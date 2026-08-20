Cancelo a également évoqué son arrivée au Barça pour la troisième fois de sa carrière, après y avoir joué en prêt en provenance de Manchester City lors de la saison 2023-2024, puis d'Al-Hilal lors de la seconde moitié de la saison dernière.
Il a expliqué : « Quand je suis arrivé ici, ma première année a été un peu douce-amère ; à certains moments j'étais très bon, à d'autres moins performant, et je n'ai pas pu aider le club à remporter un titre. Je suis reparti avec ce sentiment. »
Il a poursuivi : « Mais l'an dernier, et plus précisément lors de la seconde moitié de la saison, je me suis dit : j'ai déjà gagné la Premier League, la Bundesliga et la Serie A, mais ici, c'est différent. »
Il a ajouté : « Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, parce que j'aime ce club, parce que je m'y retrouve, parce que je me sens à l'aise dans le vestiaire, parce que je sens que les gens m'apprécient et que je les apprécie aussi. »
Il a conclu : « C'est donc un mélange d'émotions, mais ce que je peux promettre, c'est que je donnerai tout ce que j'ai pour ce club et que je ferai tout mon possible pour l'aider à remporter des titres. »