Salah n’a pas perdu de temps pour marquer de son empreinte le football turc, établissant un nouveau record qui tenait depuis plus de deux décennies. Après un transfert très médiatisé d’Anfield à Trabzonspor, le joueur de 34 ans a déjà inscrit son nom dans l’histoire de son nouveau club.

L’ailier avait déjà inscrit trois buts lors de ses trois premières apparitions en championnat avant d’entrer sur la pelouse pour la récente rencontre face à Genclerbirligi. Salah a encore livré une masterclass lors de ce match, avec un but et une passe décisive pour contribuer à une large victoire 5-0. Grâce à cette réalisation, l’ancien talisman de Liverpool est devenu le premier joueur étranger de Trabzonspor à inscrire quatre buts lors de ses trois premiers matches de Super Lig depuis le début des relevés d’Opta sur la saison 2000-01.

Cet accomplissement est encore plus remarquable au regard du cap personnel célébré par Salah plus tôt dans la semaine. L’attaquant a atteint ce total historique de buts seulement quelques jours après la naissance de son premier fils, son troisième enfant avec sa femme Magi.



