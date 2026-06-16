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World Cup RondoGOAL
Thomas Hindle

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Le Rondo, édition Coupe du monde : le match Espagne-Cap-Vert est-il le meilleur match nul et vierge de l'histoire ? L'équipe nationale américaine fait-elle partie de l'élite ? Et quelle équipe a le plus déçu jusqu'à présent ?

Espagne
Cabo Verde
Etats-Unis
FEATURES
Analysis
Coupe du monde

Ce tournoi a déjà offert de nombreux moments passionnants, et après seulement une semaine de compétition, tout porte à croire qu'il pourrait encore s'améliorer.

Nous voilà donc au terme d’une semaine de Coupe du monde. Il est difficile de croire que le coup d’envoi ait été donné il y a déjà six jours. Nous avons assisté à 16 matchs, dont une victoire écrasante et quelques surprises. Le niveau a été homogène, et aucune équipe, hormis peut-être la modeste mais charmante sélection de Curaçao, n’a déçu. Ce tournoi s’est révélé de grande qualité, avec des formations bien structurées.

Pourtant, l’impression dominante est que la compétition ne fait que s’échauffer. Cette édition record réunit 48 nations, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait promis « 104 Super Bowls ». À ce stade, le grand classique tant attendu se fait encore désirer. Quelques rencontres ont été particulièrement plaisantes, tandis que d’autres sont restées ternes ; il manque encore un grand moment pour que la compétition décolle véritablement.

Quelques tendances émergent toutefois : les États-Unis ont écrasé le Paraguay 4-1 et pourraient donc jouer les trouble-fête, tandis que le Cap-Vert a signé un 0-0 historique face à l’Espagne, peut-être le match nul sans but le plus célèbre de l’histoire de la compétition. Entre ces deux extrêmes, la rencontre a offert son lot d’actions palpitantes. Pour faire le point, les rédacteurs de GOAL livrent leur analyse dans une nouvelle édition de… The Rondo.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    Quel a été le match phare du tournoi jusqu’à présent ?

    Tom Hindle : « Curieusement, la compétition a jusqu’ici mijoté sans jamais atteindre son point d’ébullition. Ce scénario correspond peut-être à l’édition du Mondial que l’on anticipait, mais il a aussi produit plusieurs affiches décevantes. Le match le plus marquant jusqu’ici est paradoxalement celui qui a compté le moins de buts mais le plus d’intensité : Équateur-Côte d’Ivoire. Il s’est conclu sur un score minimal de 1-0, grâce à une merveille de coup franc d’Amad Diallo en toute fin de rencontre.

    Ryan Tolmich : Les rencontres de dimanche ont offert un large éventail de spectacles. Allemagne-Curaçao a été divertissant, la Suède a proposé un beau show et le match Équateur-Côte d’Ivoire s’est révélé très équilibré. Pour ma part, je retiens surtout le Japon-Pays-Bas. Deux très bonnes équipes, un duel acharné, et un but égalisateur tardif qui a permis de partager les points. Un match de haut niveau, digne des phases à élimination directe, dès la phase de groupes.

    Alex Labidou : De l’Australie à la Suède, plusieurs sélections ont brillé à leurs débuts, mais une seule réponse s’impose : l’équipe nationale américaine (USMNT). En tant que pays hôte, les États-Unis étaient attendus au tournant ; l’équipe de Mauricio Pochettino a répondu présent et a emballé le public. Un seul match ne suffit pas pour tirer des conclusions hâtives, mais les joueurs ont su saisir leur chance et convaincre.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel joueur t’a le plus surpris cette saison ?

    TH : La réponse snob ? Aucune équipe, en réalité. On savait d’emblée que le Cap-Vert serait très solide défensivement. Ensuite, les résultats ont globalement tourné en notre faveur. La vraie réponse ? L’équipe nationale américaine, car que dire de cette première mi-temps contre le Paraguay ? C’était magique, bien plus qu’un simple coup de pouce du pays hôte.

    RT : Le Cap-Vert est la réponse évidente, mais on peut tout de même citer les États-Unis. Réaliser une telle performance sous une telle pression, c’était impressionnant et surprenant. Beaucoup voyaient les Américains l’emporter, mais peu anticipaient un niveau de jeu aussi élevé, capable de changer le regard sur une équipe.

    AL : L’Australie. Au vu de son effectif et de ses résultats avant la Coupe du monde, peu d’observateurs l’imaginaient battre la Turquie aussi nettement, mais c’est pourtant ce qu’elle a fait. L’équipe nationale américaine ferait bien de ne pas la sous-estimer, sous peine de voir émerger un nouveau leader du groupe vendredi soir.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qui a légèrement déçu ?

