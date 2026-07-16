Max Eberl, directeur sportif du FC Bayern, mène actuellement deux batailles de front. D’une part, il s’attache à constituer un effectif compétitif pour le club bavarois ; d’autre part, il négocie la prolongation de son propre contrat. Il va de soi qu’une victoire dans l’un de ces dossiers renforcerait considérablement ses chances de succès dans l’autre. Mi-juillet, Eberl peut être satisfait : le mercato estival s’est jusqu’ici déroulé de manière excellente pour le FC Bayern.
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Le scénario de l’été dernier est-il sur le point de se répéter ? Un nouveau chantier pourrait éclore au FC Bayern
En recrutant Nathaniel Brown (23 ans) et Ismael Saibari (25 ans), le Bayern Munich s’est offert deux jeunes talents au potentiel intéressant, à des tarifs plutôt raisonnables au vu des standards actuels. Il faut souligner le travail d’Eberl, qui, avec le reste de la direction sportive emmenée par le directeur sportif Christoph Freund, a négocié ces transferts de manière décisive avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Comme les deux joueurs ont brillé aux États-Unis, la concurrence aurait été plus forte et le prix plus élevé.
Le club bavarois a donc déboursé 50 millions d’euros pour chacun des deux joueurs. Polyvalents et déjà brillants aux États-Unis, ils devraient rapidement disposer d’un temps de jeu conséquent. Si leur statut de titulaires n’est pas encore acquis, leur marge de progression laisse présager qu’ils s’imposeront comme des cadres dans les années à venir. À court terme, Saibari mettra la pression sur le numéro 10 Jamal Musiala, tandis que Brown viendra concurrencer le latéral gauche Alphonso Davies.
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FC Bayern : plusieurs joueurs de retour de prêt devraient encore être vendus
Les dépenses, qui s'élèvent à 101,5 millions d'euros (aux deux transferts phares s'ajoute la clause de rachat de Noel Aseko), sont contrebalancées à ce jour par des recettes de 26,25 millions d'euros. Celles-ci proviennent des ventes de Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonathan Asp Jensen et Jonah Kusi-Asare, de retour de prêt. Ce montant devrait encore augmenter considérablement.
Mais la quête d’acheteurs pour les joueurs prestigieux encore sur le marché s’avère ardue. Selon les dernières informations, Joao Palhinha serait courtisé par le Benfica Lisbonne, la Juventus Turin et Aston Villa ; les Munichois espèrent en tirer 25 millions d’euros. Noel Aseko, lui, est sur le point de s’engager avec l’Eintracht Francfort pour 13 millions d’euros. En revanche, les dossiers Bryan Zaragoza et Sacha Boey sont encore loin d’être finalisés, tandis que Lovro Zvonarek et Armindo Sieb devraient également être cédés.
Si tous ces départs se concrétisent, le groupe conserverait tout de même 18 joueurs de champ expérimentés. Un effectif qui offre autant d’opportunités que de risques : la polyvalence de plusieurs éléments permettra à l’entraîneur Vincent Kompany de multiplier les solutions, mais une série de blessures pourrait, comme par moments la saison passée, rapidement exposer les limites numériques du groupe.
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FC Bayern : un nouveau milieu de terrain va-t-il renforcer l’effectif ?
Le coup le plus dur pour les chances de succès serait sans doute l'absence de l'attaquant titulaire Harry Kane. Saibari pourrait certes le remplacer (tout comme Serge Gnabry) ; il a d'ailleurs joué en attaque pour le Maroc lors de la Coupe du monde. Mais c'est un rang en retrait que Saibari est le plus à l'aise, là où il s'est illustré la saison dernière au PSV Eindhoven. L’été dernier, les Munichois avaient recruté Nicolas Jackson peu avant la clôture du mercato pour disposer d’un véritable backup pour Kane. Le Sénégalais a toutefois déçu et n’a pas été conservé. Dans l’absolu, un avant-centre supplémentaire constituerait un atout non négligeable. Autre option : un ailier gauche prometteur pourrait épauler Luis Diaz.
Pour l’instant, l’arrivée d’un milieu axial semble toutefois plus probable que celle d’un autre attaquant, même si aucun dossier n’est encore concret. Ayyoub Bouaddi a été cité, mais ses performances au Mondial ont fait grimper son prix à environ 100 millions d’euros, hors d’atteinte du budget bavarois.
Après les départs de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, Tom Bischof se présente comme la première alternative au duo titulaire Joshua Kimmich – Aleksandar Pavlovic. Après avoir principalement évolué comme arrière latéral de secours la saison dernière, le jeune joueur devrait désormais bénéficier de nombreux temps de jeu à son poste de prédilection. Konrad Laimer et Brown, initialement prévus comme arrières latéraux, ainsi que le jeune Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, pourraient aussi entrer en jeu. Ce dernier, qui a fait une brève apparition avec le Sénégal lors de la Coupe du monde, est considéré comme le talent le plus prometteur du club.
Si aucun autre renfort n’arrive, les jeunes talents bénéficieront automatiquement de davantage de temps de jeu. Ils pourraient ainsi suivre la trajectoire de Lennart Karl, qui a profité l’an passé de l’effectif réduit pour passer en quelques mois du centre de formation à l’équipe nationale A. Pour l’instant, Kompany compte aligner en attaque Arijon Ibrahimovic, de retour de prêt, même si un rebondissement ou un départ reste possible juste avant la clôture du mercato. David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani et Maycon Cardozo, entre autres, peuvent aussi espérer leur chance.
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FC Bayern : le poste de défenseur central pourrait encore évoluer.
Le poste de gardien est pourvu, les couloirs défensifs offrent déjà plusieurs profils complémentaires et, pour l’instant, l’axe central dispose d’un effectif suffisant. Toutefois, ce secteur pourrait encore évoluer. Min-Jae Kim et Hiroki Ito pourraient partir si une offre convenable se présentait. En cas de départ de l’un des deux, un recrutement supplémentaire s’imposerait. Yann Bisseck, défenseur central de 25 ans appartenant à l’Inter Milan et formé à Cologne, est régulièrement cité comme une cible potentielle.
Plus la décision d’un départ de Kim ou Ito interviendra tardivement, plus la direction sportive menée par Eberl sera sous pression. Dans le pire des cas, le scénario de l’été dernier pourrait se répéter : le départ de Kingsley Coman mi-août avait alors placé le FC Bayern dans une position délicate. La situation s’était encore compliquée lorsque Uli Hoeneß avait annoncé vouloir recruter uniquement un joueur en prêt, ce qui avait repoussé la décision jusqu’au dernier jour du mercato, quand Jackson avait finalement été enrôlé à un coût jugé trop élevé.
Au-delà de ces hypothèses, la priorité d’Eberl reste de monétiser les indésirables. Une autre priorité figure en tête de l’ordre du jour : prolonger le contrat de Kane, qui court jusqu’en 2027, et convaincre Michael Olise – dont le nom circule sans cesse au Real Madrid – de s’engager à long terme à Munich. La prolongation du contrat de Konrad Laimer n’a certes pas encore été annoncée, mais elle serait déjà conclue.
Et Eberl ? Son contrat expire, tout comme celui de Freund, l’été prochain. Leur sort pourrait être tranché dès la prochaine réunion du conseil de surveillance en août, mais peut-être seulement en novembre.
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