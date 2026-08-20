Lors de la conférence de presse de sa présentation, Cancelo a évoqué la possibilité de mener le club catalan vers le sacre en Ligue des champions, un titre qui manque à son palmarès depuis son dernier succès en 2015.

Le latéral portugais a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien catalan « Mundo Deportivo » : « Un club comme le Barça doit être prêt à tout gagner, et bien évidemment, nous visons le titre en Ligue des champions ».

Il a précisé : « Pour y parvenir, nous avons besoin d'une équipe solide qui s'entraîne bien chaque jour, où les joueurs les plus expérimentés aident les jeunes, et où les jeunes aident les joueurs les plus expérimentés ».

Il a ajouté : « Je pense que nous sommes sur la bonne voie, car nous possédons une immense qualité dans ce groupe. Nous ferons de notre mieux pour rendre possible cette victoire en Ligue des champions ».