    TH : L'Espagne. Certes, le Cap-Vert a affiché une défense très solide, mais les champions d'Europe en titre ont manqué de mordant en attaque. On pourrait penser que les 90 minutes de Lamine Yamal changeraient la donne. Sinon ? Ce sera un match difficile pour les favoris.

    RT : Une nouvelle fois, l’Espagne s’impose comme un choix évident, mais l’Équateur ne démérite pas. On attendait de cette équipe une défense de haut niveau, mais son attaque restait une inconnue. Beaucoup la voyaient pourtant comme un outsider capable de briguer le titre. Pourtant, elle n’a pas été à la hauteur lors du premier match, concédant plusieurs occasions à la Côte d’Ivoire. Après cette entame, difficile de l’imaginer encore comme un véritable prétendant au titre.

    AL : L’Espagne s’impose comme le choix évident, mais ce revers rappelle celui de l’Argentine face à l’Arabie saoudite il y a quatre ans. On peut toutefois s’attendre à ce qu’elle se reprenne : son potentiel est trop élevé pour qu’elle abandonne. Dans ce contexte, la Turquie semble un choix plus pertinent. Nombre d’observateurs voyaient cette équipe comme un outsider capable d’aller loin, mais elle a manqué de personnalité face à l’Australie. Elle affrontera ensuite le Paraguay, un match qui paraît à sa portée sur le papier, mais une nouvelle défaite ne serait pas surprenante.

  • Football Fans Watch Scotland V Haiti In The 2026 FIFA World CupGetty Images News

    Quelle équipe peut se vanter d'avoir les meilleurs supporters ?

    TH : Jusqu’ici, plusieurs équipes ont brillé. Mais l’Écosse mérite une mention spéciale : elle a non seulement investi le Boston Stadium, mais aussi le Fenway Park et, pratiquement, toute la ville avec ses animations. Sa joie communicative a rappelé ce que le football sait offrir de mieux.

    RT : L’Écosse, et de loin. Si vous n’avez pas vu leurs images, regardez leur prise de contrôle du Fenway Park : des milliers d’Écossais qui entonnent leurs chants dans l’un des hauts lieux du sport américain, voilà l’essence même d’une Coupe du monde.

    AL : Le Brésil, l’Écosse, Haïti (oui, j’avoue un petit parti pris) – dans cet ordre-là.


  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    À quel point le match nul 0-0 de l'Espagne face au Cap-Vert a-t-il été surprenant ?

    TH : L’Espagne, souvent citée comme favorite n° 1 ou n° 2, affrontait le Cap-Vert, novice en Coupe du monde. La surprise est donc de mise. Les conditions de jeu – fatigue, chaleur, surfaces peu familières, pauses hydratation – peuvent expliquer ce résultat inattendu. Malgré tout, on attendait des victoires espagnoles, quoi qu’il arrive.

    RT : Tout à fait. Certes, l’Espagne a parfois tendance à conserver le ballon sans véritable plan, mais elle aurait tout de même dû inscrire au moins un ou cinq buts. Cela ne s’est pas produit, pour diverses raisons. Elle doit désormais travailler dur pour éviter de croiser l’Argentine en phase à élimination directe ; la semaine s’annonce donc longue pour la Roja.

    AL : « Cette contre-performance est préoccupante, mais on s’attend à voir Lamine Yamal titulaire contre l’Arabie saoudite. Si ce n’est pas le cas, la situation pourrait vite empirer. »

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel est, pour l’instant, votre joueur préféré ?

    TH : Malgré tout… c’est quand même l’Espagne. Au diable le tirage au sort, ils sont meilleurs que tous les autres. On dirait bien qu’ils veulent se débarrasser du plus coriace avant de remporter toute cette fichue compétition.

    RT : « On ne les a pas encore vus à l’œuvre, mais la France, l’Argentine, le Portugal et l’Angleterre semblent constituer le quarté de tête de cette compétition. On en reparlera une fois que ces cadors auront passé leurs premiers tests. »

    AL : Les cadors du tournoi ne se sont pas encore vraiment exprimés, mais si l’on veut déjà se laisser aller à l’excès, intéressons-nous aux Suédois. La « tournée de rédemption » de Graham Potter a peut-être débuté en début de semaine, lorsque l’Anglais a fait tourner la machine suédoise face à une Tunisie dépassée. La performance de l’adversaire était si médiocre que celui-ci a limogé son sélectionneur peu après. Voyons si Potter et ses joueurs pourront continuer sur leur lancée face aux Pays-Bas.