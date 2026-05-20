Arsenal peut enfin sabrer le champagne. Depuis près de trois ans, l’Emirates était une cocotte-minute où le poids psychologique de la course au titre de Premier League pesait autant que les adversaires. Une épreuve de longue haleine que les Gunners ont traversée, presque malgré eux, saison après saison.

Mais cet obstacle a enfin disparu : en ne parvenant pas à battre une équipe de Bournemouth bien organisée mardi, Manchester City a offert à Arsenal son premier titre de champion depuis 22 ans. La manière n’était pas toujours séduisante, mais la victoire était amplement méritée ; les Gunners ont dominé le championnat pendant une bonne partie de la saison, même si la chance ne leur souriait pas toujours.

Reste à déterminer l’héritage de ce groupe. Contrairement à la plupart des champions récents, portés par leur force offensive et une défense solide, les Gunners ont inversé la formule : ils ont misé avant tout sur une arrière-garde hermétique, conformément à l’adage américain selon lequel « la défense gagne des titres », et cela leur a réussi.

Quel héritage laisse cette équipe championne ? Dans quelle mesure cela valide-t-il le projet de Mikel Arteta ? Et vers où se dirige désormais Arsenal ? Les rédacteurs de GOAL analysent ces questions dans un nouveau numéro de... The Rondo.