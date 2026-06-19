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USMNT RondoGOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

Traduit par

Le Rondo, édition USMNT : Les États-Unis peuvent-ils valider dès ce soir leur première place en battant l’Australie ? À quel point dépendent-ils de Christian Pulisic ? Et quel joueur représente la plus grande menace pour les Socceroos ?

FEATURES
États-Unis
Coupe du monde
Australie
C. Pulisic
Analysis
États-Unis vs Australie

Le deuxième match de groupe de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) lui ouvrira soit les portes d’une qualification sereine pour les huitièmes de finale, soit réservera un troisième acte sous haute tension.

Place au match décisif. Pour le Paraguay, tout passait par un départ fulgurant. Ne pas remporter son premier match de Coupe du monde déclenche immédiatement l’alarme. La situation peut alors vite échapper à tout contrôle.

Eh bien, l’équipe nationale américaine a fait tout le contraire. Elle a dominé ses adversaires de la CONMEBOL, s’imposant 4-1 de manière tout à fait méritée après 45 minutes de jeu passionnantes. Mais c’est là que les choses se compliquent. Si les résultats lui sont favorables, elle peut prendre la tête du groupe en battant l’Australie cet après-midi. Un partage entre la Turquie et le Paraguay dans l’autre rencontre (scénario plausible) leur assurerait même la qualification avec une journée d’avance.

Attention toutefois : les Socceroos ne sont pas des adversaires faciles. Ils ont dominé la Turquie lors de leur entrée en lice et, même s’ils ont perdu leurs talents offensifs d’antan, ils restent un collectif bien organisé qui ne lâche rien. Les États-Unis auront donc du travail. Pire encore, la situation se complique. Christian Pulisic, souvent blessé, est toujours en phase de reprise et son statut est « jour après jour ». Au moment de la publication, son éventuelle participation reste incertaine.

Pourtant, tout pourrait encore leur échapper… Les rédacteurs de GOAL analysent cette rencontre cruciale dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Qui remportera la rencontre États-Unis-Australie ?

    Tom Hindle : « Il est difficile d’envisager autre chose qu’une victoire de l’équipe nationale américaine, non ? Elle a été nettement supérieure face au Paraguay et, si elle confirme ce niveau de performance, la rencontre devrait être à sens unique. Les déclarations d’avant-match ont ajouté un peu de piment à la rencontre, ce qui s’annonce intéressant. Mais les États-Unis devraient avoir un léger avantage le jour J. »

    Ryan Tolmich : « L’équipe nationale américaine l’emportera, mais ce sera serré. Ce sera un match physique et très disputé, donc tout se jouera sur les individualités capables de faire la différence. Les Australiens possèdent quelques individualités, à l’image de Nestory Irakunda, auteur d’une performance remarquée contre la Turquie. Mais les États-Unis semblent disposer de davantage de solutions, et ils auront retenu la leçon de l’arrogance turque pour ne pas se faire surprendre.

    Alex Labidou : Victoire américaine, mais le suspense durera jusqu’au bout. Un but décisif de Reyna en fin de match pour poursuivre son parcours de rédemption. À suivre de près.

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  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Si Christian Pulisic est absent, quelle doit être l’ampleur de notre inquiétude ?

    TH : Perdre son meilleur joueur n’est jamais une bonne nouvelle. Si l’équipe nationale américaine possède un secteur offensif correct, elle manque de profondeur ailleurs. Pulisic est impliqué dans chaque action notable. Sans lui, l’équipe n’est pas la même. Il sera donc passionnant d’observer la décision de Pochettino. Va-t-il prendre un petit risque avec son joueur phare, dans l’espoir de remporter la victoire, puis le laisser au repos pour le dernier match de poule ? Ou va-t-il faire preuve d’une prudence maximale et le laisser sur le banc ? Je parierais qu’il le fasse entrer avant de le ménager pendant deux semaines, mais c’est Pochettino le patron.

    RT : Je suis assez inquiet. La défense australienne est solide et peu de joueurs, hormis Pulisic, sont capables de battre un adversaire en un contre un. Il l’a prouvé sur l’ouverture du score lors du dernier match, en déclenchant précisément le type d’action qu’il faut pour percer une arrière-garde. Vendredi, interrogé sur le meilleur atout américain dans les duels face aux défenseurs, Sergino Dest a répondu sans hésiter : Pulisic. Si ce dernier est forfait, un autre devra assumer le rôle de perforateur.

    AL : Je m’inquiète des répercussions à long terme, mais les États-Unis devraient tout de même pouvoir battre l’Australie sans Pulisic. Ce qui interpelle, c’est que cette équipe pourrait être sur le point d’accomplir quelque chose d’exceptionnel dans ce tournoi, et elle aura besoin de son meilleur élément pour y parvenir.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qui représente la plus grande menace pour l’Australie ?

    TH : Cette génération australienne est atypique, puisque peu de joueurs se distinguent en Premier League. Toutefois, notre regard trop eurocentré ne doit pas occulter leur valeur. Nestory Irankunda, dynamiteur sur l’aile gauche, devrait donner du fil à retordre à Sergino Dest.

    RT : « Irakunda. Nul ne nie que la défense de l’équipe nationale américaine a connu des lacunes ces derniers mois ; il est tout aussi clair que cette arrière-garde craint la vitesse. Irakunda en possède à revendre. S’il s’élance dans un sprint face à Ream, quel sera le résultat ? Une seule issue probable. De plus, Chris Richards revient tout juste d’une blessure à la cheville et les arrière latéraux américains ont la fâcheuse habitude de monter trop haut. Irakunda a donc l’opportunité de se projeter en profondeur ; s’il y parvient, ce sera à pleine vitesse.

    AL : Puisque tout le monde mise sur Irakunda, et je partage cet avis, je choisis Mathew Ryan. Ce gardien chevronné a évolué à un haut niveau en Europe et affiche depuis plusieurs jours une confiance tranquille dans les chances de l’Australie de battre les États-Unis. Malgré les aspects positifs affichés par l’équipe nationale américaine face au Paraguay, Matt Freese n’a pas vraiment été mis à l’épreuve. Si le match s’avère serré et qu’un seul arrêt peut tout changer, l’expérience de Ryan pourrait faire la différence.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qui doit absolument réaliser un grand match ?

    TH : Tous ! Si l’Australie n’est pas une équipe strictement défensive, elle devrait tout de même aligner cinq défenseurs et se replier légèrement. Les joueurs américains capables de faire la différence dans le dernier tiers seront donc particulièrement attendus. Pulisic, bien sûr, mais il serait judicieux de voir Malik Tillman apporter davantage en phase offensive. Son jeu sans ballon a été exceptionnel contre le Paraguay, mais son impact balle au pied a été plus discret. Une contribution au tableau d’affichage lui serait hautement bénéfique.

    RT : Balogun. Le match contre le Paraguay était relativement ouvert. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, mais Balogun devrait tout de même y être préparé. Si Pulisic est absent, un autre joueur devra assumer pleinement le leadership offensif. Balogun en est capable, que ce soit en solo ou en impliquant ses coéquipiers dans le jeu. Ce sera crucial.

    AL : Nous misons sur Malik Tillman, surtout si Pulisic est absent ou manque de rythme vendredi. Tillman a tout fait sauf marquer la semaine dernière, et Pochettino semble avoir trouvé un nouveau rôle pour ce numéro 10 typique en le positionnant en numéro 8. Si le milieu du Bayer Leverkusen confirme son excellente forme, les Américains devraient facilement terminer en tête de leur groupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Faut-il que Mauricio Pochettino retouche son onze de départ ?

    TH : Non. Il faut garder les choses simples. On pourrait assister à quelques changements de système, peut-être un retour à une défense à quatre plus classique, voire voir Sergino Dest évoluer au poste d’ailier droit. Mais à part ça, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ce match.

    RT : S’il n’y est pas contraint, il ne devrait pas. Le dispositif a fait ses preuves et le groupe, polyvalent, peut s’ajuster tactiquement. Si ça marche, pourquoi changer ?

    AL : Non.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Une défaite serait-elle catastrophique ?

    TH : Ce n’est pas idéal, mais ce n’est pas une catastrophe. Vous devriez tout de même vous qualifier avec trois points. Pour préserver votre dynamique, mieux vaut toutefois ne rien laisser au hasard avant la dernière journée – ou, au minimum, éviter de devoir absolument gagner. Faites le nécessaire dès maintenant, les gars.

    RT : Ce serait plutôt mauvais. La première place du groupe deviendrait alors très difficile à obtenir, exposant l’équipe à un éventuel rendez-vous avec l’Argentine plus tard dans la compétition. Un résultat positif dans ce match est donc crucial, car il conditionnera la suite du tournoi.

    AL : Ce ne serait pas catastrophique, mais ce serait encore la même histoire avec les Américains. Au cours des deux dernières décennies, il y a eu tant d’occasions de franchir un cap – mais à chaque fois, un revers ou une contre-performance les a freinés. U.S. Soccer a besoin que l’équipe nationale remporte la tête du groupe pour démontrer que l’investissement dans Pochettino en valait la peine et que ce programme peut progresser. Il faut y arriver.

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