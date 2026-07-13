Place à l’élite. Les formations les plus modestes ont été éliminées ; il ne reste que le top 4 mondial selon la FIFA. Certes, retrouver les équipes classées de la 1re à la 4e place en demi-finales peut sembler moins surprenant, mais pour qui veut admirer le très haut niveau, le rendez-vous est pris.
Au programme : deux affiches alléchantes. D’abord, l’Espagne défie la France dans ce qui s’apparente à une finale avant l’heure. Les Bleus, machine offensive capable de faire sauter n’importe quelle défense, affrontent une Roja qui fait de la solidité défensive sa marque de fabrique. Prédire l’issue de cette rencontre s’avère périlleux.
L’autre affiche, Angleterre-Argentine, n’est pas en reste : un classiquemondial chargé d’histoire et de rivalité, où aucune des deux nations ne brille actuellement à la hauteur de son potentiel. Qui donc s’imposera dans ces deux duels ? Et qui, au bout du compte, soulevera la Coupe du monde ? Les rédacteurs de GOAL décortiquent ces confrontations captivantes…