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imago-sport-1081370430.jpgRicardo Larreina Amador

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Le rêve des titres et la défaite du Real Madrid : les messages émouvants de Cancelo après avoir rejoint le Barça

J. Cancelo
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Le latéral portugais a évoqué la finalisation de son transfert au club catalan : qu'a-t-il déclaré ?

Le Portugais Joao Cancelo, nouveau latéral du Barça, a adressé de nombreux messages empreints d'émotion aux supporters du club, après avoir officialisé son transfert dans ses rangs.

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi la signature de Cancelo dans le cadre d'un transfert libre, après la résiliation à l'amiable de son contrat avec Al-Hilal, par le biais d'un contrat portant sur les 3 prochaines saisons et courant jusqu'en 2029.

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  • Le rêve des champions

    Lors de la conférence de presse de sa présentation, Cancelo a évoqué la possibilité de mener le club catalan vers le sacre en Ligue des champions, un titre qui manque à son palmarès depuis son dernier succès en 2015.

    Le latéral portugais a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien catalan « Mundo Deportivo » : « Un club comme le Barça doit être prêt à tout gagner, et bien évidemment, nous visons le titre en Ligue des champions ».

    Il a précisé : « Pour y parvenir, nous avons besoin d'une équipe solide qui s'entraîne bien chaque jour, où les joueurs les plus expérimentés aident les jeunes, et où les jeunes aident les joueurs les plus expérimentés ».

    Il a ajouté : « Je pense que nous sommes sur la bonne voie, car nous possédons une immense qualité dans ce groupe. Nous ferons de notre mieux pour rendre possible cette victoire en Ligue des champions ».

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  • La victoire face au Real Madrid

    Cancelo a également refusé d'accorder au rival traditionnel, le Real Madrid, une importance particulière en matière de victoire, insistant sur la nécessité de remporter tous les matches, que ce soit contre le club madrilène ou tout autre adversaire.

    Il a ajouté : « Ce qui me motive, c'est de gagner contre n'importe quel adversaire, et pas seulement contre le Real Madrid. Gagner contre toutes les équipes qui jouent face à nous. Je suis quelqu'un de compétitif, et j'ai remporté beaucoup de batailles dans ma vie. »

    Et de poursuivre : « Je n'aime pas seulement battre le Real Madrid, j'aime gagner contre n'importe quelle équipe que l'on affronte, et je pense que nous avons une équipe formidable, capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire. »

  • Le rêve du Barça

    Le nouveau latéral du Barça est revenu de nombreuses années en arrière, pour dévoiler son vieux rêve de rejoindre le club catalan, depuis qu'il était un petit enfant, ainsi que ses deux précédentes périodes avec lui.

    Cancelo a déclaré à ce sujet : « Quand j'étais à Valence, j'ai déjà eu l'occasion de venir ici, mais cela ne s'est pas concrétisé. Ensuite, quand j'étais à Manchester City, il y a eu une occasion également, mais elle ne s'est pas réalisée. »

    Et d'ajouter : « J'ai donc toujours eu ce profond désir de découvrir Barcelone, de voir à quoi ressemble vraiment ce club, car c'était bel et bien mon rêve d'enfance. »

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  • La troisième expérience

    Cancelo a également évoqué son arrivée au Barça pour la troisième fois de sa carrière, après y avoir joué en prêt en provenance de Manchester City lors de la saison 2023-2024, puis d'Al-Hilal lors de la seconde moitié de la saison dernière.

    Il a expliqué : « Quand je suis arrivé ici, ma première année a été un peu douce-amère ; à certains moments j'étais très bon, à d'autres moins performant, et je n'ai pas pu aider le club à remporter un titre. Je suis reparti avec ce sentiment. »

    Il a poursuivi : « Mais l'an dernier, et plus précisément lors de la seconde moitié de la saison, je me suis dit : j'ai déjà gagné la Premier League, la Bundesliga et la Serie A, mais ici, c'est différent. »

    Il a ajouté : « Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, parce que j'aime ce club, parce que je m'y retrouve, parce que je me sens à l'aise dans le vestiaire, parce que je sens que les gens m'apprécient et que je les apprécie aussi. »

    Il a conclu : « C'est donc un mélange d'émotions, mais ce que je peux promettre, c'est que je donnerai tout ce que j'ai pour ce club et que je ferai tout mon possible pour l'aider à remporter des titres. »