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Poch Rondo GOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

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Le Rondo, édition Mauricio Pochettino : le retour de l'entraîneur à la tête de l'USMNT relevait-il d'un « mariage de raison » ou d'une « évidence » ? Et sera-t-il encore là en 2030 ?

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Analysis
M. Pochettino
États-Unis
Coupe du monde

La Fédération américaine a fait revenir le sélectionneur des États-Unis avec un contrat de quatre ans qui le verra potentiellement diriger l’équipe lors de trois tournois majeurs. Mais est-ce la bonne décision ?

« Se queda », ce sont les mots que Gerard Pique avait postés dans un selfie avec Neymar en 2016, peu de temps avant que celui qui était alors joueur de Barcelone ne parte au PSG. Ce moment devait symboliser le fait que le Barça conservait sa star.

Les États-Unis peuvent seulement prier pour que Mauricio Pochettino ne fasse pas la même chose. Ils ont désormais, officiellement, franchi une première étape dans ce sens en faisant signer à leur sélectionneur un contrat de quatre ans qui courra jusqu’à la Coupe du monde 2030. Pochettino est là, en théorie, pour une nouvelle tentative. Les États-Unis ont récupéré leur entraîneur.

Et cela semble être un accord raisonnable. Pochettino n’a pas d’autre poste en club disponible. Il est difficile pour les États-Unis d’engager un entraîneur plus accompli. Poche semble être le meilleur pari. Mais que manque-t-il ici ? Était-ce vraiment le bon choix ? Et avec des postes en club qui se libèrent en permanence, peut-on compter sur Pochettino pour rester ? Les journalistes de GOAL analysent la question dans une nouvelle édition de... The Rondo.

  • Mauricio Pochettino Getty

    La fédération américaine a-t-elle eu raison de faire revenir Poch ?

    Tom Hindle : Non. Pochettino donne ici l’impression d’un mercenaire. Dans la lignée des tendances du football mondial, faire venir un technicien étranger accompli n’apporte pas vraiment grand-chose. Ces entraîneurs sont censés régler les détails qui font la différence dans le football de tournoi, autrement dit l’écart entre, par exemple, un quart de finale et une demi-finale. Les problèmes des États-Unis vont bien au-delà du onze de départ dans un hypothétique quart de finale de Copa America contre le Brésil. Il leur fallait un bâtisseur, pas un entraîneur des grands moments.

    Alex Labidou : Au final, oui, mais c’est loin d’être des retrouvailles idéales. Soyons clairs : c’est un mariage de raison pour les deux parties.

    Pour Pochettino, à moins que Manchester United, Tottenham ou un autre club de ce standing ne se manifeste, pourquoi renoncer à l’influence, au calendrier plus léger et à l’énorme salaire qu’offre le poste de sélectionneur des États-Unis ? Vous le voyez vraiment partir à Fulham, ou tenter le pari Newcastle, alors qu’il peut rester dans un cadre confortable et attendre l’appel d’un club du niveau de la Ligue des champions ?

    Pour U.S. Soccer, la logique est tout aussi claire. B.J. Callaghan a bâti un dossier solide à Nashville, mais il n’a ni la crédibilité mondiale ni l’attrait commercial de Pochettino. Pellegrino Matarazzo occupe déjà un poste solide en Europe, à la Real Sociedad, et s’il continue ainsi, rien ne dit qu’il ne puisse pas aller encore plus loin sur le continent. Michael Bradley a encore besoin de plus d’expérience et de progresser, malgré quelques hauts avec les New York Red Bulls. Pochettino est la meilleure réponse disponible à l’heure actuelle.

    Ryan Tolmich : Absolument. Le dernier cycle a montré des progrès évidents en termes de culture et de style de jeu, et ces progrès ont forcément amené les dirigeants de la fédération à se demander ce qui pouvait venir ensuite avec un peu de continuité. Il y a aussi des raisons de penser que Pochettino sera plus immunisé que la plupart contre le syndrome du deuxième cycle, compte tenu du peu de temps dont il disposera sur le cycle 2026. Pour cette raison, cela a toujours été une évidence, tant que Pochettino lui-même voulait revenir.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Ira-t-il au bout de son contrat ?

