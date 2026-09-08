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Le roi égyptien en Turquie ! Mohamed Salah bat un record vieux de 25 ans alors que la légende de Liverpool entre dans l'histoire avec Trabzonspor malgré un début difficile
Début record pour le roi égyptien
Salah n’a pas perdu de temps pour marquer de son empreinte le football turc, établissant un nouveau record qui tenait depuis plus de deux décennies. Après un transfert très médiatisé d’Anfield à Trabzonspor, le joueur de 34 ans a déjà inscrit son nom dans l’histoire de son nouveau club.
L’ailier avait déjà inscrit trois buts lors de ses trois premières apparitions en championnat avant d’entrer sur la pelouse pour la récente rencontre face à Genclerbirligi. Salah a encore livré une masterclass lors de ce match, avec un but et une passe décisive pour contribuer à une large victoire 5-0. Grâce à cette réalisation, l’ancien talisman de Liverpool est devenu le premier joueur étranger de Trabzonspor à inscrire quatre buts lors de ses trois premiers matches de Super Lig depuis le début des relevés d’Opta sur la saison 2000-01.
Cet accomplissement est encore plus remarquable au regard du cap personnel célébré par Salah plus tôt dans la semaine. L’attaquant a atteint ce total historique de buts seulement quelques jours après la naissance de son premier fils, son troisième enfant avec sa femme Magi.
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Surmonter la désillusion de la Ligue Europa
Si la forme individuelle de Salah a été irréprochable, tout n’a pas été simple pour son nouveau club. Trabzonspor a subi une élimination surprise dès le début de la Ligue Europa face à la formation hongroise de Ferencvaros, ce qui a poussé l’entraîneur Fatih Tekke à offrir immédiatement sa démission.
Si la direction du club a d’abord bloqué son départ, une défaite 2-1 face à Amed SK en Super Lig les a ensuite forcés à agir, et les deux parties ont convenu d’un commun accord de se séparer peu avant la large victoire contre Genclerbirligi. Cependant, Salah est resté concentré au milieu du chaos, en maintenant ses exigences élevées malgré ce bouleversement sur le banc.
L’ailier vétéran aura bientôt l’occasion de se tester dans une autre compétition continentale lorsque la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence débutera le mois prochain. Avec des matches à fort enjeu contre les géants turcs Galatasaray et Besiktas à l’horizon, Trabzonspor comptera énormément sur sa nouvelle superstar.
De potentielles retrouvailles à Anfield
La perspective d’affronter son ancien club reste un sujet brûlant de discussion en Turquie. Si Trabzonspor parvient à maintenir sa forme en championnat et à assurer un retour en Ligue des champions pour la première fois depuis 2011-2012, de potentielles retrouvailles avec Liverpool à Anfield pourraient avoir lieu l’année prochaine.
Interrogé sur la possibilité d’affronter Liverpool dans un entretien accordé aux médias du club de Trabzonspor, Salah s’est montré honnête au sujet du conflit intérieur auquel il serait confronté. Il a déclaré : « Je ressentirais des sentiments mitigés. Ce sont des sentiments mitigés parce que j’y ai passé neuf ans. J’aime la ville, j’aime les supporters, et nous avons toujours eu une relation spéciale, donc ce serait très compliqué ! »
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Construire un nouvel héritage à Trabzon
L’arrivée de Salah a été accueillie avec un engouement sans précédent à Istanbul, où il a été assailli par les supporters avant de prendre la direction de la région de la mer Noire. Le conseil d’administration du club a même pris la décision inhabituelle de payer une partie de son salaire à l’avance afin de s’assurer sa signature devant le Besiktas.
L’Égyptien rejoint un effectif qui compte plusieurs noms familiers pour les supporters du football européen, dont l’ancien gardien de Manchester United Andre Onana et l’ex-défenseur de Manchester City Stefan Savic. Salah est attendu comme le catalyseur d’une nouvelle ère de succès au Senol Gunes Sports Complex.
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