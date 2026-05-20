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Thomas Hindle

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Le Rondo, édition Arsenal : les Gunners méritent-ils leur titre de champions de Premier League ? Qu’est-ce que cela signifie pour Mikel Arteta ? Et sont-ils meilleurs que les « Invincibles » ?

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M. Arteta
B. Saka
Premier League

Après une longue période d'attente, Arsenal a enfin décroché son premier titre de Premier League en 22 ans, concluant de manière remarquable un parcours ardu.

Arsenal peut enfin sabrer le champagne. Depuis près de trois ans, l’Emirates était une cocotte-minute où le poids psychologique de la course au titre de Premier League pesait autant que les adversaires. Une épreuve de longue haleine que les Gunners ont traversée, presque malgré eux, saison après saison.

Mais cet obstacle a enfin disparu : en ne parvenant pas à battre une équipe de Bournemouth bien organisée mardi, Manchester City a offert à Arsenal son premier titre de champion depuis 22 ans. La manière n’était pas toujours séduisante, mais la victoire était amplement méritée ; les Gunners ont dominé le championnat pendant une bonne partie de la saison, même si la chance ne leur souriait pas toujours.

Reste à déterminer l’héritage de ce groupe. Contrairement à la plupart des champions récents, portés par leur force offensive et une défense solide, les Gunners ont inversé la formule : ils ont misé avant tout sur une arrière-garde hermétique, conformément à l’adage américain selon lequel « la défense gagne des titres », et cela leur a réussi.

Quel héritage laisse cette équipe championne ? Dans quelle mesure cela valide-t-il le projet de Mikel Arteta ? Et vers où se dirige désormais Arsenal ? Les rédacteurs de GOAL analysent ces questions dans un nouveau numéro de... The Rondo.

  • Arsenal players celebrate winning PL-title

    Arsenal mérite-t-il sa victoire ?

    Tom Hindle : « Il faut le reconnaître : seuls les résultats comptent, et Arsenal a trouvé la formule gagnante. Certes, son style attire les critiques, mais les Gunners ont appris à rester solides derrière, à marquer puis à gérer leur avantage. Étrange, avec un tel vivier offensif ? Assurément. Mais, euh, regardez le score. »

    Alex Labidou : Ce n’était pas toujours agréable à regarder, ce n’était pas le football flamboyant d’Ian Wright ou de Thierry Henry, mais Mikel Arteta et son groupe ont fait le job. Toute une génération de fans n’avait connu le succès qu’à travers les images sépia des « Invincibles » de 2004. Entre-temps, le football et le monde ont changé. Ce titre est donc amplement mérité pour un public qui a longtemps patienté.

    Ryan Tolmich : Mérité ? Sans aucun doute. C’était clairement la meilleure et la plus régulière, même si elle reste loin du niveau des plus grandes équipes de l’histoire. Plutôt que de dominer la Premier League, elle a surtout su la surmonter, ce qui est aussi un talent. Saluons son succès, d’autant plus impressionnant qu’elle a résisté à une immense pression pour faire taire une bonne fois pour toutes les critiques sur son prétendu manque de mental dans les moments clés.

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    Que signifie cette issue pour Mikel Arteta ? S’agit-il d’une forme de reconnaissance ?

    TH : L’exploit d’Arteta est monumental. Rappelons qu’Arsenal était au bord du précipice à son arrivée, et qu’il n’avait jamais entraîné de équipe première (même si apprendre aux côtés de Pep reste un atout). On ne salue pas assez son talent pour ajuster, réinventer et trouver les clés de la victoire. Après avoir tenté un « football sexy » il y a quelques années, avant de se faire grignoter la première place par Man City dans les derniers mètres, il a cette fois opté pour une guerre d’usure… et ça a fonctionné. Oui, les vidéos TikTok, l’olivier, l’ampoule ou le coup du « pote » sur LinkedIn peuvent paraître étranges, voire gênants ; pourtant, ils semblent porter leurs fruits. Chapeau bas.

