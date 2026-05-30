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Le roi est de retour ! Francesco Totti s’apprête à entamer des discussions avec l’AS Rome, et l’entraîneur Gian Piero Gasperini réclame que la légende italienne obtienne un rôle clé au sein du club
Gasperini milite pour le retour de Totti sur les terrains.
Gasperini s’attache à redéfinir la hiérarchie interne de la Roma. D’après la Gazzetta, le vétéran des bancs de touche considère Totti comme un maillon essentiel de son projet à long terme au Stadio Olimpico. Loin de se contenter d’une simple figure de proue, il veut que le champion du monde joue un rôle clé au sein du département sportif.
Les deux hommes ont déjà noué un lien solide, comme l’atteste un dîner de travail organisé dans le centre de la capitale en mars dernier. Au cours de leurs échanges, ils ont défini comment l’expertise de Totti pourrait bénéficier à l’équipe actuelle. « J’ai une idée précise de ce que je peux faire avec quelqu’un comme lui », a déclaré Gasperini, fixant ainsi un cap clair pour le futur du club.
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De l’ambassade à la salle du conseil
Le groupe Friedkin, propriétaire de l’AS Roma, avait dans un premier temps proposé à Totti un rôle prestigieux, mais avant tout honorifique. Selon la proposition initiale du club, l’ancien capitaine devait devenir « ambassadeur du centenaire » afin d’accompagner les préparatifs du 100^e anniversaire du club. L’offre comprenait un contrat d’un an, avec une option de prolongation jusqu’en 2028.
Les discussions se sont toutefois enlisées tant sur le contenu du poste que sur les aspects financiers. Selon les informations circulant dans la presse, le club aurait proposé un salaire annuel compris entre 500 000 et 600 000 euros, tandis que l’ancien capitaine en réclamait près du double. Cet écart financier, combiné à la volonté de Totti d’occuper une fonction plus influente, a entraîné un silence de deux mois entre les deux parties, que Gasperini entend désormais briser.
Un maillon essentiel entre l'équipe et le club
Pour Gasperini, Totti dépasse le simple rôle d’ambassadeur ou de figure médiatique. Le technicien voit en lui un maillon indispensable entre le groupe pro et la direction. Selon l’entraîneur, le légendaire numéro 10 possède une capacité unique à « sentir » l’atmosphère du vestiaire et à désamorcer les tensions avant qu’elles ne s’enveniment.
En lui confiant un rôle opérationnel, l’entraîneur entend s’appuyer sur l’expérience de la légende pour préserver la stabilité à Trigoria. Gasperini aurait même exhorté les Friedkin à reconsidérer leur position initiale, estimant que la présence de Totti sur le terrain apporterait un savoir-faire institutionnel inestimable, aujourd’hui absent de l’organigramme.
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De nouvelles discussions sont prévues avec les propriétaires de Friedkin.
Gasperini ayant fait connaître ses exigences, la direction de la Roma devrait revenir à la table des négociations dès la semaine prochaine. Ce nouveau cycle de discussions coïncidera probablement avec l’arrivée du nouveau directeur sportif Tony D’Amico, alors que le club s’apprête à finaliser sa stratégie pour la saison à venir. Les Friedkin devraient présenter une offre révisée, plus conforme aux attentes de Totti.