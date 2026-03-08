Le rôle de Harry Kane dans la chute de Tottenham expliqué par la star des Spurs, hantée par la relégation, lors de la dernière descente du club de première division en 1977

Le capitaine anglais Kane a aidé les Spurs à atteindre les finales de la Coupe de la Ligue et de la Ligue des champions, tout en marquant 280 buts pour le club qui lui a donné sa chance. Cependant, les trophées majeurs lui ont échappé, et l'herbe semblait plus verte ailleurs.

Un transfert très lucratif au Bayern Munich a été conclu en 2023, Kane conservant un niveau individuel remarquable avec le géant allemand tout en remportant le titre de champion d'Allemagne.

L'étincelle que Kane apportait autrefois manque cruellement au Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou a certes remporté l'Europa League en 2025, mettant fin à 17 ans de disette sur le plan des trophées, mais les Spurs sont passés de Thomas Frank à l'entraîneur intérimaire Igor Tudor au cours de 10 mois largement oubliables.