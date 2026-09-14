Manchester City a décroché une victoire capitale contre son rival local Manchester United à Old Trafford pour conserver son départ parfait dans cette nouvelle saison de Premier League. L’équipe de Maresca a été contrainte de disputer la majeure partie du match à 10 après l’expulsion directe de Foden en première période.

Le moment décisif, et très controversé, du match est arrivé à l’heure de jeu. Alors que Haaland avait trouvé le chemin des filets, les officiels sur le terrain ont d’abord annulé le but pour hors-jeu. Cependant, après une longue vérification du VAR, la décision a été inversée, le but accordé et les visiteurs ont ainsi pris les trois points.

Le Match Centre de la Premier League a ensuite expliqué sur X que le VAR avait jugé Haaland en position licite et estimé qu’Enzo Fernandez, qui se trouvait en position de hors-jeu, n’avait pas joué le ballon. Cependant, dans un rebondissement stupéfiant après le match, l’instance des arbitres professionnels a admis auprès des dirigeants de Manchester United que le but aurait dû être refusé.



