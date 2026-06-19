Place au match décisif. Pour le Paraguay, tout passait par un départ fulgurant. Ne pas remporter son premier match de Coupe du monde déclenche immédiatement l’alarme. La situation peut alors vite échapper à tout contrôle.

Eh bien, l’équipe nationale américaine a fait tout le contraire. Elle a dominé ses adversaires de la CONMEBOL, s’imposant 4-1 de manière tout à fait méritée après 45 minutes de jeu passionnantes. Mais c’est là que les choses se compliquent. Si les résultats lui sont favorables, elle peut prendre la tête du groupe en battant l’Australie cet après-midi. Un partage entre la Turquie et le Paraguay dans l’autre rencontre (scénario plausible) leur assurerait même la qualification avec une journée d’avance.

Attention toutefois : les Socceroos ne sont pas des adversaires faciles. Ils ont dominé la Turquie lors de leur entrée en lice et, même s’ils ont perdu leurs talents offensifs d’antan, ils restent un collectif bien organisé qui ne lâche rien. Les États-Unis auront donc du travail. Pire encore, la situation se complique. Christian Pulisic, souvent blessé, est toujours en phase de reprise et son statut est « jour après jour ». Au moment de la publication, son éventuelle participation reste incertaine.

Pourtant, tout pourrait encore leur échapper… Les rédacteurs de GOAL analysent cette rencontre cruciale dans un nouvel épisode de… The Rondo.