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James Westwood

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Le rêve de Coupe du monde de Neymar est-il déjà terminé ? Carlo Ancelotti ne peut pas se permettre de prendre un risque énorme avec la superstar de Santos, qui manque de fiabilité

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Neymar a de nouveau fait la une des journaux à travers l'Europe la semaine dernière après avoir été au centre d'un débat dans l'émission The Overlap. Gary Neville a lancé une nouvelle rubrique intitulée « Opinions impopulaires » et l'a inaugurée par cette déclaration : « Aucun joueur de Premier League de toute l'histoire n'est meilleur qu'un Neymar au sommet de sa forme. »

Roy Keane et Ian Wright ont réagi en classant Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney et Eden Hazard devant Neymar, avant que Jill Scott n’ajoute, de manière inexplicable, Sadio Mané à la liste. C’est toutefois Rooney lui-même qui a porté le coup le plus cinglant.

« J'aime bien Neymar, mais je ne l'ai jamais considéré comme un joueur de très haut niveau », a déclaré l'icône de Manchester United dans le podcast Stick to Football, présenté par Sky Bet. « Du genre [Lionel] Messi, Ronaldo, ce genre de catégorie. Il était bon à Barcelone, mais il était quand même éclipsé par Messi. » Rooney a ensuite insisté sur le fait que Neymar était également en retrait par rapport à Mohamed Salah à son meilleur niveau, ce qui a au moins suscité une réaction de Wright, qui a rétorqué : « Salah n’est pas meilleur que Neymar. Je vais devoir me battre avec Wayne là-dessus. »

L'idée selon laquelle Neymar n'a jamais été un « joueur de très haut niveau » est absolument ridicule. Pendant près de sept ans, tout au long de son passage à Barcelone et au début de son aventure au Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien était le seul joueur capable de rivaliser avec Messi et Ronaldo. Rooney aurait sans doute dû consulter quelques statistiques avant de se montrer aussi effronté, car il n’a enregistré que 17 contributions de plus à des buts au cours de sa carrière à United que ce que Neymar a réussi lors de ses passages au Barça et au PSG (379 contre 396), bien qu’il ait disputé 200 matchs de plus.

Sans les blessures, il n'y aurait même pas de débat. Malheureusement, celles-ci ont toujours compliqué l'héritage de Neymar, et continuent de le faire aujourd'hui. Le héros de Santos ne parviendra peut-être jamais à changer ce récit injuste, car son rêve d'une dernière participation à la Coupe du monde s'est pratiquement évaporé alors que Carlo Ancelotti commence à consolider ses plans pour le tournoi de 2026 en Amérique du Nord.

  • Neymar(C)Getty Images

    Le retour de Santos n'a pas encore entraîné de changement

    Neymar n'a eu d'autre choix que de retourner au Santos, le club de ses débuts, en février de l'année dernière, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal. Son passage au Moyen-Orient s'est soldé par un désastre total, car il ne s'est jamais complètement remis de la blessure au ligament croisé antérieur qu'il avait subie lors d'un match du Brésil contre l'Uruguay en octobre 2023 (la dernière fois qu'il a joué pour son pays), et Santos était le seul club prêt à lui tendre la main, plus par nostalgie qu'autre chose.

    Dans une certaine mesure, l'énorme investissement consenti pour le salaire de Neymar a porté ses fruits pour Santos. Il a marqué 11 buts et délivré cinq passes décisives lors de la saison 2025, jouant un rôle clé dans le sauvetage spectaculaire du club, qui a évité la relégation. Le problème, c'est que ses problèmes physiques n'ont pas disparu.

    Il a manqué 18 matches toutes compétitions confondues en raison d’un problème persistant aux ischio-jambiers, tandis que de violents affrontements avec les supporters ont failli gâcher complètement son retour au pays à un moment donné. Les tensions se sont finalement apaisées, mais Neymar a été contraint de jouer malgré la douleur d’une blessure au genou en fin de saison, avant de subir une nouvelle opération.

    Malgré ces turbulences, Santos a alors décidé de prolonger le contrat de Neymar jusqu'en décembre 2026, lui redonnant l'espoir d'un retour en sélection brésilienne. Sans surprise, cela n'a toutefois pas duré longtemps.

    • Publicité
  • NeymarGetty Images

    Une nouvelle fracassante concernant la retraite

    Même si Santos a dû se passer de Neymar au début de la saison 2026, celui-ci a fait son retour sur le terrain à la mi-février, entrant en cours de match lors d’une victoire écrasante 6-0 contre le Velo Clube dans le Campeonato Paulista. Il a offert l’une des deux passes décisives à Gabriel « Gabigol » Barbosa et n’a montré aucun signe de perte de confiance, puisant dans son vaste répertoire de feintes pour déjouer ses adversaires à chaque occasion.

    Cependant, il s’est également rendu coupable d’un raté monumental à peine huit mètres du but et a perdu le ballon à 15 reprises. Ce n’était pas une performance particulièrement encourageante, même en tenant compte du niveau médiocre de l’adversaire.

