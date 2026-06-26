« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous », a déclaré par exemple Deniz Undav, qui n’est à nouveau entré en jeu qu’en tant que joker, sans toutefois apporter quoi que ce soit cette fois-ci. Joshua Kimmich s’est dit « tout à fait » d’accord avec lui. « C’est ce qui m’agace le plus », a même déclaré le capitaine, faisant référence au manque d’émotion et de détermination de l’équipe de la DFB. « Cela ne doit pas nous arriver, quelle que soit la situation. »

Rappelons que, avant cette dernière sortie dans le groupe, la situation était des plus confortables : après ses deux victoires contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, l’Allemagne était déjà assurée de terminer en tête. Nagelsmann pouvait donc choisir librement entre faire jouer certains éléments afin qu’ils trouvent leurs marques et opérer des rotations, tandis que les joueurs sélectionnés abordaient la rencontre sans pression. Dans ce contexte, il est frappant de constater que plusieurs points faibles se sont néanmoins accentués, voire sont apparus pour la première fois.

Outre les deux modifications imposées dans le onze de départ, dues aux absences de Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown, le sélectionneur a renoncé à toute rotation. Son but : maintenir son équipe type dans le rythme, consolider ses automatismes en vue des phases à élimination directe et préserver l’élan qui gagne le pays. Un plan qui, finalement, a lamentablement échoué. Au lieu de cela, la Nationalmannschaft a offert sa plus mauvaise performance du tournoi. De quoi nourrir des craintes d’une élimination prématurée dès les seizièmes de finale lundi, quel que soit le troisième de groupe qui se dressera sur sa route.