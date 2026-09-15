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Le sauvetage néerlandais de Bissouma ! L’ancien indésirable de Tottenham, Yves Bissouma, se rapproche d’un transfert surprise à l’Ajax
Un nouveau départ à Amsterdam
Selon BBC, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur Yves Bissouma se rapproche d’un nouveau départ à l’Ajax, avec un contrat initial courant jusqu’à la fin de la saison. Le milieu défensif de 30 ans était libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en juin. Il est entendu que Bissouma se trouve actuellement à Amsterdam pour finaliser son arrivée au sein du club d’Eredivisie, avec une option pour une prolongation supplémentaire de 12 mois.
Ce transfert offre à l’expérimenté international malien une plateforme idéale pour relancer sa carrière après une période finale difficile dans le football anglais.
- NurPhoto
Retour sur un passage en montagnes russes à Tottenham
Bissouma est arrivé à Tottenham en juillet 2022 dans le cadre d’un transfert de 30 millions de livres sterling en provenance de Brighton, avant de disputer 111 matches avec le club. Pendant son passage dans le nord de Londres, il a connu des moments marquants, notamment en aidant Tottenham à remporter l’UEFA Europa League en 2025 et en intégrant l’équipe de l’année de la CAF en 2024. Cependant, son parcours a aussi été marqué par des épisodes plus agités, en particulier lorsque l’ancien entraîneur Thomas Frank l’a écarté du groupe pour affronter le Paris Saint-Germain en Supercoupe de l’UEFA en raison de retards répétés.
Il a disputé 11 matches lors de sa dernière saison, alors que Tottenham a traversé un exercice national difficile, conclu à la 17e place.
Sur les traces d’un parcours de carrière richement décoré
Né en Côte d’Ivoire et représentant le Mali sur la scène internationale depuis ses débuts chez les seniors en 2016, Bissouma a connu une longue carrière en Europe. Après avoir commencé son parcours chez les seniors au Real Bamako, il a signé son premier contrat professionnel avec Lille, pensionnaire de Ligue 1, avant de s’imposer en Premier League avec Brighton. Connu pour sa capacité tenace à récupérer le ballon et ses prestations pleines d’énergie, il détient également le record du carton jaune le plus rapide de l’histoire de la Premier League, reçu seulement 14 secondes après le coup d’envoi d’un match contre Manchester City en novembre 2024.
Sa vaste expérience accumulée au fil de quatre Coupes d’Afrique des Nations apporte un pedigree précieux à son nouvel environnement aux Pays-Bas.
- Getty Images Sport
En attendant la reprise de l'Eredivisie
Alors que ses examens médicaux et les derniers détails de son contrat touchent à leur fin, Bissouma va bientôt pouvoir se concentrer sur son retour sur les terrains et son adaptation au football néerlandais. L’Ajax espère que le milieu de terrain retrouvera rapidement le niveau qui faisait de lui l’un des récupérateurs les plus dominants de l’élite anglaise. À l’heure de faire ses débuts en Eredivisie, sa priorité immédiate sera de s’installer durablement dans le onze de départ et de guider son nouveau club vers le succès sur la scène nationale.
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