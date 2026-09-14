Getty Images Sport
Traduit par
Le roi de Manchester ! Erling Haaland bat les records de Wayne Rooney et Sergio Aguero alors que Manchester City, réduit à 10, entre dans l'histoire de la Premier League grâce à sa victoire dans le derby contre Manchester United
Une décision controversée de la VAR décide du derby
Manchester City a décroché une victoire capitale contre son rival local Manchester United à Old Trafford pour conserver son départ parfait dans cette nouvelle saison de Premier League. L’équipe de Maresca a été contrainte de disputer la majeure partie du match à 10 après l’expulsion directe de Foden en première période.
Le moment décisif, et très controversé, du match est arrivé à l’heure de jeu. Alors que Haaland avait trouvé le chemin des filets, les officiels sur le terrain ont d’abord annulé le but pour hors-jeu. Cependant, après une longue vérification du VAR, la décision a été inversée, le but accordé et les visiteurs ont ainsi pris les trois points.
Le Match Centre de la Premier League a ensuite expliqué sur X que le VAR avait jugé Haaland en position licite et estimé qu’Enzo Fernandez, qui se trouvait en position de hors-jeu, n’avait pas joué le ballon. Cependant, dans un rebondissement stupéfiant après le match, l’instance des arbitres professionnels a admis auprès des dirigeants de Manchester United que le but aurait dû être refusé.
- News Images
City entre dans l'histoire alors que Haaland bat le record de buts inscrits dans le derby
Cette victoire permet à Manchester City d’entrer dans l’histoire de la Premier League : le club de l’Etihad a désormais remporté ses quatre premiers matches de championnat à sept reprises, un record dans l’élite qui le place devant son plus proche poursuivant, Chelsea (quatre). Cependant, City n’a ensuite remporté le titre que lors de deux de ses six précédents départs parfaits, en 2012 et 2024.
Sur le plan individuel, le but controversé de Haaland a confirmé son statut de légende du derby. L’attaquant est désormais seul meilleur buteur de l’histoire du derby de Manchester en Premier League avec neuf buts, devant la légende de Manchester United Wayne Rooney et l’icône de City Sergio Aguero, tous deux à huit.
Malgré l’ombre grandissante des 115 chefs d’accusation de la Premier League en dehors du terrain, City reste la force dominante du football anglais. Le club a remporté le titre de champion à six reprises lors de la dernière décennie, et cette performance pleine de caractère renforce encore son pedigree indiscutable.
Haaland salue le caractère de l’équipe
S’exprimant après son but record et cette victoire renversante, Haaland a affiché son immense fierté face à la résilience de l’équipe. L’attaquant norvégien a salué l’approche tactique de Maresca et félicité ses coéquipiers d’avoir assuré la victoire contre Manchester United malgré leur infériorité numérique.
« C’est incroyable de gagner à 10 ! », a déclaré Haaland à Sky Sports. « Nous avons dû rester bas et saisir nos occasions quand c’était possible. »
Il a ensuite insisté sur la force mentale du groupe dans un environnement aussi hostile. « Cela montre la personnalité et le caractère nécessaires pour confisquer le ballon à Old Trafford à 10 », a ajouté Haaland. « Ça, c’est de la personnalité ! »
- Getty Images Sport
Les hommes de Maresca poursuivent leur marche en avant
Manchester City cherchera à s’appuyer sur ce départ historique en poursuivant sa quête pour reconquérir le titre de Premier League. Maresca et son staff doivent désormais gérer les prochaines échéances sans Foden, suspendu, ce qui exigera davantage de résilience de la part de l’effectif. Si City affiche un bilan sans précédent dans ses entames de saison, le club sait parfaitement qu’il devra entretenir cet élan initial s’il veut transformer cette domination précoce en un nouveau sacre national.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles