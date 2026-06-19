Place au match décisif. Pour le Paraguay, tout passait par un départ fulgurant. Ne pas remporter son premier match de Coupe du monde déclenche immédiatement l’alarme. La situation peut alors vite échapper à tout contrôle.

Or l’équipe nationale américaine a fait exactement l’inverse : elle a dominé la sélection de la CONMEBOL pour s’imposer 4-1 dès la mi-temps. La situation se complique toutefois. Si les résultats lui sont favorables, les États-Unis peuvent encore prendre la première place du groupe en battant l’Australie cet après-midi. Un partage entre la Turquie et le Paraguay dans l’autre rencontre (scénario plausible) leur assurerait même la qualification avec un match d’avance.

Attention toutefois : les Socceroos ne sont pas des adversaires faciles. Ils ont dominé la Turquie lors de leur entrée en lice et, même s’ils ont perdu leurs talents offensifs d’antan, ils restent un collectif bien organisé qui ne lâche rien. Les États-Unis auront donc du travail. Pire encore, la situation se complique. Christian Pulisic, souvent blessé, est toujours incertain ; son état est évalué au jour le jour et, au moment de la publication, sa participation reste en suspens.

Les rédacteurs de GOAL analysent cette affiche dans un nouvel épisode de The Rondo.



NOTE DE LA RÉDACTION : Pulisic a été déclaré forfait pour le match de l’équipe nationale américaine contre l’Australie.