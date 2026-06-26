Si le jeu de l'Allemagne a semblé décousu lors de la défaite 1-2 contre l'Équateur, les analyses des protagonistes qui ont suivi ont donné la même impression. Émotionnellement ébranlé, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a vivement contesté, lors d'une interview accordée à Magenta, l'affirmation selon laquelle l'Équateur aurait davantage voulu la victoire que l'Allemagne – ses joueurs voyaient les choses tout à fait différemment.
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Le rideau se lève sur deux débats houleux au sein de l’équipe nationale allemande. Le plan de Julian Nagelsmann face à l’Équateur a lamentablement échoué
« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous », a déclaré par exemple Deniz Undav, qui n’est à nouveau entré en jeu qu’en tant que joker, sans toutefois apporter quoi que ce soit cette fois-ci. Joshua Kimmich s’est dit « tout à fait » d’accord avec lui. « C’est ce qui m’agace le plus », a même déclaré le capitaine, faisant référence au manque d’émotion et de détermination de l’équipe de la DFB. « Cela ne doit pas nous arriver, quelle que soit la situation. »
Rappelons que, avant cette dernière sortie dans le groupe, la situation était des plus confortables : après ses deux victoires contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, l’Allemagne était déjà assurée de terminer en tête. Nagelsmann pouvait donc choisir librement entre faire jouer certains éléments afin qu’ils trouvent leurs marques et opérer des rotations, tandis que les joueurs sélectionnés abordaient la rencontre sans pression. Dans ce contexte, il est frappant de constater que plusieurs points faibles se sont néanmoins accentués, voire sont apparus pour la première fois.
Outre les deux modifications imposées dans le onze de départ, dues aux absences de Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown, le sélectionneur a renoncé à toute rotation. Son but : maintenir son équipe type dans le rythme, consolider ses automatismes en vue des phases à élimination directe et préserver l’élan qui gagne le pays. Un plan qui, finalement, a lamentablement échoué. Au lieu de cela, la Nationalmannschaft a offert sa plus mauvaise performance du tournoi. De quoi nourrir des craintes d’une élimination prématurée dès les seizièmes de finale lundi, quel que soit le troisième de groupe qui se dressera sur sa route.
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Équipe de la DFB : Manuel Neuer porte une part de responsabilité dans le but victorieux de l'Équateur
Commençons par l’arrière, avec Manuel Neuer. Après deux matchs difficiles dans les buts (des arrêts décisifs mais peu sollicité), le gardien de retour a été immédiatement mis à contribution contre l’Équateur – et a aussitôt semblé en manque de réussite. Sur le corner menant au but décisif de l’Équateur, il a manqué son intervention (sans se considérer responsable), et a précédemment manifesté un manque de synchronisation avec Jonathan Tah. Il s’agit du neuvième match consécutif de Coupe du monde où l’Allemagne encaisse au moins un but, une série préoccupante.
Le retour controversé du gardien de 40 ans, malgré les incertitudes, allait forcément susciter des débats : faut-il maintenir la confiance en Neuer ou offrir sa chance à Oliver Baumann, auteur d’un parcours solide durant les qualifications ? Pour l’instant, le pari de Nagelsmann reste infructueux.
Bien sûr, cela relève de l’hypothèse : si Nagelsmann avait offert à Baumann, en guise de récompense pour sa loyauté, ses premiers pas en Coupe du monde lors du match sans enjeu contre l’Équateur, comme beaucoup le réclamaient, Neuer n’aurait pas eu l’occasion de se tromper.
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Équipe d’Allemagne : Joshua Kimmich doit-il retrouver le milieu de terrain ?
Un autre sujet, tout aussi brûlant que le débat sur Neuer, devrait agiter l’actualité des Bleus dans les prochains jours : le retour éventuel de Joshua Kimmich au milieu de terrain.
Le duo de milieux défensifs composé de Felix Nmecha et d’Aleksandar Pavlovic a souffert face à l’Équateur. Nmecha, pourtant si brillant ces derniers temps, a commis des pertes de balle inutiles, notamment juste avant l’égalisation. Pavlovic, déjà en difficulté lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, est apparu lent et manque d’inspiration ; il a lui aussi participé à l’action menant au 1-1 et a logiquement cédé sa place à la mi-temps. Après une bonne saison avec le FC Bayern, sa prestation décevante au Mondial interpelle.
Positionné arrière droit face à l’Équateur, Kimmich n’a pas réussi à imposer son jeu ; ses limites de vitesse avaient déjà été exposées contre Yan Diomande, de la Côte d’Ivoire. Le replacer au milieu ne ferait que déplacer le problème, car il n’existe pas d’alternative crédible sur le côté droit de la défense. Le latéral gauche Nathaniel Brown, blessé, pourrait certes s’y aligner, mais cela impliquerait de conserver David Raum, qui a souffert défensivement face à l’Équateur, dans le onze de départ.
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L'Allemagne n'a pas convaincu lors de la phase de groupes et ne fait pas figure de prétendant au titre.
Tout aussi préoccupant que le duo de milieux de terrain dysfonctionnel, le manque de mordant du quatuor offensif s’est une nouvelle fois fait sentir. Leroy Sané a certes brisé sa malédiction personnelle en ouvrant le score dès le début du match, inscrivant ainsi son premier but (bien qu’en réalité irrégulier) lors de sa 15e participation à un grand tournoi, mais il est par ailleurs resté une nouvelle fois discret en attaque. Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz peinent toujours, dans cette Coupe du monde, à retrouver leur « mode magicien ». Nagelsmann espérait les voir se libérer face à l’Équateur, trouver leurs marques et reprendre confiance. Le résultat a été exactement l’inverse.
Que retenir de cette phase de groupes ? Collectivement : face à Curaçao, un départ laborieux avant une seconde période enivrante ; contre la Côte d’Ivoire, un véritable exploit conclu par le but libérateur d’Undav dans le temps additionnel ; puis, face à l’Équateur, une prestation globalement décevante.
Sur le plan individuel, Undav a brillé comme super-sub, Nmecha a confirmé son potentiel avec deux performances solides et Brown a affiché sa classe internationale, tandis que la plupart des autres titulaires sont restés dans l’ombre. Si la Mannschaft a bien passé le premier tour d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, elle n’a pas encore l’étoffe d’un prétendant au titre.