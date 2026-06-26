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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

Traduit par

Le Rondo : Bilan de l'équipe nationale américaine, du Mexique et du Canada – quel pays hôte a le plus impressionné, lequel a déçu, et les Américains peuvent-ils réellement remporter la Coupe du monde ?

Coupe du monde
Canada
États-Unis
Mexico
FEATURES
Analysis
M. Pochettino
C. Pulisic

Les trois pays hôtes ont impressionné lors de la Coupe du monde 2026 et semblent en mesure d’effectuer un beau parcours cet été.

Nous disposons désormais d’une vue d’ensemble de la phase de groupes pour les trois pays hôtes. Bonne nouvelle : les trois se sont qualifiés pour les 16es de finale. Ils l’ont fait de manière relativement sereine. Les États-Unis et le Mexique ont validé leur billet dès la deuxième journée. Il en va de même pour le Canada, même si la qualification n’est pas encore officielle en raison des complications liées à son groupe.

D’abord, il est positif, objectivement, de voir les trois pays hôtes briller : cela maintient l’engouement populaire.

Deuxièmement, le tirage des phases à élimination directe leur est relativement favorable : les États-Unis devraient dominer la Bosnie, le Mexique affrontera l’Équateur, la Suède, le Cap-Vert ou le Sénégal, tandis que le Canada sera opposé à l’Afrique du Sud. Des adversaires à leur portée. Reste que les performances en phase de groupes s’effacent vite des mémoires. Dans quelques années, qui se souviendra des solides prestations contre l’Australie à Seattle ? Désormais, seuls les résultats comptent. Mais l’une d’elles peut-elle réellement briller quand le niveau s’élèvera ? En clair, le Canada, le Mexique ou les États-Unis ont-ils les moyens de remporter la Coupe du monde ? Les rédacteurs de GOAL examinent la question dans un nouvel épisode de… The Rondo.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Sur les trois sélections – États-Unis, Mexique et Canada –, laquelle vous a le plus impressionnés ?

    Tom Hindle : L’équipe nationale américaine, sans doute ! Le Mexique s’est montré plutôt bon, mais n’a pas encore pleinement convaincu, même s’il a accumulé le plus de points. Ce qui inquiète avec « El Tri », c’est sa capacité – ou plutôt son incapacité – à trouver le chemin des filets. Les États-Unis ne sont pas parfaits, mais ils sont capables de jouer dans les deux sens.

    Alex Labidou : Les prestations de haut niveau des États-Unis ont impressionné, mais des incertitudes demeurent sur leur capacité à tenir la route contre des adversaires européens et sur la solidité d’une défense parfois friable. Optez donc pour le Mexique, qui a fait preuve de régularité et n’a toujours pas perdu en 2026. Certes, l’équipe s’appuie encore sur ses vétérans, mais « El Tri » a aussi su intégrer quelques jeunes espoirs durant cette Coupe du monde. Gilberto Mora continue de montrer pourquoi il pourrait devenir un joueur d’exception, et l’avenir dira si les États-Unis regretteront de ne pas avoir davantage fait appel à Brian Gutierrez avant son changement de nationalité.

    Ryan Tolmich : Malgré cette défaite, il s’agit toujours de l’USMNT. Tout le monde savait que la puissance de l’Azteca allait véritablement porter le Mexique, ce qui a bel et bien été le cas. Le Canada, quant à lui, s’est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale. À plein effectif, l’USMNT a battu deux équipes d’une manière que peu de gens auraient pu imaginer avant le tournoi. Cela l’emporte sur le résultat final : une défaite 3-2 face à une très bonne équipe turque, malgré une rotation importante.

    • Publicité
  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle est votre principale source d’inquiétude ?

    TH : Ironie du sort, la sélection américaine se trouve dans une situation similaire – que fera-t-elle en cas de blessure ou de suspension ? Le plan A de Pochettino fonctionne à merveille, mais existe-t-il un plan B ? Rien n’est moins sûr. Les États-Unis peuvent balayer les petites équipes, pourtant leur capacité à déstabiliser, par exemple, une Bosnie bien organisée, reste à prouver.

    Le Canada, lui, doit composer avec plusieurs blessures ; toutefois, on peut faire confiance à Jesse Marsch et à son goût pour les grands rendez-vous. Ironie du sort, ces trois sélections présentent chacune des faiblesses marquées. C’est précisément ce qui rendra la compétition passionnante.

    AL : Certes, la situation est sévère en raison des blessures, mais le Canada a révélé des lacunes aussi bien offensives que défensives, notamment en attaque, où ni Jonathan David ni Cyle Larin n’ont encore pleinement imposé leur loi.

    Il faut reconnaître à Jesse Marsch le mérite d’avoir su mobiliser une équipe qui n’a traditionnellement pas l’habitude de jouer à ce niveau et d’avoir géré trois blessures majeures : celles d’Alphonso Davies, de Moisés Bombito et d’Ismael Koné. Mais si l’on se base uniquement sur les performances, le Canada se situe pour l’instant derrière le Mexique et les États-Unis.

