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Le salaire étonnamment bas de Paul Pogba à Monaco a été révélé : l'ancienne star de Manchester United et de la Juventus ne figure pas parmi les 10 joueurs les mieux payés du club de Ligue 1
Une baisse de salaire considérable pour le vainqueur de la Coupe du monde
Lorsque le Français est arrivé à Monaco cet été, de nombreuses questions se posaient quant au salaire qu’il allait percevoir après son absence du monde du football. À l’issue de sa suspension pour dopage, le joueur de 33 ans a pris le temps d’étudier plusieurs options avant de se décider pour une première expérience en Ligue 1. Il semble toutefois qu’il ait privilégié la relance de sa carrière plutôt qu’un dernier contrat juteux.
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Pogba ne figure pas dans le top 10 de Monaco
Selon un article de L’Équipe, le Français aurait refusé des offres plus lucratives provenant d’ailleurs pour rejoindre Monaco, où son salaire hebdomadaire est actuellement inférieur à 44 000 £. Pour mettre cela en perspective, il s’agit d’une baisse vertigineuse par rapport aux 290 000 £ par semaine qu’il aurait empoché lors de son deuxième passage à Old Trafford. Bien que son contrat actuel prévoie d’importantes primes liées à la performance, son manque de temps de jeu signifie qu’il a peu de chances d’atteindre ces objectifs de sitôt. En effet, il n’a disputé que 30 minutes de jeu lors de trois apparitions en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison, en raison de problèmes de blessures persistants.
Le salaire actuel de Pogba est si modeste au regard des standards des superstars d’aujourd’hui qu’il ne figure même pas parmi les 10 joueurs les mieux payés du Stade Louis II. La liste est actuellement dominée par Denis Zakaria et l’ancien défenseur de Tottenham Eric Dier, qui sont tous deux en tête avec des revenus hebdomadaires d’environ 72 000 £. Même Ansu Fati, prêté par Barcelone, se place largement devant Pogba, avec un salaire de 55 000 £ par mois, bien que le club catalan prenne en charge la moitié de sa masse salariale.
Des lueurs de qualité au milieu des difficultés rencontrées en matière de condition physique
Même si son temps de jeu en compétition a été limité, on a pu entrevoir un aperçu de l'ancien Pogba lors d'une récente trêve de mi-saison. Lors d'un match amical, Pogba a enfin ouvert son compteur avec Monaco grâce à un tir lointain typique de son style. S'avançant depuis le milieu de terrain, il a décoché un tir fulgurant du pied droit qui a rappelé à point nommé le talent qui réside toujours dans ses pieds. Ce but contre Brentford lui a donné un coup de pouce psychologique, mais l'objectif principal reste de retrouver la condition physique nécessaire pour affronter les rigueurs de la Ligue 1.
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Quel avenir attend Pogba ?
Bien qu'il lui reste encore 18 mois de contrat, des rumeurs circulent déjà selon lesquelles Monaco pourrait envisager de résilier le contrat si sa condition physique ne s'améliore pas. Le PDG Thiago Scuro s'est montré franc à ce sujet, déclarant : « Pour Paul, avant tout, c'était une question de performances. C'est une question de performances, c'est la première étape. Paul est un joueur très talentueux, d’un tout autre niveau que ce à quoi nous sommes habitués en Ligue 1. Il revient après deux ans sans avoir joué – nous savions que le défi pour le faire revenir serait de taille. »
Scuro a ajouté : « Compte tenu de la situation, il s'agit d'une discussion à mener d'un commun accord cet été : si Paul est toujours disposé à poursuivre ce processus, et de notre côté également, au moment opportun, nous aurons cette conversation. Je dirais aujourd’hui que les deux options sont possibles, que ce soit de la part de Paul ou même du club. Pour l’instant, nous nous concentrons sur le fait de lui donner l’opportunité d’être davantage sur le terrain et de montrer qu’il est encore capable de jouer pendant quelques saisons supplémentaires. »