Le roi de l’Europe reste ! Luis Enrique signe un nouveau contrat avec le PSG jusqu’en 2030

Le Paris Saint-Germain a confirmé qu’Enrique resterait à la tête du club dans un avenir prévisible, mettant fin à toute spéculation concernant ses projets à long terme.

Le club a annoncé via ses réseaux sociaux officiels que l’Espagnol s’était engagé dans une prolongation de contrat qui le maintient comme entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. Cette décision représente un changement de stratégie important pour le géant parisien, historiquement connu pour son important turnover au poste d’entraîneur, et qui choisit cette fois de bâtir une dynastie durable autour de la vision tactique d’Enrique.

La décision d’offrir à Enrique une prolongation de quatre ans découle directement de la satisfaction totale ressentie par la direction du club. Sous sa conduite, l’équipe est passée d’une collection de superstars individuelles à une unité cohérente, définie par un pressing de haute intensité et une discipline tactique. Les dirigeants du club, emmenés par Nasser Al-Khelaifi, considèrent l’Espagnol comme le pilier central de leur projet sportif.