    TH : C’est vraiment un cas très délicat. Pochettino a beaucoup insisté sur le fait qu’il avait eu plusieurs opportunités de partir pendant son mandat, mais qu’il les avait refusées en raison de son engagement envers la fédération. C’est peut-être vrai à l’approche d’une Coupe du monde. Mais est-ce que cela tiendra quand le poste à Manchester United se libérera dans un an ? Ou même à Tottenham dans neuf mois ? Si un club l’appelle, le plus probable est qu’il coupe les ponts. Bradley d’ici 2029.

    AL : Non. Même avec un contrat de quatre ans, je parierais contre le fait qu’il aille au bout.

    À moins qu’il ne change radicalement d’avis sur le football de sélection, ou que le marché des clubs d’élite ne s’ouvre jamais à lui, la Copa América 2028 ressemble au point de sortie naturel. S’il y réussit, il pourra partir avec une réputation renforcée. Si ce n’est pas le cas, U.S. Soccer pourrait de toute façon vouloir repartir sur de nouvelles bases. Ce pourrait être le moment où Callaghan ou Bradley entrerait dans la discussion.

    RT : C’est la grande question, non ? Un entraîneur comme Pochettino se retrouvera toujours dans l’actualité lorsque de nouveaux postes se libèrent, et cela ne va pas s’arrêter, surtout au début de ce cycle. Plus la Coupe du monde approchera, plus il sera probable qu’il aille au bout, mais il ne serait pas extrêmement surprenant de le voir partir si une grosse offre arrivait, hypothétiquement, après la Copa América envisagée.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Quelle est l’attente minimale à son égard dans ce cycle ?

    TH : Eh bien, maintenant, la pression est là.

    Vous voulez faire monter les attentes ? Réussissez une Coupe du monde correcte, puis essayez de remettre ça. Dans l’ordre chronologique, on attendra de lui qu’il remporte la Gold Cup, qu’il atteigne les demi-finales de la Copa América et, au strict minimum, qu’il gagne encore un match à élimination directe lors de la Coupe du monde 2030. Ah oui, et qu’il fasse tout cela avec l’ossature de l’effectif probablement en train de dépasser son prime. Pochettino devra gagner tout en intégrant une nouvelle génération. Bon courage pour réussir les deux.

    AL : Gagner quelque chose, ou réaliser un beau parcours en Copa América.

    La solide phase de groupes de l’USMNT et sa première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis 2002 ont clairement convaincu la fédération américaine de football de la possibilité que Pochettino puisse construire quelque chose. Mais avec un salaire évoqué à plus de 6 millions de dollars, il a désormais besoin de résultats tangibles.

    Son CV d’entraîneur est bien plus impressionnant que sa moisson de trophées : un titre de Ligue 1, une Coupe de France et un Trophée des champions, tous remportés avec le PSG. À tort ou à raison, ces trophées nationaux sont généralement considérés comme le minimum dans un club qui bénéficie des avantages du PSG. Cela ne doit pas minimiser l’excellent travail qu’il a accompli tout au long de sa carrière, mais l’USSF et ses supporters ont dépassé le stade des victoires morales.

    Il doit remporter la Gold Cup 2027. S’il n’y parvient pas, seul un long parcours lors de la Copa América 2028 justifierait que l’on continue à faire preuve de patience. Sinon, de sérieuses questions seront légitimement posées.

    RT : C’est avant tout une question de vision d’ensemble. Le nouveau travail de Pochettino consiste à renouveler le vivier de joueurs tout en affinant certains des aspects les moins performants du système américain de développement des talents. Ce n’est évidemment pas un travail pour un seul homme, mais cela fait désormais partie de celui de Pochettino. Ce cycle est un marathon, pas un sprint comme le précédent, ce qui permet à l’entraîneur et à son staff de prendre leur temps, d’accumuler de petites victoires en chemin et de construire quelque chose de plus durable sur la route de 2030.


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  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    Quel joueur profite le plus de son retour ?

    TH : Malik Tillman. Ce fut une mauvaise année pour lui en club, mais Pochettino a quand même réussi à trouver un rôle à l’homme du Bayer Leverkusen lors de la Coupe du monde. Il a aussi impressionné lors de la Gold Cup. Il y a encore plus à venir.

    AL : Aucun joueur n’a davantage profité de l’arrivée de Pochettino qu’Alex Freeman.

