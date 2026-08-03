TH : Eh bien, maintenant, la pression est là.
Vous voulez faire monter les attentes ? Réussissez une Coupe du monde correcte, puis essayez de remettre ça. Dans l’ordre chronologique, on attendra de lui qu’il remporte la Gold Cup, qu’il atteigne les demi-finales de la Copa América et, au strict minimum, qu’il gagne encore un match à élimination directe lors de la Coupe du monde 2030. Ah oui, et qu’il fasse tout cela avec l’ossature de l’effectif probablement en train de dépasser son prime. Pochettino devra gagner tout en intégrant une nouvelle génération. Bon courage pour réussir les deux.
AL : Gagner quelque chose, ou réaliser un beau parcours en Copa América.
La solide phase de groupes de l’USMNT et sa première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis 2002 ont clairement convaincu la fédération américaine de football de la possibilité que Pochettino puisse construire quelque chose. Mais avec un salaire évoqué à plus de 6 millions de dollars, il a désormais besoin de résultats tangibles.
Son CV d’entraîneur est bien plus impressionnant que sa moisson de trophées : un titre de Ligue 1, une Coupe de France et un Trophée des champions, tous remportés avec le PSG. À tort ou à raison, ces trophées nationaux sont généralement considérés comme le minimum dans un club qui bénéficie des avantages du PSG. Cela ne doit pas minimiser l’excellent travail qu’il a accompli tout au long de sa carrière, mais l’USSF et ses supporters ont dépassé le stade des victoires morales.
Il doit remporter la Gold Cup 2027. S’il n’y parvient pas, seul un long parcours lors de la Copa América 2028 justifierait que l’on continue à faire preuve de patience. Sinon, de sérieuses questions seront légitimement posées.
RT : C’est avant tout une question de vision d’ensemble. Le nouveau travail de Pochettino consiste à renouveler le vivier de joueurs tout en affinant certains des aspects les moins performants du système américain de développement des talents. Ce n’est évidemment pas un travail pour un seul homme, mais cela fait désormais partie de celui de Pochettino. Ce cycle est un marathon, pas un sprint comme le précédent, ce qui permet à l’entraîneur et à son staff de prendre leur temps, d’accumuler de petites victoires en chemin et de construire quelque chose de plus durable sur la route de 2030.