    RT : Le Canada. Privé d’un Davies à 100 %, cette équipe manque cruellement d’un joueur capable de faire basculer une rencontre. Il est peu probable que nous voyions un Davies au sommet de sa forme durant ce tournoi, ce qui est regrettable.

  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    Parmi les trois équipes, quel joueur vous a le plus impressionné ? Et lequel vous inquiète le plus ?

    TH : Le Mexicain Julián Quiñones a été la révélation du tournoi. Peu attendu, il a brillé par sa capacité à créer le danger malgré un profil atypique. Alors que les joueurs américains étaient plutôt prévisibles, l’attaquant mexicain s’est avéré imprévisible et décisif, compensant à lui seul le manque d’idées de son équipe en zone offensive.

    Côté points d’inquiétude, difficile d’en isoler un : il n’y a pas eu de véritable surprise. Signalons tout de même l’absence d’Alphonso Davies chez les Canadiens.

    AL : Les deux réponses concernent l’équipe nationale américaine, qui s’est davantage appuyée sur des éclairs de génie individuels que sur la cohésion collective du Mexique. Côté positif, on peut affirmer que Folarin Balogun ou Chris Richards ont été les meilleurs joueurs américains de la phase de groupes, et leur absence s’est clairement fait sentir jeudi soir face à la Turquie.

    Inversement, les difficultés de Tim Weah commencent à inquiéter : brillant lors de la dernière Coupe du monde, il a probablement livré le pire match international de sa carrière lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, avant de déclarer forfait contre l’Australie, ce qui interroge sur son niveau actuel.

    RT : Balogun se distingue, car il a le profil de joueur capable de faire basculer à lui seul une rencontre de Coupe du monde. Davies, lui, demeure une source d’inquiétude en raison de son état de forme.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Quelle équipe ira le plus loin ?

    TH : Bien que l’histoire de Marsch, qui ferait un pied de nez aux États-Unis, soit séduisante, c’est l’équipe nationale américaine qui apparaît la mieux armée pour réaliser un parcours profond dans la compétition. Personne ne peut rivaliser avec leur intensité offensive, et on peut raisonnablement parier sur plusieurs victoires en phase à élimination directe. Pour les deux autres pays hôtes, un seul pourrait au mieux atteindre le dernier carré. Le Mexique dispose certes du plus grand avantage du terrain, mais son manque de qualité sera inévitablement exposé, qu’il joue à l’Estadio Azteca ou ailleurs.

    AL : Malgré la régularité du Mexique en phase de groupes, son manque de tranchant pourrait lui coûter cher à mesure qu’il progressera dans les phases à élimination directe. C’est pourquoi je mise sur les États-Unis. Le tirage au sort sera déterminant, mais le parcours des Américains jusqu’aux demi-finales semble abordable, avec des matchs à leur portée. Après, tout sera une question de confiance et d’élan.

    RT : La sélection américaine possède le parcours le plus favorable. Si le Mexique peut s’appuyer sur l’Azteca pendant quelques tours, il devra probablement affronter l’Angleterre dès les phases avancées. Un match extrêmement difficile, pour lequel il devra d’abord éliminer une Equateur résistante. Ce ne sera pas facile.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Certaines équipes ont-elles une chance de remporter la Coupe du monde ?

    TH : Non.

    AL : Comme indiqué précédemment, les États-Unis disposent du parcours le plus favorable jusqu’aux demi-finales, ce qui constituerait déjà une performance historique. Portés par leur public, ils pourraient profiter d’un jour sans de l’un des favoris et créer la surprise.

    RT : Probablement pas, mais le football réserve parfois des surprises. Rappelons que seules quelques équipes ont déjà remporté ce tournoi, ce qui rend difficile l’idée de voir un nouveau champion. Cela arrivera un jour… pourquoi pas dès maintenant ?

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino mérite-t-il un nouveau contrat ?

    TH : « Tout dépend, en toute honnêteté. Il a passé les deux dernières années à se préparer pour la Coupe du monde. Le vivier de joueurs n’est pas extensible : il a convoqué les 26 meilleurs éléments et a tenu la route pendant quelques matchs. Cela mérite-t-il un nouveau contrat de quatre ans ? Je ne suis pas convaincu. Si un bail plus long était signé, sa mission irait au-delà du simple résultat : il devrait faire mieux que lors de ce tournoi et, surtout, faire progresser le football américain. Un profil interne serait peut-être mieux armé pour remplir cet objectif.

    AL : Tout dépendra de ses résultats dans ce tournoi, d’où la sagesse de reporter les discussions jusqu’après la Coupe du monde, selon les informations disponibles. Ne vous y trompez pas : Pochettino est l’un des meilleurs sélectionneurs au monde. Reste que des signes de frustration ont déjà émergé, comme l’atteste sa tirade de jeudi : « Où sont mes félicitations ? ». Les cycles internationaux sont délicats et ne débouchent généralement pas sur une prolongation, sauf si l’équipe inscrit son nom dans l’histoire ou remporte le titre. À ce stade, il est trop tôt pour se prononcer.

    RT :Reposez-moi la question dans une semaine. Rien ne compte, sauf le ou les deux prochains résultats.