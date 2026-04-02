Le salaire étonnamment bas de Paul Pogba à Monaco a été révélé : l'ancienne star de Manchester United et de la Juventus ne figure pas parmi les 10 joueurs les mieux payés du club de Ligue 1

Selon un article de L’Équipe, le Français aurait refusé des offres plus lucratives provenant d’ailleurs pour rejoindre Monaco, où son salaire hebdomadaire est actuellement inférieur à 44 000 £. Pour mettre cela en perspective, il s’agit d’une baisse vertigineuse par rapport aux 290 000 £ par semaine qu’il aurait empoché lors de son deuxième passage à Old Trafford. Bien que son contrat actuel prévoie d’importantes primes liées à la performance, son manque de temps de jeu signifie qu’il a peu de chances d’atteindre ces objectifs de sitôt. En effet, il n’a disputé que 30 minutes de jeu lors de trois apparitions en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison, en raison de problèmes de blessures persistants.

Le salaire actuel de Pogba est si modeste au regard des standards des superstars d’aujourd’hui qu’il ne figure même pas parmi les 10 joueurs les mieux payés du Stade Louis II. La liste est actuellement dominée par Denis Zakaria et l’ancien défenseur de Tottenham Eric Dier, qui sont tous deux en tête avec des revenus hebdomadaires d’environ 72 000 £. Même Ansu Fati, prêté par Barcelone, se place largement devant Pogba, avec un salaire de 55 000 £ par mois, bien que le club catalan prenne en charge la moitié de sa masse salariale.