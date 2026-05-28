Après la parution d’informations évoquant un manque de transparence sur l’état de santé de Neymar, le club de Santos a rapidement tenu à clarifier sa position vis-à-vis de la Confédération brésilienne de football (CBF).

Selon ESPN, le communiqué du club indique : « S’agissant du dossier médical de l’athlète Neymar Jr, le service médical de Santos précise que l’ensemble des examens réalisés par le joueur ont été transmis à la Confédération brésilienne de football (CBF) jusqu’au 18, date de sa convocation. Le délai de deux semaines, commencé le 17, s’achève ce dimanche 31, date à partir de laquelle le joueur pourra reprendre ses activités. Rappelons que ces estimations varient selon les individus, les besoins de l’équipe et l’importance des matchs. »