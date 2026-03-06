Getty Images Sport
Traduit par
Le salaire de Jesse Lingard au Corinthians a été révélé, et il est BEAUCOUP moins élevé que celui de son ancien coéquipier à Manchester United, Memphis Depay, qui évolue dans le même club
Le nouveau chapitre de Lingard au Brésil
Confirmant son départ d'Asie, Lingard a publié un communiqué expliquant que lui et le FC Séoul avaient « convenu d'un commun accord » de son départ après avoir tenté de le convaincre de prolonger son contrat, mais que son séjour en Asie avait été « une expérience inoubliable et que je chérirai toujours ». L'ancien international anglais a récemment fait l'objet de nombreuses rumeurs, selon lesquelles pas moins de sept clubs, dont West Ham, Burnley, Celtic et Rangers, auraient refusé de le recruter. Il a toutefois finalisé son transfert au Corinthians, comme l'a confirmé le club brésilien le 6 mars.
- Getty Images Sport
Écart salarial stupéfiant par rapport à Depay
Bien que ce transfert représente un renfort de choix pour le Timao, le salaire de Lingard est étonnamment modeste par rapport à celui des autres stars du club. R7 Esportes indique que l'accord verbal conclu avec l'Anglais s'élève à 100 000 € (86 000 £) par mois. La disparité est particulièrement frappante lorsqu'on la compare à celle de son ami et ancien coéquipier à Manchester United, Memphis Depay, qui gagnerait environ 980 000 € (850 000 £) par mois, soit près de 10 fois plus.
Retrouvailles à Old Trafford à Sao Paulo
Ce transfert offre à Lingard une occasion unique de retrouver Depay. Les deux joueurs ont partagé le terrain à 31 reprises lors de la saison 2015-2016 à Old Trafford et sont restés très proches depuis. Depay est devenu une figure emblématique au Brésil depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid en 2024, marquant 19 buts en 73 apparitions et inscrivant le but de la victoire en finale de la Copa do Brasil contre Vasco da Gama.
Corinthians a mené une importante campagne de recrutement, ajoutant de l'expérience européenne à ses rangs. Aux côtés de Depay, Lingard rejoindra un vestiaire qui compte déjà l'ancien défenseur d'Arsenal Gabriel Paulista et l'ancien ailier de Watford Andre Carrillo.
- Getty Images Sport
Détails du contrat et objectifs futurs
Lingard aurait accepté un contrat avec le club jusqu'en décembre, avec une possibilité de prolongation automatique si certains objectifs de performance sont atteints pendant son séjour au Brésil. Cette décision intervient après l'échec des négociations avec le club brésilien Remo, ce qui a permis aux Corinthians de s'engouffrer dans la brèche.
Publicité