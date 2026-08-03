Tom Hindle : Non. Pochettino donne ici l’impression d’un mercenaire. Dans la lignée des tendances du football mondial, faire venir un technicien étranger accompli n’apporte pas vraiment grand-chose. Ces entraîneurs sont censés régler les détails qui font la différence dans le football de tournoi, autrement dit l’écart entre, par exemple, un quart de finale et une demi-finale. Les problèmes des États-Unis vont bien au-delà du onze de départ dans un hypothétique quart de finale de Copa America contre le Brésil. Il leur fallait un bâtisseur, pas un entraîneur des grands moments.

Alex Labidou : Au final, oui, mais c’est loin d’être des retrouvailles idéales. Soyons clairs : c’est un mariage de raison pour les deux parties.

Pour Pochettino, à moins que Manchester United, Tottenham ou un autre club de ce standing ne se manifeste, pourquoi renoncer à l’influence, au calendrier plus léger et à l’énorme salaire qu’offre le poste de sélectionneur des États-Unis ? Vous le voyez vraiment partir à Fulham, ou tenter le pari Newcastle, alors qu’il peut rester dans un cadre confortable et attendre l’appel d’un club du niveau de la Ligue des champions ?

Pour U.S. Soccer, la logique est tout aussi claire. B.J. Callaghan a bâti un dossier solide à Nashville, mais il n’a ni la crédibilité mondiale ni l’attrait commercial de Pochettino. Pellegrino Matarazzo occupe déjà un poste solide en Europe, à la Real Sociedad, et s’il continue ainsi, rien ne dit qu’il ne puisse pas aller encore plus loin sur le continent. Michael Bradley a encore besoin de plus d’expérience et de progresser, malgré quelques hauts avec les New York Red Bulls. Pochettino est la meilleure réponse disponible à l’heure actuelle.

Ryan Tolmich : Absolument. Le dernier cycle a montré des progrès évidents en termes de culture et de style de jeu, et ces progrès ont forcément amené les dirigeants de la fédération à se demander ce qui pouvait venir ensuite avec un peu de continuité. Il y a aussi des raisons de penser que Pochettino sera plus immunisé que la plupart contre le syndrome du deuxième cycle, compte tenu du peu de temps dont il disposera sur le cycle 2026. Pour cette raison, cela a toujours été une évidence, tant que Pochettino lui-même voulait revenir.