Le roi est de retour ! Francesco Totti s’apprête à entamer des discussions avec l’AS Rome, et l’entraîneur Gian Piero Gasperini réclame que la légende italienne obtienne un rôle clé au sein du club

Gasperini s’attache à redéfinir la hiérarchie interne de la Roma. D’après la Gazzetta, le vétéran des bancs de touche considère Totti comme un maillon essentiel de son projet à long terme au Stadio Olimpico. Loin de se contenter d’une simple figure de proue, il veut que le champion du monde joue un rôle clé au sein du département sportif.

Les deux hommes ont déjà noué un lien solide, comme l’atteste un dîner de travail organisé dans le centre de la capitale en mars dernier. Au cours de leurs échanges, ils ont défini comment l’expertise de Totti pourrait bénéficier à l’équipe actuelle. « J’ai une idée précise de ce que je peux faire avec quelqu’un comme lui », a déclaré Gasperini, fixant ainsi un cap clair pour le futur du club.