    AL : La formule « faire confiance au processus », popularisée par les Sixers de Joel Embiid et Ben Simmons, convient mieux à ce qu’Arteta a accompli avec Arsenal. Son style évoque davantage les succès de David Moyes ou de José Mourinho à Chelsea que ceux de son mentor Pep Guardiola, mais peu importe : l’essentiel est de gagner. Autrefois, Arsenal jouait beau mais rentrait souvent bredouille.

    Saluez aussi la patience de Josh et Stan Kroenke, qui ont maintenu leur confiance en plusieurs entraîneurs et dirigeants malgré des revers initiaux. Résultat : presque toutes leurs franchises ont soulevé au moins un trophée au cours de la dernière décennie. Les Rapids seront-ils les prochains ? L’avenir le dira, mais on ne parierait pas contre.

    RT : C’est une véritable revanche. La pression montait sur lui pour qu’il tienne ses promesses, surtout quand la saison a déraillé au printemps. Il a redressé la barre, décroché un titre attendu et en vise maintenant un autre, celui que le club désire par-dessus tout : la Ligue des champions. Qu’il batte ou non le PSG, il aura déjà tenu ses engagements.

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Est-il légitime de critiquer leur style de jeu ? Ou s'agit-il simplement de la seule manière de remporter la victoire ?

    TH : Le football est avant tout un spectacle. Il est donc parfaitement légitime, en tant que spectateur, d’être un peu déçu par une rencontre et de l’exprimer. Cela dit, le contraste peut surprendre. Aujourd’hui, le public s’attend à un jeu attrayant sur le plan esthétique. C’est ainsi que Guardiola et Klopp ont triomphé, que le PSG a triomphé, et, plus loin encore, que le Barça a triomphé. Le public veut voir les meilleurs joueurs du monde briller. Or, quand le spectacle laisse à désirer, la déception est inévitable. Reste qu’Arsenal avait avant tout besoin d’un titre, et l’objectif est atteint. Ironie du sort : les supporters gunners n’ont sans doute pas pris beaucoup de plaisir à suivre cette équipe.

    AL : Vouloir jouer d’une certaine manière et y parvenir efficacement sont deux choses différentes, et Arteta mérite d’être salué pour être resté fidèle à lui-même et avoir gagné de cette façon. Comme il vient d’Espagne et qu’il a eu Arsène Wenger et Guardiola comme mentors, on oublie souvent que ses plus grands succès en tant que joueur remontent peut-être à l’époque où il était un milieu de terrain intransigeant à Everton. Il y a beaucoup de parallèles ici.

    RT : Pour les supporters des quelque 100 autres clubs qui composent la pyramide du football anglais, c’est tout à fait juste. Mais pour les fans d’Arsenal, qui s’en soucie ? Aucun d’entre eux ne se souviendra de cette saison en disant : « Oui, on a gagné le titre, mais… » Ils retiendront avant tout l’ivresse de la victoire. Comme l’a souligné l’ancien joueur NBA Brian Scalabrine, après avoir remporté un titre en tant que simple remplaçant : « Dans 20 ans, je serai le titulaire, et dans 50 ans, je dirai à mes petits-enfants que j’étais la star. » La même logique vaut pour les trophées.

  • Arsenal's L to R Jose Antonio Reyes, RobAFP

    Comment cette équipe se compare-t-elle aux « Invincibles » de 2004 ?

    TH : Loin de là. Les « Invincibles » figurent sans doute parmi les trois meilleures équipes de l’histoire de la Premier League, voire au sommet. Ce groupe est à des années-lumière (comme la plupart des effectifs).

