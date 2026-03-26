Le rêve de Coupe du monde de Neymar est-il déjà terminé ? Carlo Ancelotti ne peut pas se permettre de prendre un risque énorme avec la superstar de Santos, qui manque de fiabilité

Roy Keane et Ian Wright ont réagi en classant Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney et Eden Hazard devant Neymar, avant que Jill Scott n’ajoute, de manière inexplicable, Sadio Mané à la liste. C’est toutefois Rooney lui-même qui a porté le coup le plus cinglant.

« J'aime bien Neymar, mais je ne l'ai jamais considéré comme un joueur de très haut niveau », a déclaré l'icône de Manchester United dans le podcast Stick to Football, présenté par Sky Bet. « Du genre [Lionel] Messi, Ronaldo, ce genre de catégorie. Il était bon à Barcelone, mais il était quand même éclipsé par Messi. » Rooney a ensuite insisté sur le fait que Neymar était également en retrait par rapport à Mohamed Salah à son meilleur niveau, ce qui a au moins suscité une réaction de Wright, qui a rétorqué : « Salah n’est pas meilleur que Neymar. Je vais devoir me battre avec Wayne là-dessus. »

L'idée selon laquelle Neymar n'a jamais été un « joueur de très haut niveau » est absolument ridicule. Pendant près de sept ans, tout au long de son passage à Barcelone et au début de son aventure au Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien était le seul joueur capable de rivaliser avec Messi et Ronaldo. Rooney aurait sans doute dû consulter quelques statistiques avant de se montrer aussi effronté, car il n’a enregistré que 17 contributions de plus à des buts au cours de sa carrière à United que ce que Neymar a réussi lors de ses passages au Barça et au PSG (379 contre 396), bien qu’il ait disputé 200 matchs de plus.

Sans les blessures, il n'y aurait même pas de débat. Malheureusement, celles-ci ont toujours compliqué l'héritage de Neymar, et continuent de le faire aujourd'hui. Le héros de Santos ne parviendra peut-être jamais à changer ce récit injuste, car son rêve d'une dernière participation à la Coupe du monde s'est pratiquement évaporé alors que Carlo Ancelotti commence à consolider ses plans pour le tournoi de 2026 en Amérique du Nord.