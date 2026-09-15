Selon BBC, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur Yves Bissouma se rapproche d’un nouveau départ à l’Ajax, avec un contrat initial courant jusqu’à la fin de la saison. Le milieu défensif de 30 ans était libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en juin. Il est entendu que Bissouma se trouve actuellement à Amsterdam pour finaliser son arrivée au sein du club d’Eredivisie, avec une option pour une prolongation supplémentaire de 12 mois.

Ce transfert offre à l’expérimenté international malien une plateforme idéale pour relancer sa carrière après une période finale difficile dans le football anglais.