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Le Santos FC a publié un communiqué pour affirmer sa transparence concernant la blessure de Neymar, alors que la présence de la star brésilienne pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 est désormais incertaine
Santos clarifie la communication médicale avec la CBF
Après la parution d’informations évoquant un manque de transparence sur l’état de santé de Neymar, le club de Santos a rapidement tenu à clarifier sa position vis-à-vis de la Confédération brésilienne de football (CBF).
Selon ESPN, le communiqué du club indique : « S’agissant du dossier médical de l’athlète Neymar Jr, le service médical de Santos précise que l’ensemble des examens réalisés par le joueur ont été transmis à la Confédération brésilienne de football (CBF) jusqu’au 18, date de sa convocation. Le délai de deux semaines, commencé le 17, s’achève ce dimanche 31, date à partir de laquelle le joueur pourra reprendre ses activités. Rappelons que ces estimations varient selon les individus, les besoins de l’équipe et l’importance des matchs. »
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Intégration du personnel médical et regain de confiance
Pour souligner davantage la synergie entre le club et l'équipe nationale, Santos a précisé que son propre personnel participait directement au processus de rééducation de Neymar. Cette relation de longue date est considérée comme essentielle pour l'attaquant, qui a passé la majeure partie de sa carrière à travailler avec plusieurs membres de l'actuel staff technique du Brésil.
Le club a précisé : « L’équipe de kinésithérapeutes de la sélection brésilienne compte également des professionnels du Santos FC, qui accompagnent Neymar Jr. depuis plus de dix ans et tout au long de ce processus de récupération. Le service médical du club est en phase et en accord avec le programme de traitement défini par l’équipe médicale de la CBF. Les professionnels du Santos FC connaissent la capacité de récupération de l’athlète et sont convaincus que Neymar sera prêt pour la Coupe du monde. »
Ancelotti et le Brésil dans l’incertitude
L’état physique de la superstar de 34 ans a directement influencé la préparation tactique du sélectionneur national, Carlo Ancelotti. Le technicien italien avait dans un premier temps décidé d’inclure le meneur de jeu dans sa liste finale, après avoir reçu l’assurance du club de Santos que son problème au mollet était mineur et n’affecterait pas sa préparation pré-tournoi. Mais dès l’arrivée de Neymar au centre d’entraînement de Granja Comary, puis la réalisation d’une nouvelle IRM mercredi, la CBF a pris le contrôle total du processus de rééducation, privilégiant la patience plutôt qu’un retour précoce sur les terrains.
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Dans le New Jersey, la deadline du 12 juin se rapproche rapidement.
Neymar suit actuellement un protocole de physiothérapie intensif et en isolement, sous la supervision de l’équipe médicale de la Seleção, qui met tout en œuvre pour qu’il soit opérationnel pour sa quatrième Coupe du monde. La CBF et Ancelotti ont fixé au 12 juin – veille du très attendu match d’ouverture du Brésil dans le groupe H contre le Maroc au MetLife Stadium du New Jersey – la date butoir à laquelle l’attaquant devra prouver son aptitude à jouer. S’il n’obtient pas le feu vert d’ici là, le staff technique pourrait devoir prendre la décision difficile de l’exclure de la liste officielle pour le tournoi.