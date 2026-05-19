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Pep Guardiola GFXGOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

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Le Rondo, édition Pep Guardiola : quel héritage le légendaire entraîneur de Manchester City laisse-t-il ? Jürgen Klopp a-t-il été son plus grand rival ? Et est-il, comme on le dit, le GOAT de la Premier League ?

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P. Guardiola
J. Klopp
Premier League

Selon les informations circulant actuellement, Pep Guardiola quitterait son poste en fin de saison, et serait remplacé par Enzo Marseca. Les rédacteurs de GOAL analysent l’héritage que Guardiola laisse dans le football anglais.

Un autre géant quitte la Premier League, marquant vraisemblablement la fin d’une époque. Pendant près d’une décennie, Pep Guardiola et Jürgen Klopp ont offert certains des duels les plus mémorables de l’histoire du championnat. Klopp a quitté Liverpool en 2024 ; selon plusieurs sources, Guardiola quittera Manchester City dans une semaine, et l’ex-technicien de Chelsea, Enzo Maresca, est déjà annoncé pour lui succéder.

Son palmarès à Manchester City est impressionnant : 20 trophées, dont six titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions et plusieurs coupes nationales. Il a réussi cet exploit en réinventant constamment son style de jeu, parfois au prix d’une première partie de saison consacrée à des expérimentations.

Reste à définir son héritage. En matière de titres, la comparaison la plus évidente est celle avec Sir Alex Ferguson : le Scotsman a reconstruit Manchester United et instauré une culture de la gagne au fil de ses 26 saisons. Guardiola, s’il était resté, aurait tout juste dépassé ces marqueurs. Sa mission était différente. À Manchester City, pas de reconstruction à mener : il devait simplement gagner, et c’est exactement ce qu’il a fait. Les rédacteurs de GOAL analysent son impact dans une nouvelle édition de The Rondo.

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    Était-ce le bon moment pour Pep de prendre du recul ?

    Tom Hindle : En réalité, cela confirme ce que l’on pressentait depuis plusieurs semaines. Les rumeurs circulaient déjà, et l’on sentait que ce cycle touchait à son terme. Le départ de Kevin De Bruyne a sans doute précipité les choses. Bernardo Silva s’en va également, tandis que Rodri évoque un possible départ. Il fallait choisir : partir dès maintenant ou s’engager dans un nouveau cycle. Tous ces facteurs se combinent.

    Ryan Tolmich : Seul lui connaît la réponse, n’est-ce pas ? Ses véritables motivations demeurent inconnues : est-il simplement épuisé, perçoit-il les premiers signes d’un déclin inévitable, ou répond-il à des manœuvres politiques ? Une autre opportunité l’attend-elle ailleurs ? Quoi qu’il en soit, il semble avoir accompli tous ses objectifs personnels au club. On comprend pourquoi il pourrait se sentir à l’aise de partir : il ne lui reste plus rien à prouver avec ce club, rien qui puisse encore modifier son héritage.

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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enzo Maresca est-il le bon choix pour lui succéder ?

    TH : Existe-t-il vraiment un choix idéal ? La mission s’annonce quasi impossible, peut-être l’une des plus ardues de l’histoire du football. L’argument en faveur de Maresca est solide : il connaît le club, a collaboré avec Pep – sans pour autant être son ombre – et possède une expérience significative dans des contextes exigeants comme celui de Chelsea FC. Les cotes seront contre lui, mais il apparaît comme le choix le plus pertinent, toutes excuses présentées à Andoni Iraola. C’est, en somme, une valeur sûre.

    RT : Cela paraît cohérent. Il est difficile de juger Maresca sur sa sortie de Chelsea, car, après tout, c’est Chelsea. C’est un entraîneur talentueux, porteur d’idées modernes et capable d’évoluer au plus haut niveau. Mais possède-t-il le charisme de Guardiola ? Peu d’élus l’ont. Peu de techniciens possèdent cette « touche » à la Guardiola : Ancelotti, Klopp, Mourinho, Enrique ou Simeone, tous des ceintures noires du management. Maresca n’en est pas encore là : réussira-t-il à atteindre ce niveau tout en maintenant Manchester City au sommet ?

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    Quelle est la meilleure décision que Pep puisse prendre maintenant ?

