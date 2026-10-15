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Le scandale du carton rouge de Folarin Balogun contraint la FIFA à modifier en profondeur son règlement, tandis que Gianni Infantino fait face à une crise de leadership
Combler la faille
La FIFA entend modifier son règlement pour éviter que ne se reproduise la décision controversée de surseoir à l’exécution de la suspension de Balogun pour la Coupe du monde. Selon ESPN, l’instance dirigeante examinera une proposition visant à interdire à l’avenir la suspension des sanctions automatiques d’un match.
La décision initiale de la commission de discipline de la FIFA de suspendre la sanction infligée à l’attaquant des États-Unis a suscité un vaste tollé dans le monde du football. Ses détracteurs y ont vu une ingérence politique après que le président américain Donald Trump a reconnu avoir personnellement demandé à Infantino de réexaminer la suspension.
Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football et vice-présidente de la FIFA, a écrit à Infantino pour demander la publication des documents relatifs à cette affaire. Infantino maintient que la commission de discipline a pris sa décision en toute indépendance.
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La pression monte sur Infantino
Ce projet de modification du règlement intervient alors qu’Infantino fait face à la plus grave crise de ses près de 11 ans à la présidence de la FIFA, à l’approche d’une réunion du Conseil de la FIFA à Zurich. Ses membres se préparent à interpeller le dirigeant sur plusieurs questions majeures de gouvernance et propositions controversées.
Au-delà du verdict concernant Balogun, Infantino a essuyé de vives critiques pour ses liens étroits avec des personnalités politiques et d’éventuels conflits d’intérêts. Des responsables du football réclament davantage de transparence sur les récentes prises de décision au sein de l’organisation.
Des plaintes officielles ont également été déposées au sujet d’un prix de la paix créé par Infantino et remis à Trump lors du tirage au sort de la Coupe du monde à Washington D.C. Bernd Neuendorf, membre du Conseil de la FIFA, a demandé que ce point soit ajouté à l’ordre du jour de la réunion.
Des tensions internes croissantes
L’ordre du jour de la réunion prévoit également des discussions sur le projet FIFA Forward Enterprise, récemment abandonné, qui visait à attirer des investissements privés dans les activités commerciales liées à la Coupe du monde. Depuis, l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déposé des requêtes auprès de tribunaux américains afin d’obtenir des éléments de preuve en vue d’une éventuelle plainte pénale contre Infantino en Suisse.
D’autres préoccupations concernant la gouvernance sont apparues à la suite d’informations relatives à l’équipe nationale de la RD Congo. Des questions ont été soulevées après que la fédération a échappé à toute sanction, alors que le gardien Lionel Mpasi avait disputé quatre matches de qualification sans être éligible.
Infantino devrait proposer de porter à 15 millions de dollars le montant versé à chacune des 211 fédérations membres pour le cycle commercial 2027-30. Cette offre financière semble viser à contrer les propositions concurrentes soumises par l’UEFA et ses alliés.
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Le compte à rebours électoral est en marche
Cette confrontation houleuse au sein du conseil intervient avant la date limite du 18 novembre, à laquelle les candidats devront se déclarer pour la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Le scrutin officiel doit se tenir quatre mois plus tard à Rabat, au Maroc.
Infantino semblait auparavant se diriger sans difficulté vers un quatrième mandat, qui aurait couru jusqu’en 2031, avant qu’une récente série de controverses n’affaiblisse sa position. Il reste toutefois incertain qu’une majorité des fédérations membres vote contre un président en exercice qui propose des versements financiers plus importants.
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