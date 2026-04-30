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Le rêve de transfert d'Elliot Anderson vers Manchester United serait-il déjà terminé ? Une raison majeure émerge : les Red Devils s'apprêteraient à renoncer au milieu de terrain anglais estimé à 120 millions de livres sterling
Les Red Devils rechignent devant cette estimation
Manchester United a fait de ce milieu de terrain de 23 ans sa priorité pour reconstruire son effectif, mais un écart important entre les évaluations financières des deux clubs a gelé les discussions. D’après ESPN, Nottingham Forest réclamerait 120 millions de livres sterling pour l’international anglais, une somme que les Red Devils estiment excessive. Bien que le club dispose de la trésorerie nécessaire, la direction refuse pour l’instant d’entrer dans une guerre des enchères avec son rival cityzen, craignant que cela ne fasse flamber encore le prix et ne grève son budget global.
- AFP
Financement stratégique via les ventes
Sous sa nouvelle direction sportive, Manchester United entend maintenir une politique de transferts rigoureuse, largement adossée aux départs de joueurs déjà présents dans l’effectif. Selon ESPN, le club entend financer sa principale recrue au milieu de terrain grâce aux 80 à 90 millions de livres sterling attendus des départs. En préservant ainsi son enveloppe, la direction souhaite ensuite s’offrir un deuxième milieu, un nouvel ailier gauche et, le cas échéant, un défenseur central ou un arrière latéral.
L’entreprise forestière caracole en tête du classement boursier.
Forest justifie sa valorisation élevée en brandissant les 115 millions de livres sterling déboursés par Chelsea pour Moisés Caicedo comme précédent sur le marché des jeunes milieux de terrain d’élite. Considérant Anderson comme un atout indispensable, sous contrat jusqu’en 2029 et futur pilier de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, le club a déjà détourné son attention d’autres cibles qui négociaient avec City, privilégiant des profils alignés sur ses nouveaux impératifs financiers et tactiques.
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Épreuve de la demi-finale de l'Europa League
Anderson se concentre sur la réussite européenne alors que Forest accueille Aston Villa pour le match aller de la demi-finale de la Ligue Europa. Sa performance lors de ce choc très médiatisé pourrait renforcer encore davantage l’intérêt de City, tandis que United commence à s’intéresser à des alternatives plus abordables telles que Carlos Baleba, Aurélien Tchouameni et Sandro Tonali.