Le Royaume-Uni s'apprête à remporter la Coupe du monde alors que les pubs obtiennent l'autorisation de prolonger leurs heures d'ouverture pour le tournoi estival

Le gouvernement britannique a officiellement décidé de « montrer le carton rouge à la bureaucratie » en autorisant les pubs à rester ouverts plus tard pendant la Coupe du monde 2026. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a confirmé que les restrictions en matière de licences seraient assouplies pour chaque match à élimination directe impliquant une équipe nationale. Cette décision marque une rupture avec les propositions précédentes, plus restrictives, qui n'auraient permis de prolonger les heures d'ouverture que si une équipe atteignait les quarts de finale.

En vertu des nouvelles directives, les établissements seront autorisés à rester ouverts jusqu'à 1 heure du matin pour la plupart des matchs à élimination directe. Cependant, compte tenu des difficultés posées par les fuseaux horaires aux États-Unis, au Mexique et au Canada, cette heure sera repoussée à 2 heures du matin pour les matchs dont le coup d'envoi est prévu à 22 heures au Royaume-Uni. La levée générale de ces restrictions supprime la charge administrative qui pesait sur les propriétaires, qui devaient auparavant remplir des formalités administratives complexes pour pouvoir rester ouverts tard le soir.

« Avec des coups d'envoi plus tardifs lors de la Coupe du monde de cette année, nous ne voulons pas que les pubs sifflent la fin du match avant le but de la victoire », a déclaré Mahmood. « Nous donnons donc un carton rouge à la bureaucratie et prolongeons les heures d'ouverture des pubs afin que les fans puissent prendre un autre verre sans manquer un seul coup de pied. Nous trinquons à nos garçons à la Coupe du monde et à nos habitants cet été. Les fans n'auront pas besoin de rentrer chez eux avant que le football ne rentre à la maison. »