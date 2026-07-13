Tom Hindle : « Un match semble abordable, l’autre s’annonce bien plus délicat. La France est en pleine forme. Même si l’Espagne joue à son meilleur niveau, difficile de ne pas donner l’avantage aux Bleus. Ce ne sera pas un festival, mais ils devraient s’imposer 2-1. Quant à l’autre rencontre, aïe ! Les deux formations arrivent dans un état de forme très proche. Aucune n’a été particulièrement brillante, mais leur mental collectif est solide. Elles s’appuient sur leurs stars et devront sans doute le faire à nouveau. Victoire de l’Angleterre 2-1 après prolongation.

Alex Labidou : La France est inévitable, elle va donc battre l’Espagne de Lamine Yamal, et le match pourrait même ne pas être serré. Le score pourrait être de 3-0 ou 4-0. Angleterre-Argentine est sans doute le match de Coupe du monde le plus attendu depuis des années. Sur le papier, l’Argentine part favorite, la défense anglaise sur les ailes ayant été catastrophique tout au long du tournoi. Pourtant, les Three Lions dégagent actuellement l’impression d’être une équipe promise à un grand destin, un peu comme l’ambiance qui régnait autour d’Arsenal, ou, pour les amateurs de NBA, autour des Knicks.

Je leur porte peut-être la poisse en disant cela, mais l’Angleterre se qualifiera.

Ryan Tolmich : L’Argentine ne peut pas continuer à s’en tirer comme ça, n’est-ce pas ? On a vu ce film tellement de fois : ça finit toujours par Messi et ses coéquipiers qui trouvent la faille. Misons donc sur leur savoir-faire pour venir à bout d’une Angleterre légèrement survoltée.

Dans l’autre rencontre, la France est trop forte : personne ne peut la battre. Bon match, l’Espagne.