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USMNT RondoGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Le Rondo, édition USMNT : Les États-Unis l’emporteront-ils face à la Bosnie-Herzégovine ? Quel joueur sera leur facteur X ? Et une victoire les consacrerait-elle meilleure équipe américaine de l’histoire ?

C. Pulisic
Coupe du monde
M. Pochettino
États-Unis
FEATURES
Analysis
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
F. Balogun

L'équipe nationale masculine américaine de football aborde une phase cruciale où chaque rencontre prend une importance capitale, et elle devra élever son niveau de jeu pour répondre à l'exigence d'une sélection bosnienne redoutable.

Les choses sérieuses commencent enfin. Depuis leur large victoire face à l’Australie le 19 juin, qui leur a assuré la première place de leur groupe, les États-Unis n’ont eu qu’à gérer leur effectif, maintenir l’intégrité physique de leurs joueurs et soigner leur communication. Un match sans enjeu contre la Turquie est venu ponctuer cette phase de gestion, mais globalement, la sélection américaine a pu se mettre en mode « pilote automatique ».

Mais c’est fini. Plus question de se cacher. Les États-Unis ont souvent brillé en phase de groupes, mais ils ont systématiquement buté sur l’écueil des matches à élimination directe.

La Bosnie-Herzégovine se dresse désormais sur leur route. Un adversaire globalement à leur portée, même si sa solidité défensive pourrait poser problème, tandis que son attaque reste perfectible. Reste que, en coupe, tout peut basculer : les Américains devront donc élever leur niveau de jeu pour composter leur billet pour les huitièmes.

Un match prometteur que les rédacteurs de GOAL décortiquent dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Que doit faire l'équipe nationale masculine américaine pour s'imposer face à la Bosnie-Herzégovine ?

    Tom Hindle : Marquer tôt. Si l'équipe nationale américaine démarre fort et impose son jeu, elle devrait s'en sortir ici.

    Alex Labidou : La rencontre pourrait ressembler à un téléfilm Hallmark ou à ce navet de 2014, *Draft Day* – Bo Callahan est un nom de quarterback maléfique digne d’une épopée. Mais, dans les faits, l’équipe de Mauricio Pochettino ne doit pas se laisser submerger par les attentes du moment. On pourrait par exemple affirmer que les États-Unis étaient meilleurs que l’équipe du Ghana qui les avait battus en 2010, mais comme l’a rappelé le sélectionneur

    Comme le rappelait Bob Bradley, certains facteurs échappent parfois au contrôle d’une équipe en phase à élimination directe. Une part de chance, une part de pression : les États-Unis doivent donc s’en tenir à ce qui a fonctionné lors des deux premiers matchs et frapper les premiers. Si la Bosnie ouvre le score ou adopte une approche trop prudente, cela pourrait jouer en défaveur des Américains.

    Ryan Tolmich : Qu’ils fassent exactement comme contre le Paraguay ! Sans rire, c’est là qu’il faut trouver des solutions. Pour réussir, cette équipe doit exercer un pressing agressif, tout en se méfiant des contre-attaques. Ces contre-attaques surviendront inévitablement, et l’issue du match dépendra de la façon dont l’équipe nationale américaine saura y faire face. Si le pressing est efficace et qu’ils parviennent à contenir les moments dangereux, tout ira bien.

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelles sont les principales faiblesses des États-Unis ?

    TH : La défense ! Elle n’a pas encore été réellement mise à l’épreuve (et je doute que cela change aujourd’hui). L’arrière-garde au complet n’a pas encore subi de pression soutenue. Est-ce que cela surviendra ici ? Probablement pas durant de longues périodes. Pourtant, des moments difficiles sont inévitables. À confirmer.

    AL : Les États-Unis alignent des défenseurs solides, mais, en tant que groupe, ils ont tendance à commettre des erreurs. Des lacunes qui ne doivent pas resurgir à ce niveau. La Bosnie-Herzégovine, moins bien armée sur le papier, possède néanmoins une expérience décisive dans les postes clés, notamment en attaque avec l’ex-star de Manchester City, Edin Dzeko. Une passe mal assurée ou un manque de communication pourrait s’avérer coûteux.

