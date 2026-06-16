Le Rondo, édition Coupe du monde : le match Espagne-Cap-Vert est-il le meilleur match nul et vierge de l'histoire ? L'équipe nationale américaine fait-elle partie de l'élite ? Et quelle équipe a le plus déçu jusqu'à présent ?

Nous voilà donc au terme d’une semaine de Coupe du monde. Il est difficile de croire que le coup d’envoi ait été donné il y a déjà six jours. Nous avons assisté à 16 matchs, dont une victoire écrasante et quelques surprises. Le niveau a été homogène, et aucune équipe, hormis peut-être la modeste mais charmante sélection de Curaçao, n’a déçu. Ce tournoi s’est révélé de grande qualité, avec des formations bien structurées.

Pourtant, l’impression dominante est que la compétition ne fait que s’échauffer. Cette édition record réunit 48 nations, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait promis « 104 Super Bowls ». À ce stade, le grand classique tant attendu se fait encore désirer. Quelques rencontres ont été particulièrement plaisantes, tandis que d’autres sont restées ternes ; il manque encore un grand moment pour que la compétition décolle véritablement.

Quelques tendances émergent toutefois : les États-Unis ont écrasé le Paraguay 4-1 et pourraient donc jouer les trouble-fête, tandis que le Cap-Vert a signé un 0-0 historique face à l’Espagne, peut-être le match nul sans but le plus célèbre de l’histoire de la compétition. Entre ces deux extrêmes, la rencontre a offert son lot d’actions palpitantes. Pour faire le point, les rédacteurs de GOAL livrent leur analyse dans une nouvelle édition de… The Rondo.