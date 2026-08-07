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Le roi des clean sheets David Raya soutenu pour entrer dans l’histoire du Gant d’or de la Premier League en 2027, alors qu’un ancien gardien d’Arsenal évalue sa suprématie en matière de matches sans encaisser de but
Raya est un vainqueur de la Premier League et de la Coupe du monde
Raya n’a peut-être joué aucun rôle avec l’Espagne lorsqu’elle a savouré son sacre en Coupe du monde en Amérique du Nord cet été, lui qui est resté cloué sur le banc derrière l’indiscutable numéro 1 Unai Simon, mais il s’est forgé une réputation de gardien le plus fiable du football anglais.
Après son arrivée à l’Emirates Stadium, d’abord sous la forme d’un prêt, en 2023, le portier de 30 ans a encore franchi un cap dans son jeu. Il est désormais champion de Premier League et le numéro 1 incontesté dans les plans de Mikel Arteta.
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Seuls deux hommes ont remporté quatre Gants d’or de Premier League
Le trophée du Gant d’or a été remporté lors de chacune des trois dernières saisons, avec 48 clean sheets au total. Seuls deux hommes, Petr Cech et Joe Hart, ont remporté cette récompense à quatre reprises, et personne n’a jamais réussi cet exploit sur des saisons consécutives.
Tout porte à croire que Raya peut réussir une première en Premier League, alors que l’arrière-garde hermétique d’Arsenal reste intacte. Des joueurs comme William Saliba, Gabriel Magalhaes et Jurrien Timber se sont montrés presque impossibles à contourner par moments.
Le gardien d'Arsenal, Raya, peut-il entrer dans l'histoire de la Premier League ?
Interrogé sur la possibilité pour Raya d’entrer dans l’histoire en 2027 en décrochant une nouvelle prestigieuse récompense de gardien, Stack, membre de l’effectif des « Invincibles », a déclaré en exclusivité à GOAL, avec l’aimable concours de Haypp : « Je ne l’exclurais pas, vraiment pas.
« Écoutez, les clean sheets, pour avoir moi-même été gardien, ne dépendent pas uniquement du gardien en tant qu’individu. Tout le monde y joue un rôle clé. La défense sur coups de pied arrêtés, la manière dont votre équipe est organisée sans le ballon, la défense sur les centres venus des côtés, le fait d’avoir des défenseurs et des joueurs prêts à mettre leur corps en opposition, à contrer des centres, à bloquer des tirs. Et je pense que c’est l’ADN d’Arsenal, ce qui explique selon moi pourquoi Raya a signé autant de clean sheets.
« En plus de ça, évidemment, ses performances individuelles ont été absolument remarquables. Mais avec Raya aussi, c’est qu’il joue avec du risque. Il se met sous pression et se donne des occasions de commettre des erreurs par sa manière de jouer. Parce qu’il joue à la limite, avec du risque, il tente des passes que d’autres gardiens refuseraient probablement, parce qu’il a de la foi et de la confiance, non seulement en lui-même mais aussi en ceux à qui il donne le ballon. Je pense qu’il mérite énormément de crédit pour cela.
« Certains gardiens ont probablement l’état d’esprit ou la mentalité de garder le ballon le plus loin possible de leur but, et cela leur donne plus de chances de ne pas encaisser. Mais dans le cas de Raya, il veut absolument avoir le ballon et faire des différences depuis l’arrière. Et je pense que c’est quelque chose dans lequel il est au-dessus de tout le monde en Premier League en termes de capacité à relancer court et à créer.
« Pour un gardien, je pense que c’est très, très spécial et je ne l’exclurais pas pour aller chercher un quatrième. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : de nouveaux trophées en jeu
Après avoir participé aux célébrations folles de la Coupe du monde avec l’Espagne, Raya va bientôt réintégrer l’effectif dans le nord de Londres. Il sera probablement mis au repos et réintégré progressivement alors qu’Arsenal achève son programme de matches amicaux et dispute le Community Shield face à Manchester City.
Il devrait toutefois retrouver sa place dans les buts, tandis que Kepa Arrizabalaga retrouvera un rôle de doublure, quand Arsenal lancera la défense de son titre en Premier League et la saison 2026-2027 le 21 août contre le Coventry de Frank Lampard.
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