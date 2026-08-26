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Le rêve de Flick se rapproche : Pedri prêt pour son grand retour, et un nouveau message concernant Álvarez

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
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L'entraîneur du Barça fixe la date du retour de Gavi

Lors d'une conférence de presse porteuse de plusieurs messages avant d'affronter l'Athletic Bilbao, dans le cadre de la deuxième journée de la Liga, prévue demain jeudi, l'entraîneur Hans Flick s'est retrouvé face à un ensemble de dossiers qui dépassent le cadre du prochain match, entre des joueurs proches de faire leur apparition et d'autres condamnés à l'absence par une blessure, au milieu de questions incessantes sur la physionomie actuelle du Barça et ses besoins pour la période à venir.

L'entraîneur allemand a évoqué clairement ses choix, tout en défendant la solidité de son effectif actuel et le travail accompli par la direction du club, à un moment où le marché des transferts approche de ses dernières heures et où les spéculations s'intensifient autour du transfert de l'Argentin Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid.

  • Le rêve de Flick : Rodri et Pedri ensemble

    Hansi Flick a clarifié la situation de Rodri avant le duel face à l'Athletic Bilbao, confirmant que le milieu de terrain espagnol était désormais prêt à disputer sa première rencontre avec le Barça.

    L'entraîneur allemand a déclaré : « Oui, il peut jouer, et nous avons un plan pour qu'il participe », après que Rodri a poursuivi ses entraînements avec l'équipe depuis lundi.

    Flick a également évoqué avec enthousiasme la possibilité d'associer Rodri et Pedri au milieu de terrain du Barça, en faisant aussi référence à Marc Bernal.

    Il a affirmé, selon les propos rapportés par le journal Mundo Deportivo : « Rodri est l'un des meilleurs joueurs, et c'est un leader dans tous les sens du terme. Avec Pedri, nous pouvons contrôler le jeu et le ballon », en citant ce qui s'était produit face à Elche, lorsque la possession du Barça et sa maîtrise du match s'étaient améliorées après l'entrée de Pedri.

    Il a ajouté : « J'ai une grande envie de les voir jouer ensemble au Barça, et ils seront au plus haut niveau. »

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  • Javi absent : la défense n'inquiète pas Flick

    Flick a confirmé l'absence de Gavi pour les matchs face à l'Athletic Bilbao et au Rayo Vallecano, après la blessure qu'il a subie au genou droit face à l'Elche. Il a précisé que l'état du joueur s'était amélioré et que les examens n'avaient révélé aucun problème inquiétant, mais qu'il avait besoin d'environ une semaine avant de revenir.

    En revanche, Flick s'est montré satisfait des options défensives disponibles, soulignant la capacité d'Eric Garcia, Jules Koundé et Gerard Martin à évoluer à plus d'un poste, aux côtés d'Andreas Christensen et de Pau Cubarsi, qu'il a décrit comme « l'un des meilleurs défenseurs ».

    Il a également affirmé sa volonté de préserver la disponibilité de Cubarsi, s'attendant à ce qu'il participe à un grand nombre de matchs cette saison.

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  • « Je ne veux pas parler du dossier Alvarez »

    L'entraîneur du Barça a évoqué le dossier de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez, mais il a également tenu à saluer le travail accompli par la direction sportive cet été pour renforcer l'effectif de l'équipe.

    Le technicien allemand avait tenu hier une réunion avec Joan Laporta, le président du club, et le directeur sportif Deco à la Ciutat Esportiva, où le dossier de l'attaquant de l'Atlético de Madrid était présent sur la table des discussions, avant de lâcher aujourd'hui une déclaration brève mais claire.

    Flick a déclaré : « Le président a fait passer hier un message clair, et Deco et moi sommes tout à fait d'accord avec celui-ci. » Dans une seconde réponse, Flick s'est étendu sur la situation de Julian et sur le travail effectué par le club pour constituer un effectif compétitif. Le technicien allemand a affirmé : « Je ne veux pas parler de Julian. La seule chose qui m'importe, c'est la situation du club. Nous avons conclu de très bons transferts lors du mercato actuel, et notre objectif est clair, mais le club doit aussi penser à l'avenir, et pas seulement au présent. »

    Il a ajouté : « En tant qu'entraîneur, je dirais bien sûr : donnez-moi les meilleurs joueurs que je puisse obtenir et les plus qualitatifs, mais cela peut fonctionner ou non. J'ai une confiance totale dans la qualité dont nous disposons actuellement au sein de l'équipe. »

    Au milieu de ce flou, Julian Alvarez ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec l'Atlético de Madrid, tandis que des sources du club madrilène ont précisé que « le joueur a passé une mauvaise nuit » pour expliquer son absence à l'entraînement.

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  • Construire pour l'avenir : « Nous devons trouver des solutions »

    Flick a poursuivi : « Bien sûr, nous devons gérer certaines situations et peut-être trouver des solutions pour certains matchs, mais la qualité que nous possédons est immense. »

    Flick a salué le travail effectué par le club et Deco, déclarant : « Le club et Deco font un travail formidable, car ils regardent aussi vers l'avenir, vers les trois, quatre ou cinq prochaines années. C'est une bonne chose qui contribue à la stabilité du club, ce que nous voulons tous. »

    Flick a conclu ses propos en insistant sur l'important travail accompli durant l'été afin d'élever le niveau de l'équipe.

    Il ne reste plus que 6 jours avant la fermeture du marché des transferts, tandis que le Barça continuera d'explorer ses possibilités pour recruter Julian Alvarez, qui reste attaché à son souhait de porter le maillot du club catalan.

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