Dans son podcast « The Rest is Football », Lineker a raconté en détail une conversation qu’il a eue avec Susan Whelan, alors PDG de Leicester City. Après la relégation du club en 2023, l’ancienne star de l’équipe d’Angleterre a vu là l’occasion pour les Foxes de montrer la voie en matière d’entraînement moderne en recrutant Hayes, qui dominait encore la Women’s Super League avec Chelsea à l’époque.

Il a justifié son choix en s’adressant directement à Hayes, actuelle sélectionneuse de l’équipe nationale américaine, au cours de l’émission : « Lorsque Leicester a été relégué pour la première fois, j’ai appelé Susan Whelan, qui était alors PDG de Leicester – et qui n’y est malheureusement plus –, et je lui ai dit : “Je pense que vous devriez choisir Emma comme entraîneuse de Leicester City”. J’ai ajouté : « Je vois plusieurs raisons à cela. D’abord, c’est une entraîneuse brillante, donc ce ne serait pas un simple coup de relations publiques – même si, sur le plan communication, ce serait formidable : la première femme à diriger une équipe masculine professionnelle dans notre pays. Et je pense que nous [Leicester] avions les joueurs pour que vous fassiez de grandes choses. »