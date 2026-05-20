The Sun : « VILL IT BE – Unai Emery décroche un nouveau titre et les « Villans » soulevant la Coupe d’Europe. »

The Telegraph : « Villa remporte l'Europa League et met ainsi fin à 30 ans de disette sans titre, sous les yeux d'un prince William en liesse. »

The Times : « Aston Villa a dominé la finale comme aucune autre équipe anglaise avant elle. Des buts somptueux de Youri Tielemans et d’Emiliano Buendía ont mis fin à 44 ans d’attente pour un titre européen, tandis que l’expert de l’Europa League, Unai Emery, frappait à nouveau. »

Daily Mail : « La marque d’un roi ! Le prince William exulte : son club de cœur, Aston Villa, conquiert l’Europa League à Istanbul et met fin à 30 ans de disette. »