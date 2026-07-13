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The Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

Traduit par

Le Rondo, édition demi-finales de la Coupe du monde : quel équipe pourra arrêter la France ? Et qui l'emportera entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Angleterre de Jude Bellingham ?

FEATURES
Analysis
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
J. Bellingham
T. Tuchel
L. Messi
Kylian Mbappé

Espagne-France et Angleterre-Argentine : ces deux affiches de prestige rythment un programme de demi-finales exceptionnel, alors que la Coupe du monde entre dans sa semaine décisive.

Place à l’élite. Les formations les plus modestes ont été éliminées ; il ne reste que le top 4 mondial selon la FIFA. Certes, retrouver les équipes classées de la 1re à la 4e place en demi-finales peut sembler moins surprenant, mais pour qui veut admirer le très haut niveau, le rendez-vous est pris.

Au programme : deux affiches alléchantes. D’abord, l’Espagne défie la France dans ce qui s’apparente à une finale avant l’heure. Les Bleus, machine offensive capable de faire sauter n’importe quelle défense, affrontent une Roja qui fait de la solidité défensive sa marque de fabrique. Prédire l’issue de cette rencontre s’avère périlleux.

L’autre affiche, Angleterre-Argentine, n’est pas en reste : un classiquemondial chargé d’histoire et de rivalité, où aucune des deux nations ne brille actuellement à la hauteur de son potentiel. Qui donc s’imposera dans ces deux duels ? Et qui, au bout du compte, soulevera la Coupe du monde ? Les rédacteurs de GOAL décortiquent ces confrontations captivantes…

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Prédisez les vainqueurs des deux demi-finales et expliquez pourquoi.

    Tom Hindle : « Un match semble abordable, l’autre s’annonce bien plus délicat. La France est en pleine forme. Même si l’Espagne joue à son meilleur niveau, difficile de ne pas donner l’avantage aux Bleus. Ce ne sera pas un festival, mais ils devraient s’imposer 2-1. Quant à l’autre rencontre, aïe ! Les deux formations arrivent dans un état de forme très proche. Aucune n’a été particulièrement brillante, mais leur mental collectif est solide. Elles s’appuient sur leurs stars et devront sans doute le faire à nouveau. Victoire de l’Angleterre 2-1 après prolongation.

    Alex Labidou : La France est inévitable, elle va donc battre l’Espagne de Lamine Yamal, et le match pourrait même ne pas être serré. Le score pourrait être de 3-0 ou 4-0. Angleterre-Argentine est sans doute le match de Coupe du monde le plus attendu depuis des années. Sur le papier, l’Argentine part favorite, la défense anglaise sur les ailes ayant été catastrophique tout au long du tournoi. Pourtant, les Three Lions dégagent actuellement l’impression d’être une équipe promise à un grand destin, un peu comme l’ambiance qui régnait autour d’Arsenal, ou, pour les amateurs de NBA, autour des Knicks.

    Je leur porte peut-être la poisse en disant cela, mais l’Angleterre se qualifiera.

    Ryan Tolmich : L’Argentine ne peut pas continuer à s’en tirer comme ça, n’est-ce pas ? On a vu ce film tellement de fois : ça finit toujours par Messi et ses coéquipiers qui trouvent la faille. Misons donc sur leur savoir-faire pour venir à bout d’une Angleterre légèrement survoltée.

    Dans l’autre rencontre, la France est trop forte : personne ne peut la battre. Bon match, l’Espagne.

    • Publicité
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Que penses-tu du prétendu conflit entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham ?

    TH : « C'est une situation étrange. Ils s'agacent mutuellement, mais cela exalte le meilleur de chacun. Tuchel agace Bellingham, ce qui pousse le milieu de terrain à jouer avec une rage froide. En retour, le joueur répond sur le terrain, tandis que l’entraîneur maintient une distance calculée. Un cercle apparemment vicieux qui, paradoxalement, pourrait bien propulser Bellingham vers le titre de meilleur joueur du tournoi et Tuchel vers une nouvelle démonstration de son talent tactique.

    AL : Il y a une réalité que les fans de football préfèrent parfois ignorer : comme dans tout environnement professionnel, il n’est pas indispensable que tout le monde s’apprécie. L’essentiel est que la relation demeure professionnelle et productive.

