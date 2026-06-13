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Thomas Hindle

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Le Rondo, édition USMNT : Folarin Balogun est-il la pièce manquante pour que les États-Unis remportent la Coupe du monde ? La sélection américaine est-elle plus forte que prévu ?

FEATURES
Analysis
Etats-Unis
C. Pulisic
M. Tillman
F. Balogun

L’équipe nationale américaine a brillé lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde, et cette victoire convaincante nourrit de grands espoirs pour la suite du tournoi.

Vendredi soir, l’équipe nationale américaine a parfaitement lancé sa campagne de Coupe du monde en dominant le Paraguay 4-1. De quoi satisfaire les observateurs. Christian Pulisic a brillé pendant 45 minutes, Folarin Balogun s’est montré comme une véritable menace offensive, tandis que Malik Tillman, Antonee Robinson et Sergino Dest ont enchaîné les dribbles avec insolence. Ajoutons à cela une statistique insolite : Chris Richards a réussi ses 83 passes, ce qui est tout bonnement impressionnant.

Au final, ce succès tranche avec les premiers pas de l’ère Pochettino : les États-Unis ont pressé haut, montré une grande efficacité et offert un spectacle convaincant.

L’euphorie est désormais à son comble. Les larges succès ne tombent pas du ciel, et même si le Paraguay était nettement inférieur, les États-Unis peuvent tirer de nombreux signes encourageants de cette performance. Cette victoire change-t-elle réellement la donne ? Attend-on désormais un parcours plus long ? Et qui a été le meilleur joueur de la soirée ? Les rédacteurs de GOAL analysent tout cela dans une nouvelle édition de… The Rondo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel est votre bilan de la rencontre d’ouverture de l’équipe nationale américaine ?

    Tom Hindle : « Pendant une heure, ils ont été brillants. Christian Pulisic a livré sa meilleure performance sous le maillot américain depuis longtemps. Malik Tillman s’est montré très convaincant et Antonee Robinson a étincelé sur l’aile gauche. Toutefois, le match s’est progressivement compliqué. Les espaces se sont toutefois légèrement trop ouverts au goût de Mauricio Pochettino, et une équipe plus huilée aurait sans doute inscrit un ou deux buts supplémentaires en seconde période. Mais le match était déjà plié, et la conclusion signée Gio Reyna est venue sceller l’issue de la rencontre avec panache.

    Ryan Tolmich : « Une performance parfaite. Sous les yeux du monde entier, l’équipe nationale américaine a offert un véritable spectacle. Elle n’a pas seulement gagné ; elle a gagné avec panache, et c’est ainsi qu’on conquiert le cœur et l’esprit des supporters. En fin de compte, c’est ce qui compte plus que tout dans ce tournoi, et c’est pourquoi il était si crucial pour les États-Unis de divertir le public sur la plus grande scène qui soit. »

    Alex Labidou : Les 45 premières minutes constituent tout simplement la meilleure performance offensive de l’histoire de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde. Pochettino avait multiplié les promesses lors de sa première conférence de presse à la tête des États-Unis, et on a enfin vu ces engagements prendre forme sur le terrain. En 90 minutes, la sélection est devenue un rendez-vous télévisé incontournable pour la planète entière. On en redemande.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel aspect de la prestation des États-Unis vous a le plus impressionné ?

    TH : Le jeu sans ballon. On connaît le potentiel offensif de cette équipe quand elle a la possession, et certaines séquences ont été très convaincantes. Cependant, les joueurs n’avaient encore jamais disputé 90 minutes ensemble, ce qui rend leur système de contre-pressing ambitieux difficile à maintenir. Pourtant, c’est exactement ce qu’ils ont réussi à faire.

    RT : La fluidité collective. Ce n’est pas la première victoire de l’équipe nationale américaine en Coupe du monde, mais c’est la première fois qu’elle domine clairement un adversaire tant au score qu’au tableau de bord. Et elle l’a fait en tentant des actions audacieuses. Le fait que les États-Unis comptent dans leurs rangs des joueurs capables d’atteindre ce niveau sur la plus grande scène ? Voilà qui change la donne.

    AL : Un mot sur le milieu de terrain. L’entraîneur du Paraguay a évoqué des « hexagones parfaits » et souligné que Antonee Robinson venait parfois renforcer l’entrejeu comme un milieu supplémentaire, à la manière de Philip Lahm au temps glorieux du Bayern. Même s’il ne s’agit que d’un match, ces subtilités tactiques étaient rarement apparues chez les Américains par le passé, et c’est précisément pour cela que Pochettino touche un salaire mirobolant.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Au regard de l’enjeu de ce premier match de Coupe du monde pour Balogun, à quel point son recrutement, il y a quelques années, s’est-il révélé décisif ?

    TH : Certes, il est aussi américain que des haricots sur du pain grillé, mais on ne va pas faire la fine bouche. Il a toujours été un cran au-dessus des autres options offensives des États-Unis, et ce match l’a démontré : il s’épanouit dans les grands espaces et sa finition du pied gauche était un véritable bijou. Il offre à l’équipe nationale américaine une présence centrale indispensable.

    RT : La rencontre l’a démontré : Balogun est un avant-centre de très haut niveau, pour lequel les clubs seront bientôt prêts à débourser beaucoup d’argent. Ses qualités techniques offrent une dimension nouvelle à l’équipe, une valeur que nul autre dans l’effectif ne peut véritablement égaler. Et ce constat n’est pas un reproche adressé à Ricardo Pepi ou à Haji Wright. Actuellement au sommet de son art, il répond parfaitement aux attentes à l’approche de la Coupe du monde.

