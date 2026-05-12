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Le rêve de Coupe du monde s’envole pour Dejan Kulusevski après douze mois d’enfer sur le plan des blessures : la star de Tottenham ne figure pas dans la sélection suédoise, tout comme Viktor Gyökeres et Alexander Isak
Potter confirme l'absence de Kulusevski
Le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, a officiellement dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la prochaine Coupe du monde, et la grande nouvelle est l'absence de la star de Tottenham, Kulusevski.
Le meneur de jeu est à l’arrêt depuis mai 2025, suite à une grave blessure au genou subie lors de la défaite 2-0 des Spurs contre Crystal Palace, ce qui a brutalement anéanti ses espoirs de représenter son pays sur la plus grande scène internationale.
Malgré sa détermination à revenir à temps, il n’a pas encore repris l’entraînement à plein régime à Hotspur Way et suit une rééducation intensive à l’étranger, loin des terrains.
Son absence met fin à une année éprouvante ponctuée de deux interventions chirurgicales destinées à réparer les lésions ligamentaires.
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Les doutes de De Zerbi se sont révélés justifiés.
Si cette nouvelle est un coup dur pour le joueur, elle n’est guère une surprise pour l’entourage de Tottenham. L’entraîneur Roberto De Zerbi avait déjà fait part de son scepticisme quant aux chances de Kulusevski de faire le voyage aux États-Unis pour le tournoi. Le technicien italien a souligné que le manque de temps de jeu en match officiel constituait le principal obstacle à la sélection du milieu de terrain.
« Je ne connais pas bien la situation », a déclaré De Zerbi. « Pour moi, il est difficile de comprendre comment il pourrait jouer à la Coupe du monde s’il n’a disputé aucun match cette saison. »
La Suède conserve des joueurs de renom dans ses rangs.
Même si Kulusevski reste sur la touche, la Suède peut toujours compter sur un effectif riche en talents évoluant en Premier League. L’attaquant prolifique d’Arsenal, Viktor Gyokeres, et Alexander Isak, de Liverpool, figurent ainsi dans le groupe et apporteront leur puissance offensive à Potter. Autre bonne nouvelle pour un autre joueur de Tottenham : le jeune espoir Lucas Bergvall fait également partie de la délégation.
L’influence anglaise s’étend jusqu’à la défense, où figurent Yasin Ayari (Brighton), Victor Lindelöf (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds) et Anthony Elanga (Newcastle).
Potter a ainsi composé un groupe équilibré, associant défenseurs aguerris et avant-postes percutants, tandis que la Suède peaufine sa préparation au Texas avant une phase de groupes qui s’annonce exigeante.
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Les défis du groupe F nous attendent au Texas
La Suède s’apprête à relever un défi de taille dans le groupe F. Elle lancera sa campagne contre la Tunisie le 15 juin, affrontera les Pays-Bas cinq jours plus tard, puis clôturera la phase de groupes face au Japon. Privé de la créativité de Kulusevski, Potter devra tirer le meilleur de ses autres cadres pour espérer mener son équipe loin dans les phases à élimination directe.