    RT : La profondeur du milieu de terrain. Si Tyler Adams venait à se blesser, que se passerait-il ? La réponse est simple : rien de bon. L’équipe nationale américaine compte sur la disponibilité de ce groupe. Le moindre pépin à ce poste se transformerait en gros problème.

  • ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

    De quoi devraient-ils s'inquiéter ? Qui est l'homme à surveiller ?

    TH : Ermedin Demirović s’avère redoutablement efficace en tant que deuxième pointe aux côtés d’Edin Džeko. Il a franchi la barre des dix buts en Bundesliga la saison passée avec un Stuttgart en difficulté, et s’est illustré à tous les postes offensifs. Ne le sous-estimez pas.

    AL : Puisqu’on a déjà mentionné Džeko, pourquoi ne pas évoquer Esmir Bajraktarević, ancien espoir très prometteur du New England Revolution, qui aurait pu jouer pour la sélection américaine à la place ? Aujourd’hui au PSV, Bajraktarević est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs d’Europe. Et il a quelque chose à prouver.

    RT : Si la sélection américaine s’inquiète effectivement de la vitesse de Tim Ream, la légende bosnienne Edin Dzeko ne sera pas de nature à menacer cela. En revanche, les ailiers Esmir Bajraktarević et Kerim Alajbegovic en sont capables. Comment l’équipe nationale américaine va-t-elle réagir lorsque ces deux-là se retrouveront seuls face au but ? C’est là la grande question.


  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une victoire par KO propulserait-elle cette sélection de l’USMNT au rang de meilleure équipe de l’histoire ?

    TH : Sur le papier, oui. Mais pour que cette équipe marque vraiment les esprits, il lui faut un succès de référence. Ne perdons pas de vue que la sélection de 2002, elle aussi, avait ses arguments. Interrogez les joueurs du début des années 2010 : ils vous diront qu’ils étaient les meilleurs.

    AL : Non, car la sélection de 2002 a battu des adversaires de renom : le Portugal de Luis Figo et une solide équipe mexicaine. Les États-Unis n’ont pas encore croisé d’équipe d’élite. S’ils parviennent à dominer la Belgique en huitièmes de finale, nous pourrons rouvrir ce débat.

    RT : Pas tout à fait. Il leur faudrait encore battre une grande nation pour égaler 2002, année marquée par des succès contre le Portugal et le Mexique. Cette équipe avait aussi poussé l’Allemagne dans ses retranchements avant de s’incliner. On peut affirmer sans risque que cette sélection est à deux victoires d’égaler ce groupe.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Quel est le facteur X de l’équipe nationale masculine des États-Unis ?

    TH : Sergino Dest. Si Pulisic reste le meilleur joueur et Balogun l’homme des buts, Dest, bien positionné, peut offrir à l’attaque un atout supplémentaire quasi impossible à contenir.

    AL : Ça paraîtra évident, mais je choisis Christian Pulisic. On peut passer la phase de groupes grâce à l’ensemble des qualités de l’effectif, mais ce sont les stars qui font la différence en éliminatoires. Et Pulisic, malgré les récentes performances de Balogun, reste le meilleur joueur américain. S’il est à son meilleur niveau, les États-Unis devraient logiquement s’imposer.

    RT : Folarin Balogun. C’est lui qui fait la différence dans l’équipe et, jusqu’à présent, il a permis de remporter deux matchs. C’est une simplification, mais on a vu à maintes reprises que ce sont les buteurs qui font gagner les matchs – Balogun est-il capable de marquer des buts ?

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donnez votre pronostic de score

    TH : 2-1 pour l'équipe nationale américaine. Pulisic ouvre le score, Balogun double la mise.

    AL : 3-1 en faveur des États-Unis. Ricardo Pepi inscrit enfin son premier but en Coupe du monde.

    RT : La rencontre s’annonce indécise, mais la puissance de feu des États-Unis devrait faire la différence. Victoire 3-1, avec des réalisations de Balogun, Pulisic et Weston McKennie.


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