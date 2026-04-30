Le rêve de transfert d'Elliot Anderson vers Manchester United serait-il déjà terminé ? Une raison majeure émerge : les Red Devils s'apprêteraient à renoncer au milieu de terrain anglais estimé à 120 millions de livres sterling

Manchester United a fait de ce milieu de terrain de 23 ans sa priorité pour reconstruire son effectif, mais un écart important entre les évaluations financières des deux clubs a gelé les discussions. D’après ESPN, Nottingham Forest réclamerait 120 millions de livres sterling pour l’international anglais, une somme que les Red Devils estiment excessive. Bien que le club dispose de la trésorerie nécessaire, la direction refuse pour l’instant d’entrer dans une guerre des enchères avec son rival cityzen, craignant que cela ne fasse flamber encore le prix et ne grève son budget global.