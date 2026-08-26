L'entraîneur du Barça a évoqué le dossier de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez, mais il a également tenu à saluer le travail accompli par la direction sportive cet été pour renforcer l'effectif de l'équipe.

Le technicien allemand avait tenu hier une réunion avec Joan Laporta, le président du club, et le directeur sportif Deco à la Ciutat Esportiva, où le dossier de l'attaquant de l'Atlético de Madrid était présent sur la table des discussions, avant de lâcher aujourd'hui une déclaration brève mais claire.

Flick a déclaré : « Le président a fait passer hier un message clair, et Deco et moi sommes tout à fait d'accord avec celui-ci. » Dans une seconde réponse, Flick s'est étendu sur la situation de Julian et sur le travail effectué par le club pour constituer un effectif compétitif. Le technicien allemand a affirmé : « Je ne veux pas parler de Julian. La seule chose qui m'importe, c'est la situation du club. Nous avons conclu de très bons transferts lors du mercato actuel, et notre objectif est clair, mais le club doit aussi penser à l'avenir, et pas seulement au présent. »

Il a ajouté : « En tant qu'entraîneur, je dirais bien sûr : donnez-moi les meilleurs joueurs que je puisse obtenir et les plus qualitatifs, mais cela peut fonctionner ou non. J'ai une confiance totale dans la qualité dont nous disposons actuellement au sein de l'équipe. »

Au milieu de ce flou, Julian Alvarez ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'Atlético de Madrid, tandis que des sources du club madrilène ont précisé que « le joueur a passé une mauvaise nuit » pour expliquer son absence à l'entraînement.