    AL : Je vais m'avancer un peu ici : si Balogun poursuit sur cette lancée, l'équipe nationale américaine et Monaco ne seront pas les seuls à se réjouir de l'avoir recruté. N’oublions pas qu’il était déjà en pleine forme à Monaco en fin de saison et qu’il transpose désormais cette dynamique sur la scène internationale. Il n’est pas encore prêt pour la Ligue des champions, mais ce serait une énorme surprise s’il ne portait pas les couleurs d’un club de ce niveau d’ici la fin de l’été, si sa progression se poursuit.

    Quant à l’équipe nationale américaine, Ricardo Pepi – qui, dans un autre contexte, aurait pu revendiquer le titre de meilleur attaquant américain des années 2020 – se retrouve aujourd’hui sur le banc. Les États-Unis n’ont jamais disposé d’une telle profondeur en attaque. L’arrivée de Balogun change donc la donne.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qui d'autre s'est distingué au sein de l'équipe nationale américaine ?

    TH : Le travail défensif de Malik Tillman a été très efficace. Toutefois, c’est Antonee Robinson qui s’est véritablement distingué. L’arrière gauche de Fulham a multiplié les aller-retours avec une énergie débordante, apportant un danger constant sur son côté et se replaçant avec justesse quand nécessaire. Lors de telles prestations, il se hisse au rang des meilleurs latéraux gauches actuels.

    RT : Sa finition l’a un peu trahi, mais il faut tout de même saluer Tillman. Évoluant dans un rôle plus central au milieu de terrain, il a été fantastique dans chaque phase du match. Si Tillman parvient à maîtriser ce positionnement, le potentiel de l’équipe nationale américaine s’en trouvera considérablement rehaussé ; ses performances contre l’Allemagne et le Paraguay constituent donc une excellente raison d’être optimiste.

    AL : Et que dire de Gio Reyna ? Il a passé toute la Coupe du monde 2022 à attendre sa chance, avant de voir son opportunité lui échapper dans la controverse. Vendredi, il a prouvé qu’il méritait l’attente. Son apparition éclair a suffi pour rappeler à quel point il peut être redoutable et pour justifier sa place dans le groupe. Chapeau bas !


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ce rebondissement modifie-t-il votre appréciation sur la capacité de cette équipe à aller loin dans la compétition ?

    TH : Non, pas vraiment. Cette entrée en matière est encourageante, mais gardons la tête froide. Vous avez battu ce genre d’adversaire ? Bien. Cela n’empêche pas les meilleures équipes européennes de sembler encore un cran au-dessus.

    RT : Oui et non. On a vu que cette équipe est capable de se montrer à la hauteur, ce qui est crucial en Coupe du monde. Mais au final, cette équipe était favorite pour remporter ce match, même si ce n'était pas avec autant de buts d'avance. L'objectif ultime de ce tournoi n'est pas de battre les Paraguay du monde, mais de battre l'élite. Reste à savoir comment elle comblera cet écart, et elle n’en aura pas l’occasion avant la phase à élimination directe.

    AL : Entendez-vous ce moteur vrombir ? C’est le bruit du journaliste qui saute dans le train en marche. Une Coupe du monde doit offrir chaque semaine son lot de montagnes russes émotionnelles, et pour l’instant, les États-Unis semblent capables de faire rêver leurs supporters d’une première étoile brodée sur le maillot.

    Soit, l’enthousiasme confine à la plaisanterie. Pourtant, après avoir suivi cette équipe comme rédacteur ou éditeur pendant deux décennies, je peux affirmer qu’elle n’a jamais paru aussi sûre de sa force. Cela ne fait pas d’elle une prétendante immédiate au titre mondial, mais cela doit lui donner l’assurance nécessaire pour franchir, pourquoi pas, plusieurs tours.

  • Jonathan David CanadaGetty Images

    Que t'inspirent les performances des adversaires des États-Unis, le Canada et le Mexique ?

    TH : Bilan mitigé. Le Canada a dominé la Bosnie, mais a manqué d’efficacité dans les zones décisives. Jonathan David devra élever son niveau de jeu si le groupe veut aller loin. Le 1-1 final traduit fidèlement les forces en présence. Le Mexique n’a pas brillé, tandis que l’Afrique du Sud a fait encore moins bien ; parfois, c’est suffisant.

    RT : Les deux sélections peuvent se satisfaire de ce départ. Le Mexique peut regretter de n’avoir pas mieux exploité sa supériorité face à l’Afrique du Sud, même s’il a pris les trois points. Le Canada, lui, peut nourrir quelques regrets après avoir obtenu seulement un nul contre une solide Bosnie-Herzégovine. Dans l’ensemble, les deux formations restent en course et peuvent se contenter de cet début de Coupe du monde.

    AL : Privé d’Alphonso Davies et de Moïse Bombito, le Canada a dû adapter son jeu. Malgré tout, on était en droit d’attendre davantage de précision de sa part pour son premier match à domicile dans une Coupe du monde.

    Oui, la Bosnie-Herzégovine est meilleure que prévu, mais il s’agissait tout de même du premier match de Coupe du monde masculine à domicile pour le Canada. Comparé à la prestation du Mexique, on était en droit d’attendre davantage des joueurs et de leurs supporters, parfois trop tendus pour leur propre bien.

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