    Pochettino a offert à Freeman sa première convocation chez les seniors en mai 2025, et sa progression a été fulgurante depuis : une Gold Cup révélatrice, un transfert à Villarreal et un rôle important lors de la Coupe du monde. Attendez-vous à des choses encore plus grandes de la part d’un défenseur qui a montré qu’il pouvait jouer sur un côté ou dans l’axe de la défense. Pochettino a déjà dit que Freeman pouvait devenir un défenseur de classe mondiale, et les supporters pourraient voir sa progression se poursuivre sous les ordres de l’Argentin.

    RT : Les jeunes. Pochettino a parlé aux médias lundi et a déclaré que son objectif principal serait de faire émerger de nouveaux talents, et qui de mieux que Pochettino pour permettre à ces talents d’apprendre ? Il y a tellement de jeunes prometteurs qui frappent à la porte de l’USMNT. Comment Pochettino optimise-t-il le développement de ces jeunes ? C’est une grande question pour la suite, et c’est celle qui définira vraiment la prochaine ère du football américain.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Qui devrait s’inquiéter ?

    TH: Personne ? Pochettino a clairement fait savoir que les places étaient à prendre et, avec son penchant pour faire appel à des visages surprise, tout le monde devrait avoir sa chance. Celui qui aura sans doute vraiment du pain sur la planche, c’est Yunus Musah, surtout avec une situation en club qui reste incertaine et sa décision controversée de faire l’impasse sur la Gold Cup 2025.

    AL : La réponse évidente, c’est Diego Luna, mais Tim Weah pourrait voir ses opportunités se réduire sur ce cycle.

    Weah a été un important joueur de rotation dans la dernière ligne droite avant la Coupe du monde, mais il a eu du mal à avoir un réel impact pendant le tournoi. Sa polyvalence a longtemps été une force, mais l’émergence de Freeman et l’arrivée de davantage de jeunes talents pourraient en faire une faiblesse : Weah peut rendre service à plusieurs postes sans forcément être le premier choix à aucun d’entre eux.

    Pochettino a montré qu’il était prêt à passer rapidement à autre chose avec certains joueurs, donc la place de Weah n’est plus automatique.

    Quant à Luna, le retour de Pochettino lui lance un défi très clair. Il ne serait pas surprenant que la star du RSL utilise sa non-sélection pour la Coupe du monde comme moteur, parte à l’étranger et se lance dans une véritable tournée pour faire ses preuves. Le retour de Pochettino lui donne quelqu’un de très précis à faire mentir.

    RT : La vieille garde. S’il y a bien une chose à dire sur Pochettino, c’est qu’il sait prendre des décisions difficiles. Il se soucie moins que la plupart des ego ou du statut, ce qui signifie que certains grands noms vont désormais devoir se battre pour leur place. Face aux médias, Pochettino a déclaré qu’il ne voyait pas cela comme une continuité, mais plutôt comme un nouveau départ. C’est un message adressé à tous ceux qui pensent que leurs performances de 2026 leur ouvriront la voie jusqu’en 2030.


  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    Y avait-il un autre candidat que les États-Unis auraient dû envisager ?

    TH : B.J. Callaghan devrait être le sélectionneur de l’USMNT à l’heure actuelle. Le fait que ce ne soit pas le cas pourrait leur coûter très cher à long terme.

    AL: À moins que Pep Guardiola n’ait été disponible, ce qui n’était clairement pas le cas après avoir refusé l’Italie, Pochettino est la meilleure option pour l’instant. Cela ne veut pas dire que Matarazzo, Callaghan ou Bradley ne sont pas de solides candidats pour l’avenir, mais les États-Unis doivent s’appuyer sur ce qu’ils ont bien fait lors de la Coupe du monde. Pochettino leur offre les meilleures chances d’y parvenir.

    RT : Évidemment, oui, mais il est difficile d’imaginer qu’ils puissent trouver quelqu’un de plus qualifié que Pochettino, qui reprendra immédiatement ce rôle sans avoir à passer par une période d’adaptation. Il a passé 18 mois à façonner la culture selon ses souhaits, ce qui signifie qu’il peut désormais passer quatre ans à construire sur ces bases. N’importe quel autre entraîneur aurait dû passer par ce processus d’intégration, et la vérité, c’est qu’il existe peu de meilleurs entraîneurs que Pochettino. Pour cette raison, tout cela avait bien trop de sens.