    TH : Une plage, depuis longtemps. Soyons logiques : il a déjà entraîné en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Il est donc très improbable qu’il accepte un nouveau poste dans l’une de ces trois ligues. Il ne lui reste que la France et l’Italie. Cette dernière option peut sembler séduisante, mais il est probablement temps pour lui de faire une pause. Depuis plusieurs mois, son nom revient avec insistance pour un poste de sélectionneur. L’Espagne s’impose comme une destination logique, même s’il a toujours affiché son attachement à la Catalogne. Une rumeur, aussi improbable que récurrente, le verra un jour à la tête de l’équipe nationale américaine ; insistons : l’hypothèse est fantaisiste. L’Espagne pour l’Euro 2028 ou même la Coupe du monde 2030 ? Pourquoi pas.

    RT : Quoi qu’il veuille, bon sang. Tu veux faire la grasse matinée pendant quelques années ? Vas-y. Tu veux vivre à New York à nouveau pour profiter d’un peu d’anonymat ? Tu le mérites. Tu préfères attendre que le banc de l’Espagne se libère ou retrouver Barcelone dans quelques années ? C’est ton choix. Tu veux toucher le gros lot en Arabie saoudite ou à l’Inter Miami, hériter d’un poste mythique comme le Brésil après Ancelotti, ou même (pourquoi pas ?) répondre à l’appel de la sélection américaine ? À toi de voir. Les options ne manquent pas : qu’il prenne celle qui lui promet le plus de joie.

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    Le club mancunien aurait-il dû se tourner vers un entraîneur au palmarès plus prestigieux, tel Vincent Kompany ou Luis Enrique ?

    TH : Non. Luis Enrique est un excellent entraîneur, mais il exige un contrôle total. Maresca, spécialiste des systèmes, est le profil idéal pour s’intégrer dans la structure existante. À l’échelle mondiale, les équipes les plus performantes optent désormais pour des « entraîneurs principaux » plutôt que pour des « managers ». La nuance est importante. Maresca, tacticien avisé, saura s’appuyer sur les grands stratèges déjà en place. C’est déterminant.

    Dans un monde idéal, Luis Enrique franchirait ce seuil, mais ce n’est pas le cas. En réalité, il n’existe pas de profil plus prestigieux que celui de Pep ; tenter de reproduire cette formule serait donc vain. Le choix de Maresca, qui possède déjà une certaine renommée et une expérience avérée, s’impose donc logiquement : il sait exactement dans quoi il s’engage. Tout s’imbrique parfaitement.

  • Nominees for the Fifa World coach of theAFP

    Quel est l’héritage de Pep en Angleterre ? Est-il le plus grand entraîneur de l’histoire de la Premier League ?

    TH : Oui, c'est le meilleur. Sir Alex était un véritable génie, mais il a évolué dans un championnat bien moins exigeant sur le plan tactique. Certes, il a croisé Arsène Wenger, José Mourinho et Carlo Ancelotti à certaines périodes, mais le reste de la concurrence était relativement faible.

    Guardiola, lui, a dû réaliser un travail de fond. Il a certes disposé de ressources quasi illimitées et a transformé son effectif en machine à gagner, mais tous ses vœux ont été exaucés : un luxe que peu d’entraîneurs ont connu. Si Jürgen Klopp, par exemple, avait eu dès le départ des joueurs de ce calibre, la discussion serait peut-être différente.

    RT : Il est difficile d'ignorer Sir Alex, mais l'existence même de ce débat est significative. Guardiola s'est déjà taillé une place parmi les plus grands, ce qui constitue un exploit tant le panthéon semblait figé avant son arrivée. L'étiquette de « plus grand » reste une question de perspective, et plusieurs arguments peuvent légitimement lui attribuer ce titre. C'est déjà une prouesse en soi.

  • Manchester City v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jürgen Klopp a-t-il été le plus grand rival de Pep ?

    TH : Oui, absolument. Entre Klopp et Guardiola, le duel était constant : l’un attaquait, l’autre répondait. De 2017 à 2024, leurs confrontations incarnaient le summum du football. Les exploits de José Mourinho au Real Madrid offraient aussi un grand spectacle, mais d’une autre nature. Sur le plan pur du jeu, c’était la référence.

    Sur le terrain, ces duels de haut niveau entre deux machines parfaitement huilées ont poussé les deux techniciens dans leurs derniers retranchements, jusqu’à l’épuisement. En dehors, les Clásicos opposant Guardiola à Mourinho restaient tout aussi légendaires en Liga. Un choix cornélien s’impose.


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