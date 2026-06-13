Le Rondo, édition USMNT : Folarin Balogun est-il la pièce manquante pour que les États-Unis remportent la Coupe du monde ? La sélection américaine est-elle plus forte que prévu ?

Vendredi soir, l’équipe nationale américaine a parfaitement lancé sa campagne de Coupe du monde en dominant le Paraguay 4-1. De quoi satisfaire les observateurs. Christian Pulisic a brillé pendant 45 minutes, Folarin Balogun s’est montré comme une véritable menace offensive, tandis que Malik Tillman, Antonee Robinson et Sergino Dest ont enchaîné les dribbles avec insolence. Ajoutons à cela une statistique insolite : Chris Richards a réussi ses 83 passes, ce qui est tout bonnement impressionnant.

Au final, ce succès tranche avec les premiers pas de l’ère Pochettino : les États-Unis ont pressé haut, montré une grande efficacité et offert un spectacle convaincant.

L’euphorie est désormais à son comble. Les larges succès ne tombent pas du ciel, et même si le Paraguay était nettement inférieur, les États-Unis peuvent tirer de nombreux signes encourageants de cette performance. Cette victoire change-t-elle réellement la donne ? Attend-on désormais un parcours plus long ? Et qui a été le meilleur joueur de la soirée ? Les rédacteurs de GOAL analysent tout cela dans une nouvelle édition de… The Rondo.