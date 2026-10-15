La FIFA entend modifier son règlement pour éviter que ne se reproduise la décision controversée de surseoir à l’exécution de la suspension de Balogun pour la Coupe du monde. Selon ESPN, l’instance dirigeante examinera une proposition visant à interdire à l’avenir la suspension des sanctions automatiques d’un match.

La décision initiale de la commission de discipline de la FIFA de suspendre la sanction infligée à l’attaquant des États-Unis a suscité un vaste tollé dans le monde du football. Ses détracteurs y ont vu une ingérence politique après que le président américain Donald Trump a reconnu avoir personnellement demandé à Infantino de réexaminer la suspension.

Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football et vice-présidente de la FIFA, a écrit à Infantino pour demander la publication des documents relatifs à cette affaire. Infantino maintient que la commission de discipline a pris sa décision en toute indépendance.