Les choses sérieuses commencent enfin. Depuis leur large victoire face à l’Australie le 19 juin, qui leur a assuré la première place de leur groupe, les États-Unis n’ont eu qu’à gérer leur effectif, maintenir l’intégrité physique de leurs joueurs et soigner leur communication. Un match sans enjeu contre la Turquie est venu ponctuer cette phase de gestion, mais globalement, la sélection américaine a pu se mettre en mode « pilote automatique ».

Mais c’est fini. Plus question de se cacher. Les États-Unis ont souvent brillé en phase de groupes, mais ils ont systématiquement buté sur l’écueil des matches à élimination directe.

La Bosnie-Herzégovine se dresse désormais sur leur route. Un adversaire globalement à leur portée, même si sa solidité défensive pourrait poser problème, tandis que son attaque reste perfectible. Reste que, en coupe, tout peut basculer : les Américains devront donc élever leur niveau de jeu pour composter leur billet pour les huitièmes.

Un match prometteur que les rédacteurs de GOAL décortiquent dans un nouvel épisode de… The Rondo.