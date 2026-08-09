Il fut un temps, pas si lointain, où des artistes énigmatiques illuminaient les divisions à travers l’Europe et les compétitions internationales dans le monde entier. De George Best à Neymar en passant par Paul Gascoigne et Ronaldinho, les gagneurs de matches aussi géniaux qu’imprévisibles étaient monnaie courante.

Ils émerveillaient les foules aux quatre coins de la planète, leurs exploits sur le terrain valant souvent à eux seuls le prix du billet. Le football a toutefois changé au fil des années, avec une importance accrue accordée à la puissance physique et à l’athlétisme.

Cela a conduit les numéros 10 spectaculaires à devenir une espèce plutôt rare, leurs qualités n’étant plus accueillies aussi chaleureusement qu’autrefois. Même le Brésil et l’Argentine, avec Rivaldo, Kaka, Diego Maradona et Lionel Messi parmi les figures emblématiques issues de cette partie du monde, peinent à produire des magiciens du sport capables de sortir une boîte entière de tours.