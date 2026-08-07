Interrogé sur la possibilité pour Raya d’entrer dans l’histoire en 2027 en décrochant une nouvelle prestigieuse récompense de gardien, Stack, membre de l’effectif des « Invincibles », a déclaré en exclusivité à GOAL, avec l’aimable concours de Haypp : « Je ne l’exclurais pas, vraiment pas.

« Écoutez, les clean sheets, pour avoir moi-même été gardien, ne dépendent pas uniquement du gardien en tant qu’individu. Tout le monde y joue un rôle clé. La défense sur coups de pied arrêtés, la manière dont votre équipe est organisée sans le ballon, la défense sur les centres venus des côtés, le fait d’avoir des défenseurs et des joueurs prêts à mettre leur corps en opposition, à contrer des centres, à bloquer des tirs. Et je pense que c’est l’ADN d’Arsenal, ce qui explique selon moi pourquoi Raya a signé autant de clean sheets.

« En plus de ça, évidemment, ses performances individuelles ont été absolument remarquables. Mais avec Raya aussi, c’est qu’il joue avec du risque. Il se met sous pression et se donne des occasions de commettre des erreurs par sa manière de jouer. Parce qu’il joue à la limite, avec du risque, il tente des passes que d’autres gardiens refuseraient probablement, parce qu’il a de la foi et de la confiance, non seulement en lui-même mais aussi en ceux à qui il donne le ballon. Je pense qu’il mérite énormément de crédit pour cela.

« Certains gardiens ont probablement l’état d’esprit ou la mentalité de garder le ballon le plus loin possible de leur but, et cela leur donne plus de chances de ne pas encaisser. Mais dans le cas de Raya, il veut absolument avoir le ballon et faire des différences depuis l’arrière. Et je pense que c’est quelque chose dans lequel il est au-dessus de tout le monde en Premier League en termes de capacité à relancer court et à créer.

« Pour un gardien, je pense que c’est très, très spécial et je ne l’exclurais pas pour aller chercher un quatrième. »