Le Sassuolo a officialisé la démission de Carnevali, qui a tenu à remercier la famille Squinzi. Aquilani lui succède

Giovanni Carnevali prend congé en ces termes : « Après 13 ans, je quitte un club que je considère comme ma maison. Je tiens à remercier la famille Squinzi, Veronica et Marco, qui m’ont accordé leur confiance et m’ont donné l’occasion de vivre une expérience humaine et professionnelle unique. Je remercie le président, l’ensemble du club et les supporters pour ces années riches en émotions. J’ai toujours considéré ce club comme une famille, porté par des valeurs fortes qui ont façonné le passé, guident le présent et construiront l’avenir. Le Sassuolo restera une part importante de ma vie et de mon parcours professionnel. Je souhaite à tous un avenir plein de satisfactions et de nouveaux succès. »





Veronica Squinzi, directrice générale de Mapei et vice-présidente du club, lui rend hommage : « Nous remercions Giovanni Carnevali pour tout ce qu’il nous a apporté et enseigné au cours de ces treize années de collaboration avec notre famille et notre équipe, et nous lui souhaitons de nouvelles satisfactions professionnelles. Une nouvelle ère s’ouvre pour le club, mais elle repose sur la continuité assurée par une direction qui croit fermement au projet et par un groupe de professionnels qui contribuent chaque jour à faire de ce club un modèle de football durable. »



