Le rôle de Harry Kane dans la chute de Tottenham expliqué par la star des Spurs, hantée par la relégation, lors de la dernière descente du club de première division en 1977
Tottenham n'a pas réussi à offrir de trophées à Kane, son meilleur buteur de tous les temps.
Le capitaine anglais Kane a aidé les Spurs à atteindre les finales de la Coupe de la Ligue et de la Ligue des champions, tout en marquant 280 buts pour le club qui lui a donné sa chance. Cependant, les trophées majeurs lui ont échappé, et l'herbe semblait plus verte ailleurs.
Un transfert très lucratif au Bayern Munich a été conclu en 2023, Kane conservant un niveau individuel remarquable avec le géant allemand tout en remportant le titre de champion d'Allemagne.
L'étincelle que Kane apportait autrefois manque cruellement au Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou a certes remporté l'Europa League en 2025, mettant fin à 17 ans de disette sur le plan des trophées, mais les Spurs sont passés de Thomas Frank à l'entraîneur intérimaire Igor Tudor au cours de 10 mois largement oubliables.
Kane a quitté le navire des Spurs qui a commencé à couler.
À l'heure actuelle, seuls deux places et un point les séparent de la zone de relégation de la Premier League. Micky Stead sait ce que c'est que de subir une relégation, pour l'avoir vécue aux côtés de Glenn Hoddle et Pat Jennings en 1977. Il a confié à football.london les défis auxquels sera confrontée la promotion 2025-2026 : « Je suis vraiment désolé pour eux. Les joueurs seront déçus. Tout le monde est déçu. Je ne pense pas que nous ayons eu la vision nécessaire pour développer le club. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le stade, nous avons les installations d'entraînement, nous avons le recrutement, mais regardez ce qui s'est passé avec Harry Kane.
Il est parti en Allemagne, et c'est sa troisième saison là-bas. Pourquoi les Spurs n'ont-ils pas pu le garder ? Parce qu'il voulait gagner quelque chose, il devait donc le savoir. Il marque des buts pour le plaisir là-bas et aurait pu faire de même en Premier League. Il y a juste beaucoup de changements chez les Spurs. »
Que ressent-on lorsqu'on est relégué avec Tottenham ?
Stead a ajouté que le manque de régularité qui a conduit les Spurs à terminer 17e la saison dernière a finalement coûté son poste à Postecoglou : « Quand vous traversez une période difficile, il est difficile de profiter des occasions qui se présentent, donc tout se retourne contre vous.
Regardez Liverpool cette saison. Ils se rendent chez les Wolves après une série de mauvais résultats et ils se font battre. Mais regardez West Ham. Ils ont obtenu quelques bons résultats et, tout à coup, ils semblent pouvoir s'en sortir. »
Cela fait près de 40 ans que Tottenham a perdu sa place parmi l'élite du football anglais. Stead décrit ainsi ce sentiment d'humiliation : « Je vous assure que vous avez mal au ventre. Si vous faites une erreur, vous êtes complètement malade.
Peu importe que vos coéquipiers essaient de vous aider et vous disent « ne t'inquiète pas » et « continue », vous êtes complètement dévasté. Vous êtes un jeune garçon qui joue dans cette équipe. Si vous jouez avec beaucoup de confiance, vous êtes meilleur que lorsque vous n'en avez pas. On le voit même chez les joueurs de très haut niveau. Dès qu'ils sont affectés par un peu de pression et qu'ils ne sont plus confiants, ils ne sont plus les mêmes. »
Calendrier des matchs de Tottenham 2025-26 : grands matchs de Ligue des champions et de Premier League
Les Spurs, qui ont également vu Heung-min Son partir l'été dernier, manquent de joueurs dotés de la confiance inébranlable dont fait preuve Kane. Les blessures n'ont pas arrangé les choses, mais Tudor n'a pas encore convaincu des supporters mécontents qu'il est l'homme de la situation pour mener l'équipe vers le maintien.
Les choses ne vont pas s'arranger, car Tottenham s'apprête à affronter l'Atlético Madrid lors d'un match aller-retour en huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui s'intercalera entre deux rencontres de Premier League à Liverpool. Les Spurs disputeront ensuite un match décisif contre Nottingham Forest le 22 mars.
