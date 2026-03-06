Le salaire de Jesse Lingard au Corinthians a été révélé, et il est BEAUCOUP moins élevé que celui de son ancien coéquipier à Manchester United, Memphis Depay, qui évolue dans le même club

Ce transfert offre à Lingard une occasion unique de retrouver Depay. Les deux joueurs ont partagé le terrain à 31 reprises lors de la saison 2015-2016 à Old Trafford et sont restés très proches depuis. Depay est devenu une figure emblématique au Brésil depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid en 2024, marquant 19 buts en 73 apparitions et inscrivant le but de la victoire en finale de la Copa do Brasil contre Vasco da Gama.

Corinthians a mené une importante campagne de recrutement, ajoutant de l'expérience européenne à ses rangs. Aux côtés de Depay, Lingard rejoindra un vestiaire qui compte déjà l'ancien défenseur d'Arsenal Gabriel Paulista et l'ancien ailier de Watford Andre Carrillo.