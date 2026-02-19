Getty Images News
Traduit par
Le Royaume-Uni s'apprête à remporter la Coupe du monde alors que les pubs obtiennent l'autorisation de prolonger leurs heures d'ouverture pour le tournoi estival
Le ministre de l'Intérieur brandit le carton rouge contre la bureaucratie
Le gouvernement britannique a officiellement décidé de « montrer le carton rouge à la bureaucratie » en autorisant les pubs à rester ouverts plus tard pendant la Coupe du monde 2026. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a confirmé que les restrictions en matière de licences seraient assouplies pour chaque match à élimination directe impliquant une équipe nationale. Cette décision marque une rupture avec les propositions précédentes, plus restrictives, qui n'auraient permis de prolonger les heures d'ouverture que si une équipe atteignait les quarts de finale.
En vertu des nouvelles directives, les établissements seront autorisés à rester ouverts jusqu'à 1 heure du matin pour la plupart des matchs à élimination directe. Cependant, compte tenu des difficultés posées par les fuseaux horaires aux États-Unis, au Mexique et au Canada, cette heure sera repoussée à 2 heures du matin pour les matchs dont le coup d'envoi est prévu à 22 heures au Royaume-Uni. La levée générale de ces restrictions supprime la charge administrative qui pesait sur les propriétaires, qui devaient auparavant remplir des formalités administratives complexes pour pouvoir rester ouverts tard le soir.
« Avec des coups d'envoi plus tardifs lors de la Coupe du monde de cette année, nous ne voulons pas que les pubs sifflent la fin du match avant le but de la victoire », a déclaré Mahmood. « Nous donnons donc un carton rouge à la bureaucratie et prolongeons les heures d'ouverture des pubs afin que les fans puissent prendre un autre verre sans manquer un seul coup de pied. Nous trinquons à nos garçons à la Coupe du monde et à nos habitants cet été. Les fans n'auront pas besoin de rentrer chez eux avant que le football ne rentre à la maison. »
- Getty Images Sport
Une bouée de sauvetage vitale pour le secteur hôtelier
Les leaders du secteur estiment que l'afflux de supporters pendant le tournoi constituera une source de revenus essentielle et favorisera l'esprit communautaire. La prolongation s'applique à tous les pays, ce qui signifie que l'assouplissement restera en vigueur, que ce soit l'Angleterre, l'Écosse ou éventuellement le Pays de Galles et l'Irlande du Nord qui participent aux phases finales.
Emma McClarkin, PDG de la British Beer and Pub Association, a salué cette intervention comme « une victoire pour les pubs, l'emploi et l'esprit communautaire ». La qualification automatique pour ces prolongations inclut le nouveau tour des 32 ainsi que les huitièmes de finale. Si les établissements doivent toujours demander une autorisation temporaire (Temporary Event Notice, TEN) pour les matchs se terminant après 2 heures du matin, la grande majorité de la phase à élimination directe est désormais couverte par l'assouplissement général.
La chancelière Rachel Reeves serait favorable à cette mesure dans le cadre d'une stratégie plus large visant à stimuler la croissance nationale. En encourageant les supporters à se rassembler dans les établissements locaux, le gouvernement vise à soutenir les petites entreprises tout en célébrant le sport national. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration considère l'été 2026 comme un moment charnière pour la reprise, l'assurance d'une activité nocturne pendant un tournoi majeur offrant une certaine sécurité financière.
Portons un toast aux équipes nationales qui participent aux compétitions en Amérique du Nord.
Les responsables gouvernementaux ont clairement exprimé leur volonté de veiller à ce que le décalage horaire entre les deux côtés de l'Atlantique ne refroidisse pas l'enthousiasme des supporters restés au pays. Avec des matchs cruciaux se déroulant dans des villes comme New York, Boston et Miami, le ministère de l'Intérieur a reconnu que de nombreux matchs se termineraient bien après les heures de fermeture habituelles. Cette politique vise à refléter l'effervescence sur le terrain par une certaine flexibilité derrière le comptoir.
Mme Mahmood a souligné que ce changement législatif ne concerne pas seulement le commerce, mais aussi l'importance culturelle de la Coupe du monde. Elle a fait remarquer que le gouvernement souhaite que le public puisse profiter pleinement du tournoi. La ministre de l'Intérieur estime que les supporters doivent pouvoir assister à chaque instant du spectacle sans être interrompus par un coup de sifflet prématuré du personnel du bar.
Réfléchissant au potentiel d'un été historique, Mme McClarkin a ajouté que cette mesure reconnaît le rôle unique que jouent les pubs en tant que cœur battant de leurs communautés lors d'événements sportifs majeurs. Elle a souligné que cette décision permet aux propriétaires de se concentrer sur la création d'une ambiance exceptionnelle plutôt que de se laisser submerger par la bureaucratie. Ce sentiment est partagé par l'ensemble du secteur, qui se concentre désormais sur la préparation d'un été footballistique qui s'annonce record.
- Getty Images Sport
L'Angleterre et l'Écosse se préparent pour les matchs de la phase de groupes
Alors que les arrangements hors terrain sont désormais réglés, les joueurs restent concentrés sur leur mission en Amérique du Nord. L'Angleterre a été versée dans le groupe L et débutera sa campagne contre la Croatie à Dallas le 17 juin à 21 h, heure britannique. Elle affrontera ensuite le Ghana à Boston le 23 juin, avant de conclure la phase de groupes contre le Panama à New York-New Jersey le 27 juin, avec un coup d'envoi prévu à 22 h.
Les supporters écossais doivent également faire face à un calendrier chargé après s'être qualifiés pour la phase finale. Placée dans le groupe C, la Tartan Army débutera son parcours contre Haïti le 14 juin, avec un coup d'envoi à 2 h du matin, heure britannique, à Boston. Les matchs suivants contre le Maroc le 19 juin et le Brésil le 24 juin sont tous deux prévus à 23 h, heure britannique, ce qui rend les nouvelles lois sur les licences indispensables pour ceux qui regardent les matchs à la maison.
Si les deux nations parviennent à se qualifier dans leurs groupes respectifs, la politique des « prolongations » entrera pleinement en vigueur pour les phases à élimination directe. Avec un parcours vers la finale désormais dégagé et les pubs prêts à rester ouverts tard, tout est prêt pour un été de football à haut risque à travers le Royaume-Uni.
Publicité