    AL : « Ouh là, c’est difficile. Les “Invincibles” de 2004 sont une équipe historique et étaient bien plus agréables à regarder, mais, honnêtement, cette équipe de 2026 pourrait être meilleure, compte tenu de la force actuelle de la Premier League. Je ne souhaite pas minimiser le mérite de Wenger et son succès à l’époque, mais il était alors l’un des premiers entraîneurs étrangers à prendre les rênes d’un club légendaire en Angleterre avec des idées novatrices. » À l’époque, la Premier League n’était pas encore la meilleure ligue du monde ; aujourd’hui, c’est le cas, et l’Angleterre attire chaque année les meilleurs joueurs et entraîneurs. Au regard de ces éléments, l’équipe de 2026 pourrait bien être la plus grande de l’histoire du club.

    RT : C’est le même raisonnement que je tiens pour Thierry Henry. Il existe plusieurs échelons parmi les champions de Premier League, et les Invincibles occupent sans conteste le sommet. Cela n’empêche pas l’équipe actuelle d’être excellente ; cela rappelle juste que la génération invaincue était si exceptionnelle qu’on la cite encore deux décennies plus tard. Les non-supporteurs d’Arsenal se souviendront-ils de ce groupe de 2026 ? Probablement pas. Un grand moment pour le club, certes, mais pas un instant qui transcende le nord de Londres comme l’ont fait les Invincibles.

  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Quelles sont donc les perspectives d'Arsenal pour la finale de la Ligue des champions ?

    TH : On peut raisonnablement penser qu’il y a aujourd’hui davantage de confiance, voire une plus grande liberté. Arteta est un manager intense, et il serait illusoire de croire que son niveau baisse du jour au lendemain. Reste que le PSG demeure, sur le papier, une meilleure équipe.

    AL : La Ligue des champions ressemble à un bonus, mais Arsenal pourrait la remporter grâce à son expérience en Premier League. Le PSG a offert aux fans un véritable spectacle footballistique ces deux dernières années, MAIS il n’a pas connu de véritable défi en championnat depuis des années. Arsenal dispose de tous ses joueurs clés en bonne santé – touchons du bois – et pourrait créer la surprise dans quelques semaines.

    RT : La donne n’a pas changé : il faut toujours espérer que tout se passe bien. Le PSG reste logiquement favori, et le tirage de Manchester City de l’autre côté de la Manche n’y change rien. Arsenal sait jouer, certes, et peut faire transpirer le PSG, mais il devra livrer un match d’élite, compter sur un petit passage à vide parisien et avoir un peu de chance pour y arriver.

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    Arsenal est-il capable de confirmer son domination et d'enchaîner par un deuxième titre consécutif ?

    TH : Tout à fait – et pour cause : qui pourrait réellement les contrer ? City devra trouver des réponses sous les ordres d’un nouvel entraîneur. Liverpool n’est pas sur la bonne dynamique. Chelsea présente des lacunes, et Man United manque encore de qualité (même si l’espoir demeure à Manchester). Je ne serais pas surpris que nous écrivions le même article l’an prochain à la même époque.

    AL : Non. Même s’il est trop tôt pour désigner le futur champion, surtout après une Coupe du monde, il faut déjà miser sur la moitié rouge de Manchester. Si le projet de Michael Carrick ne convainc pas encore totalement, la dynamique actuelle place déjà United parmi les trois meilleurs clubs anglais. Certes, le scénario peut rappeler celui d’Ole Gunnar Solskjær, mais l’atmosphère semble différente. Des renforts ciblés et un ménage dans l’effectif pourraient même propulser les Red Devils vers un modèle à la Liverpool pour 2024-2025.

    RT : Ce sera difficile. Il y a trop d’équilibres en haut de tableau. Manchester City, même sans Pep, s’en sortira très bien. Chelsea et Manchester United progressent. Liverpool ne devrait pas être aussi mauvais la saison prochaine, et des équipes comme Aston Villa, Newcastle ou Bournemouth ont prouvé qu’un outsider peut vite devenir coriace. Arsenal sera-t-il favori ? Probablement, mais si vous pariez sur les Gunners ou sur le peloton, le pari le plus sûr reste le peloton.

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