Le Rondo : Bilan de l'équipe nationale américaine, du Mexique et du Canada – quel pays hôte a le plus impressionné, lequel a déçu, et les Américains peuvent-ils réellement remporter la Coupe du monde ?

Nous disposons désormais d’une vue d’ensemble de la phase de groupes pour les trois pays hôtes. Bonne nouvelle : les trois se sont qualifiés pour les 16es de finale. Ils l’ont fait de manière relativement sereine. Les États-Unis et le Mexique ont validé leur billet dès la deuxième journée. Il en va de même pour le Canada, même si la qualification n’est pas encore officielle en raison des complications liées à son groupe.

D’abord, il est positif, objectivement, de voir les trois pays hôtes briller : cela maintient l’engouement populaire.

Deuxièmement, le tirage des phases à élimination directe leur est relativement favorable : les États-Unis devraient dominer la Bosnie, le Mexique affrontera l’Équateur, la Suède, le Cap-Vert ou le Sénégal, tandis que le Canada sera opposé à l’Afrique du Sud. Des adversaires à leur portée. Reste que les performances en phase de groupes s’effacent vite des mémoires. Dans quelques années, qui se souviendra des solides prestations contre l’Australie à Seattle ? Désormais, seuls les résultats comptent. Mais l’une d’elles peut-elle réellement briller quand le niveau s’élèvera ? En clair, le Canada, le Mexique ou les États-Unis ont-ils les moyens de remporter la Coupe du monde ? Les rédacteurs de GOAL examinent la question dans un nouvel épisode de… The Rondo.