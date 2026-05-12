Le rêve de Coupe du monde s’envole pour Dejan Kulusevski après douze mois d’enfer sur le plan des blessures : la star de Tottenham ne figure pas dans la sélection suédoise, tout comme Viktor Gyökeres et Alexander Isak

Le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, a officiellement dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la prochaine Coupe du monde, et la grande nouvelle est l'absence de la star de Tottenham, Kulusevski.

Le meneur de jeu est à l’arrêt depuis mai 2025, suite à une grave blessure au genou subie lors de la défaite 2-0 des Spurs contre Crystal Palace, ce qui a brutalement anéanti ses espoirs de représenter son pays sur la plus grande scène internationale.

Malgré sa détermination à revenir à temps, il n’a pas encore repris l’entraînement à plein régime à Hotspur Way et suit une rééducation intensive à l’étranger, loin des terrains.

Son absence met fin à une année éprouvante ponctuée de deux interventions chirurgicales destinées à réparer les lésions ligamentaires.