    Il existe déjà un historique entre Tuchel et Bellingham, comme l’a rappelé l’un des auteurs de ce Rondo. Reste que les médias anglais semblent vouloir transformer ces piques en un conflit majeur. Après la rencontre, Bellingham, encore sous le coup de l’émotion, a réagi aux propos de son entraîneur ; interpellé la veille, il aurait sans doute fait preuve de plus de diplomatie.

    Tant que ces frictions n’affectent pas les performances de l’Angleterre sur le terrain, l’affaire est entendue : passons à autre chose.

    RT : En réalité ? Un grand vide. Pour les médias anglais ? Un grand bruit. La vraie question est de savoir si l’environnement médiatique restera hors du vestiaire et si l’Angleterre possède assez de leaders expérimentés pour y parvenir. Quoi qu’il en soit, le dernier scénario que l’on souhaite voir à l’approche d’une demi-finale de Coupe du monde, c’est de voir son meilleur joueur s’embrouiller avec son sélectionneur pour pas grand-chose.

  • embolo(C)Getty Images

    Le deuxième carton rouge infligé à Breel Embolo était-il une simple farce ? Et est-il fondé de penser que l’Argentine bénéficie d’un « coup de pouce » arbitral ?

    TH : Dans le cas d’Embolo, la décision était juste, mais la manière dont elle a été obtenue était discutable. L’attaquant a simulé de manière assez évidente, et l’Argentine avait de quoi bouillir. Cependant, revenir sans cesse sur ces petits incidents devient agaçant. Les joueurs simulent, les arbitres se trompent : dans un contexte normal, on se relève et on poursuit le jeu. Aujourd’hui, l’arbitre n’a d’autre choix que de sortir le carton rouge. L’Argentine a-t-elle bénéficié d’un coup de pouce sur certaines décisions ? Assurément ; un but égyptien injustement refusé en témoigne. Mais soyons honnêtes : quel arbitre oserait siffler Messi ?

    AL : La décision était correcte, mais c’est la précipitation avec laquelle elle a été prise qui irrite les supporters adverses. Il y a eu un précédent avec Miguel Almirón et le Paraguay lors du premier match des États-Unis, mais, généralement, c’est une décision rarement sifflée en cours de partie. Sur les trois derniers matchs à élimination directe, l’Argentine a clairement bénéficié de plusieurs décisions « 50-50 ». Mais, soyons honnêtes : dans quelle mesure cela tient-il au fait qu’ils sont les champions en titre à ce stade de la compétition ? Dans n’importe quel sport, les arbitres ont tendance à donner l’avantage aux tenants du titre dans les situations à 50-50. Ce n’est pas différent ici.

    RT : Qui sème le vent récolte la tempête. Était-ce stupide ? Oui. Veut-on que les matchs se décident ainsi ? Absolument pas. Sommes-nous tous un peu lassés du VAR cet été ? Oh oui, carrément. Malgré tout, une simulation reste une simulation, et cela fait des années que nous réclamons tous à grands cris que les cas de simulation soient sanctionnés. Si vous ne voulez pas recevoir de carton jaune pour simulation, ne simulez pas. C’est simple.

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  • bellingham(C)Getty Images

    Selon vous, qui est le joueur du tournoi jusqu’à présent ?

    TH : Jude Bellingham. Je ne suis pas sûr qu’on ait déjà vu un joueur porter ainsi son équipe tout au long d’une Coupe du monde.

    AL : « C’est simple : Lionel Messi. Mais Bellingham pourrait créer la surprise si l’Angleterre remporte le titre. »

    RT : Pour l’instant, c’est Jude Bellingham, mais attendons la finale. Le match Norvège-Angleterre a donné l’impression d’un duel entre les deux meilleurs joueurs du tournoi, Bellingham et Erling Haaland, qui ont chacun dû porter leur équipe à bout de bras. Alors que Messi et Mbappé ont été soutenus par leurs coéquipiers, Bellingham a presque constitué à lui seul son propre effectif. C’est dire son niveau d’exception.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel club soulèvera le trophée final ?

    TH : La France. Elle battra l'Angleterre en finale.

    AL : Je me suis trahi tout à l’heure, mais cette année est celle où les disettes et les malédictions prendront fin, et il semble que l’Angleterre soit la prochaine sur la liste.

    RT : La France. C’est l’équipe la plus complète, et après des années à l’emporter de justesse, elle écrase désormais ses adversaires. C’est la formation la plus talentueuse et la plus agréable à regarder, même si l’Argentine revendique le titre de « la plus spectaculaire ». La France n’a pas besoin de suspense : elle domine tout simplement. Si elle remporte ce titre, personne ne parlera de chance.

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