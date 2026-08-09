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Le roi du showboat Lee Trundle nomme les stars de Premier League qui vont à contre-courant de la tendance moderne, avec le magicien « à l’ancienne » de Manchester City rejoint par l’as d’Arsenal dans sa liste des joueurs les plus spectaculaires
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D’où viendra le prochain Gazza, Ronaldinho ou Messi ?
Il fut un temps, pas si lointain, où des artistes énigmatiques illuminaient les divisions à travers l’Europe et les compétitions internationales dans le monde entier. De George Best à Neymar en passant par Paul Gascoigne et Ronaldinho, les gagneurs de matches aussi géniaux qu’imprévisibles étaient monnaie courante.
Ils émerveillaient les foules aux quatre coins de la planète, leurs exploits sur le terrain valant souvent à eux seuls le prix du billet. Le football a toutefois changé au fil des années, avec une importance accrue accordée à la puissance physique et à l’athlétisme.
Cela a conduit les numéros 10 spectaculaires à devenir une espèce plutôt rare, leurs qualités n’étant plus accueillies aussi chaleureusement qu’autrefois. Même le Brésil et l’Argentine, avec Rivaldo, Kaka, Diego Maradona et Lionel Messi parmi les figures emblématiques issues de cette partie du monde, peinent à produire des magiciens du sport capables de sortir une boîte entière de tours.
Qui sont les rois du show dans la Premier League en 2026 ?
Une poignée d’élus va encore à contre-courant, et Trundle, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de livescore.com, a déclaré, lorsqu’on lui a demandé de citer ceux qui le font se lever de son siège : « Vous savez quoi ? Pour moi, je pense vraiment que cet aspect du jeu est en train de disparaître. C’est triste d’une certaine manière, aujourd’hui beaucoup de choses tournent autour de la possession. Il n’y a pas vraiment de joueurs individuellement.
« Si vous regardez en Premier League, ceux que j’aime probablement voir jouer, ce serait Eze. Je l’aime bien parce qu’il veut avoir le ballon et provoquer ses adversaires. J’aime [Jeremy] Doku à City, et Cherki aussi. Incroyable. C’est quelqu’un qui a probablement un petit côté retour aux sources, dans le sens où il va tenter de petits gestes et des dribbles. Il aime divertir.
« Pour moi, c’est comme ça que j’aime jouer au football moi-même. J’adore regarder ça. J’adore voir les gens s’exprimer. Dès qu’ils font un geste technique, je suis tout de suite attentif. Ce sont probablement les trois que j’apprécie le plus. »
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Pourquoi y a-t-il moins de meneurs de jeu dans le football moderne ?
Interrogé sur les raisons de cette pénurie moderne de meneurs de jeu, Trundle a déclaré : « Je pense que cela vient du fait qu’on dispose de tellement d’informations en dehors du terrain, notamment sur votre pourcentage de passes réussies. La moindre information après un match est enregistrée. Je pense qu’aujourd’hui, les joueurs regardent leurs statistiques et jouent parfois un peu plus prudemment au lieu d’aller tenter des choses.
« Je pense que la manière dont on joue au football aujourd’hui est axée sur la possession. Si on a le ballon, l’autre équipe ne peut pas marquer. Il faut simplement être patient. Mais pour moi, le football, c’est quand des gens font des erreurs, qu’on met ce ballon dans la surface, que le défenseur essaie de le dégager sans y parvenir correctement, et qu’il retombe sur quelqu’un.
« Moi, j’aime simplement jouer vers l’avant, prendre le plus de risques possible, frapper le plus souvent possible, multiplier les centres. Je pense qu’aujourd’hui, cela disparaît du jeu, parce que les gens veulent jouer de manière plus sûre. Pour moi, ce n’est plus le même football à regarder. »
Le problème de développement des joueurs a un impact sur le football mondial
Trundle a ensuite ajouté que c’était un problème mondial, et pas seulement un enjeu auquel le football britannique doit faire face : « Je pense que ça concerne partout. Je ne pense pas qu’il y ait encore ce genre de joueurs dont on a envie de dire : “vas-y, va faire la différence”. Parce que maintenant, on veut jouer en se disant : “créons une supériorité numérique, on va mettre du monde de ce côté du terrain et on aura un homme de plus dans cette zone”. On voit très rarement quelqu’un se retrouver en un contre un et entendre : “vas-y, prends-le”.
« C’était comme ça il y a des années. Quand on regarde ce type de joueurs, on pense au Brésilien Ronaldo, à Ronaldinho, et évidemment Messi est arrivé plus récemment par rapport à ce qu’ont fait les autres. Il n’y a plus vraiment personne qui joue en individualité aujourd’hui. Tout le monde a son rôle au sein de l’équipe. »
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Les stars de demain : Ngumoha, Dowman et Gabriel
Certains talents prometteurs sont en train d’éclore en Premier League, comme les adolescents de Liverpool et d’Arsenal Rio Ngumoha et Max Dowman, tandis que JJ Gabriel fait déjà beaucoup parler de lui à Manchester United après avoir été présenté comme le « Kid Messi ».
L’ailier de Chelsea Estevao pourrait devenir un successeur crédible à Neymar au sein de l’équipe du Brésil, tandis que l’Argentine espère trouver un autre Messi avant que le Ballon d’Or à huit reprises ne prenne sa retraite. Trundle fait partie de ceux qui souhaitent voir un accent plus marqué mis sur la formation de joueurs capables de faire basculer un match.
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