et Jonathan Burkardt, de l'Eintracht Francfort, pour remplacer les blessés Jamal Musiala et Kai Havertz
Coup dur sur blessure pour les stars du Bayern et d'Arsenal
L'équipe nationale d'Allemagne est confrontée à un casse-tête de sélection après la mise à l'écart de deux de ses talents créatifs les plus influents pendant la trêve internationale. Musiala et Havertz ont tous deux quitté le rassemblement plus tôt que prévu après des pépins physiques survenus lors du récent déplacement à Amsterdam. Musiala avait d'abord été nommé dans le onze de départ pour le match nul 1-1 contre les Pays-Bas, mais a été contraint de se retirer quelques minutes seulement avant le coup d'envoi après avoir ressenti une gêne. Des examens médicaux ultérieurs ont confirmé que le Musiala souffre d'une déchirure des fibres musculaires à la cuisse droite.
Pendant ce temps, Havertz a bien débuté la rencontre à la Johan Cruyff Arena, mais sa soirée a pris fin bien avant la pause. L'attaquant polyvalent d'Arsenal a été vu en train de se tenir la jambe et a finalement été remplacé à la 30e minute. La Fédération allemande de football a ensuite précisé que Havertz souffre d'une élongation musculaire, ce qui le rend inapte à participer à la prochaine série de rencontres.
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Klopp promeut Wirtz et Burkardt
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Le calendrier du rétablissement de Musiala révélé
Alors que l’attention immédiate se porte sur l’équipe nationale, les supporters du Bayern Munich doivent s’inquiéter de l’état physique de leur jeune talisman. Des informations en provenance de Sky Germany laissent entendre que la blessure de Musiala n’est pas mineure. Le meneur de jeu devrait être absent pendant trois à quatre semaines, ce qui le verrait manquer des rencontres cruciales de Bundesliga et de Ligue des champions pour le géant bavarois.
La perte de Musiala est un coup dur pour le Bayern, surtout au vu de son excellente forme en ce début de saison. Le joueur de 21 ans est devenu le métronome de son attaque, et son absence obligera Vincent Kompany à rebattre les cartes avant les prochains matches contre Augsburg et Viking.
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En vue du match contre la Grèce
Malgré la perturbation provoquée par l’annonce de la blessure, le camp allemand reste concentré sur l’objectif de décrocher sa première victoire sous la direction de Klopp. Le match nul à Amsterdam a montré par séquences le style de haute intensité associé à l’ancien entraîneur de Liverpool, mais l’absence de but victorieux a laissé un sentiment d’inachevé. Le prochain match contre la Grèce à Augsbourg offre une plateforme idéale aux nouveaux venus pour faire valoir leur candidature à une place permanente dans le onze de départ. Avec un calendrier chargé de matches de Ligue des nations à l’horizon, dont un déplacement à Thessalonique, la capacité des remplaçants à être immédiatement performants sera vitale.
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