Getty Images
Traduit par
Le revers de Leicester profite à l’équipe nationale féminine des États-Unis. Gary Lineker affirme que les recommandations d’Emma Hayes ont été écartées alors qu’il défendait l’idée d’une nomination historique à la tête du club de l’EFL
La proposition audacieuse de Lineker pour les Foxes
Dans son podcast « The Rest is Football », Lineker a raconté en détail une conversation qu’il a eue avec Susan Whelan, alors PDG de Leicester City. Après la relégation du club en 2023, l’ancienne star de l’équipe d’Angleterre a vu là l’occasion pour les Foxes de montrer la voie en matière d’entraînement moderne en recrutant Hayes, qui dominait encore la Women’s Super League avec Chelsea à l’époque.
Il a justifié son choix en s’adressant directement à Hayes, actuelle sélectionneuse de l’équipe nationale américaine, au cours de l’émission : « Lorsque Leicester a été relégué pour la première fois, j’ai appelé Susan Whelan, qui était alors PDG de Leicester – et qui n’y est malheureusement plus –, et je lui ai dit : “Je pense que vous devriez choisir Emma comme entraîneuse de Leicester City”. J’ai ajouté : « Je vois plusieurs raisons à cela. D’abord, c’est une entraîneuse brillante, donc ce ne serait pas un simple coup de relations publiques – même si, sur le plan communication, ce serait formidable : la première femme à diriger une équipe masculine professionnelle dans notre pays. Et je pense que nous [Leicester] avions les joueurs pour que vous fassiez de grandes choses. »
- Getty Images
La résistance des actionnaires a bloqué ce transfert.
Malgré l’appui enthousiaste de Lineker, la proposition a rencontré des réticences au sein de la direction du club. Selon l’ancien international, Whelan s’est montrée personnellement réceptive, mais elle a admis que les décideurs du King Power Stadium n’étaient pas prêts à franchir une étape aussi révolutionnaire dans le football anglais.
Revenant sur la réponse qu’il a reçue, Lineker a déclaré : « Elle m’a dit : “Je trouve que c’est une très bonne idée… mais je ne suis pas certaine que les propriétaires soient prêts à franchir ce pas.” Je me demande donc si cela vous aurait intéressé – mais c’est la vérité. »
Hayes répond aux obstacles managériaux
Hayes a réagi avec élégance aux propos de Lineker tout en pointant les obstacles structurels qui freinent l’accès des femmes aux postes d’entraîneur dans le football professionnel masculin. L’entraîneur de 49 ans, sept fois championne de la WSL avec Chelsea, a insisté : le débat doit cesser de mettre en cause les candidates pour interroger les employeurs.
En réponse à Lineker, Hayes a déclaré : « Vous savez quoi, j’apprécie que vous disiez cela, mais ce sont les entraîneurs à qui l’on pose cette question – c’est nous qui devons y répondre lors des conférences de presse. Et je réponds toujours : “Vous ne posez pas la question à la bonne personne”. Il faut demander aux propriétaires de clubs de football pourquoi ils ne font pas ces choses-là. » Elle avait déjà souligné cette disparité dans d’autres domaines, affirmant : « On peut trouver une femme pilote, une femme médecin, une femme avocate, une femme banquière, mais on ne trouve pas de femme entraîneuse travaillant dans le football masculin, à la tête d’une équipe d’hommes. Cela montre à quel point il reste encore beaucoup à faire. »
- Getty Images
Le déclin de Leicester et l’ascension de Hayes aux États-Unis
Alors que Leicester City traverse une période tumultueuse depuis l’appel de Lineker – marquée par une saison 2025-2026 désastreuse qui a entraîné la relégation en League One –, Hayes a connu un début de mandat fulgurant à la tête de l’équipe nationale féminine des États-Unis. Elle a mené la sélection vers la médaille d’or olympique à Paris durant l’été 2024 et a été sacrée meilleure entraîneuse du football féminin en recevant le tout premier Trophée Johan Cruyff. Les Foxes ont récemment fait appel à Russell Martin pour redresser la barre en troisième division, et ils doivent désormais s'engager sur la voie difficile de la reconstruction à partir de la League One.