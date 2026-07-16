Le coup le plus dur pour les chances de succès serait sans doute l'absence de l'attaquant titulaire Harry Kane. Saibari pourrait certes le remplacer (tout comme Serge Gnabry) ; il a d'ailleurs joué en attaque pour le Maroc lors de la Coupe du monde. Mais c'est un rang en retrait que Saibari est le plus à l'aise, là où il s'est illustré la saison dernière au PSV Eindhoven. L’été dernier, les Munichois avaient recruté Nicolas Jackson peu avant la clôture du mercato pour disposer d’un véritable backup pour Kane. Le Sénégalais a toutefois déçu et n’a pas été conservé. Dans l’absolu, un avant-centre supplémentaire constituerait un atout non négligeable. Autre option : un ailier gauche prometteur pourrait épauler Luis Diaz.

Pour l’instant, l’arrivée d’un milieu axial semble toutefois plus probable que celle d’un autre attaquant, même si aucun dossier n’est encore concret. Ayyoub Bouaddi a été cité, mais ses performances au Mondial ont fait grimper son prix à environ 100 millions d’euros, hors d’atteinte du budget bavarois.

Après les départs de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, Tom Bischof se présente comme la première alternative au duo titulaire Joshua Kimmich – Aleksandar Pavlovic. Après avoir principalement évolué comme arrière latéral de secours la saison dernière, le jeune joueur devrait désormais bénéficier de nombreux temps de jeu à son poste de prédilection. Konrad Laimer et Brown, initialement prévus comme arrières latéraux, ainsi que le jeune Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, pourraient aussi entrer en jeu. Ce dernier, qui a fait une brève apparition avec le Sénégal lors de la Coupe du monde, est considéré comme le talent le plus prometteur du club.

Si aucun autre renfort n’arrive, les jeunes talents bénéficieront automatiquement de davantage de temps de jeu. Ils pourraient ainsi suivre la trajectoire de Lennart Karl, qui a profité l’an passé de l’effectif réduit pour passer en quelques mois du centre de formation à l’équipe nationale A. Pour l’instant, Kompany compte aligner en attaque Arijon Ibrahimovic, de retour de prêt, même si un rebondissement ou un départ reste possible juste avant la clôture du mercato. David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani et Maycon Cardozo, entre autres, peuvent aussi espérer leur chance.