Le SC Fribourg n'a pratiquement eu aucune occasion lors de la finale perdue 0-3 contre Aston Villa. La presse internationale salue principalement l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, qui remporte son cinquième titre en Ligue Europa, mais elle réserve aussi des mots élogieux pour les supporters fribourgeois.
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Le SC Fribourg est salué pour sa « force » remarquable, tandis que la presse couronne Unai Emery, le « roi » de la Ligue Europa, après son incroyable « quintuplé »
The Sun : « VILL IT BE – Unai Emery décroche un nouveau titre et les « Villans » soulevant la Coupe d’Europe. »
The Telegraph : « Villa remporte l'Europa League et met ainsi fin à 30 ans de disette sans titre, sous les yeux d'un prince William en liesse. »
The Times : « Aston Villa a dominé la finale comme aucune autre équipe anglaise avant elle. Des buts somptueux de Youri Tielemans et d’Emiliano Buendía ont mis fin à 44 ans d’attente pour un titre européen, tandis que l’expert de l’Europa League, Unai Emery, frappait à nouveau. »
Daily Mail : « La marque d’un roi ! Le prince William exulte : son club de cœur, Aston Villa, conquiert l’Europa League à Istanbul et met fin à 30 ans de disette. »
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Le SC Fribourg ne pourra « tenir tête » à Aston Villa « que depuis les tribunes » lors de la finale de la Ligue Europa.
La Gazzetta dello Sport : « Le roi des compétitions à élimination directe a encore frappé. L'Aston Villa d'Unai Emery remporte l'Europa League grâce à une victoire souveraine 3-0 contre Fribourg en finale à Istanbul. L'entraîneur, qui a permis au club de Birmingham de revenir au plus haut niveau, lui offre ainsi son cinquième sacre dans cette compétition – après les trois titres conquis avec Séville et celui gagné avec Villarreal. »
Corriere dello Sport : « Le rideau tombe sur l’Europa League, et c’est l’équipe d’Unai Emery, Aston Villa, qui s’impose. Ambiance de fête anglaise au Beşiktaş Park d’Istanbul, un match à sens unique avec des buts de Tielemans, Buendia et Rogers. Aucune chance pour Fribourg et l’Italien Vincenzo Grifo. »
L'Équipe : « Un obstacle bien trop élevé pour Fribourg. Le club allemand, qui disputait mercredi à Istanbul sa première finale européenne, n'a pu que regarder Aston Villa et son « magicien » espagnol Unai Emery s'imposer depuis les tribunes. »
Marca : « Unai Emery en a remporté trois avec Séville, un avec Villarreal… Ce soir, sous les yeux du prince William, il a défendu son titre de « seigneur de la compétition » en signant son « quintuplé » personnel et en redonnant ses lettres de noblesse à Aston Villa – vainqueur de la Coupe d’Europe en 1982 –, qui a confirmé son statut de favori en battant Fribourg 3-0. »