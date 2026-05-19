Le Rondo, édition Pep Guardiola : quel héritage le légendaire entraîneur de Manchester City laisse-t-il ? Jürgen Klopp a-t-il été son plus grand rival ? Et est-il, comme on le dit, le GOAT de la Premier League ?

Un autre géant quitte la Premier League, marquant vraisemblablement la fin d’une époque. Pendant près d’une décennie, Pep Guardiola et Jürgen Klopp ont offert certains des duels les plus mémorables de l’histoire du championnat. Klopp a quitté Liverpool en 2024 ; selon plusieurs sources, Guardiola quittera Manchester City dans une semaine, et l’ex-technicien de Chelsea, Enzo Maresca, est déjà annoncé pour lui succéder.

Son palmarès à Manchester City est impressionnant : 20 trophées, dont six titres de champion d’Angleterre, une Ligue des champions et plusieurs coupes nationales. Il a réussi cet exploit en réinventant constamment son style de jeu, parfois au prix d’une première partie de saison consacrée à des expérimentations.

Reste à définir son héritage. En matière de titres, la comparaison la plus évidente est celle avec Sir Alex Ferguson : le Scotsman a reconstruit Manchester United et instauré une culture de la gagne au fil de ses 26 saisons. Guardiola, s’il était resté, aurait tout juste dépassé ces marqueurs. Sa mission était différente. À Manchester City, pas de reconstruction à mener : il devait simplement gagner, et c’est exactement ce qu’il a fait. Les rédacteurs de GOAL analysent son impact dans une nouvelle édition de The Rondo.