    Interrogé après le match sur sa condition physique, le joueur de 34 ans a répondu sur un ton provocateur. CazeTV : « Santos a mis en place un excellent plan. Bien sûr, je voulais revenir pour aider mon équipe, mais au final, j’ai préféré me reposer afin de revenir à 100 %, sans douleur, sans crainte et en pleine forme. Je suis heureux et soulagé d’être de retour, un peu plus fort qu’avant. Évidemment, je dois retrouver mon rythme, mais avec de la persévérance, j’atteindrai les 100 %. J’y vais étape par étape. »

    Neymar a ensuite conclu par une véritable bombe. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il est possible qu'en décembre, je veuille prendre ma retraite. Je vis au jour le jour », a-t-il ajouté. « Cette année est cruciale, non seulement pour Santos, mais aussi pour l'équipe nationale brésilienne et pour moi. »

    Le fait de rendre publiques ses pensées sur la retraite a immédiatement semé le doute quant à savoir s’il croyait vraiment pouvoir retrouver son niveau à 100 %. Peut-être avait-il l’intention d’insister sur le fait que ce serait sa dernière Coupe du monde, mais il est probable que cette révélation n’ait été qu’un signal d’alarme supplémentaire pour Ancelotti, qui avait déjà déclaré en décembre qu’il ne « devait » rien à Neymar.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Une nouvelle déception après la prestation magistrale de Vasco

    Neymar a été retenu dans le onze de départ pour le prochain match de Santos dans le Campeonato Paulista : un quart de finale contre Novorizontino, club de deuxième division brésilienne. Ce qui s'annonçait comme un match favorable sur le papier s'est avéré tout autre pour Santos, qui s'est incliné 2-1, et Neymar n'a pas réussi à marquer le match de son empreinte, n'enregistrant qu'un seul centre réussi et un taux de réussite de passes de 73 %, ESPN lui reprochant une « erreur absurde » dans la construction du premier but de l'équipe locale.

    Il y a également eu un moment inquiétant où Neymar a couru après un ballon perdu avec une lenteur criante, impuissant finalement à l'empêcher de sortir du terrain. La vidéo est devenue virale, un fan déclarant « il ne peut pas aller à la Coupe du monde dans cet état » et un autre affirmant que « [Viktor] Gyokeres est plus rapide », une pique sur la perte de vitesse de Neymar.

    Le joyau du centre de formation de Santos a fait taire certains de ses détracteurs quatre jours plus tard, en menant son équipe à une victoire 2-1 en Serie A contre Vasco Da Gama, marquant les deux buts. Son premier but était une magnifique frappe du premier coup dans le coin opposé, et il a fait encore mieux avec un superbe lob par-dessus le gardien pour assurer trois points cruciaux à Santos. Aucun footballeur sur la planète ne correspond mieux à l'adage « la forme est temporaire, la classe est permanente » que Neymar.

    Mais la frustration suit presque toujours, et cette fois-ci n’a pas fait exception. Neymar a créé la surprise en s’absentant à la dernière minute du match de championnat suivant de Santos, à l’extérieur contre Mirassol, auquel Ancelotti aurait assisté uniquement pour suivre ses progrès. Invoquant la gestion de sa charge de travail comme excuse, Neymar ne s'est même pas présenté au stade – une décision qui a été, comme on peut le comprendre, « très mal accueillie » par la fédération brésilienne de football (CBF), selon CNN.

  • Ancelotti-NeymarGetty/GOAL

    Ancelotti lance un défi

    Même si Neymar a fait son retour lors d'un match suivant contre les Corinthians et a délivré une passe décisive alors que Santos arrachait le match nul 1-1, cela n'a pas suffi à convaincre Ancelotti. Il n'a pas réussi à cadrer un seul tir, bien qu'il ait disputé l'intégralité des 90 minutes, et n'a remporté que trois de ses onze duels au sol, sous le regard de deux des assistants d'Ancelotti.

    Comme on pouvait s'y attendre, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'a pas retenu Neymar dans sa sélection finale de 26 joueurs pour le Brésil lors de la trêve internationale de mars. « Neymar n’est pas à 100 % et c’est pourquoi il ne figure pas sur la liste », a déclaré Ancelotti lorsqu’on lui a demandé d’expliquer l’absence du capitaine de Santos. « Neymar n’est pas à 100 % de ses capacités. S’il peut être à 100 % physiquement, il pourra être là. Neymar pourrait être à la Coupe du monde. Neymar doit continuer à travailler, à jouer, à montrer ses qualités et à maintenir une bonne condition physique. »

    Tout bien considéré, c'était un message plus que juste. Ancelotti n'était pas du tout obligé de laisser la porte ouverte à Neymar, et celui-ci aurait dû lui en être reconnaissant. Inutile de préciser qu'il ne l'était pas.

    « Je vais m'exprimer ici, car je ne peux pas laisser passer ça », a-t-il déclaré aux médias lors d'un événement à São Paulo. « Évidemment, je suis contrarié et triste de ne pas avoir été sélectionné. Mais l'objectif reste le même, jour après jour, séance d'entraînement après séance d'entraînement, match après match. Nous atteindrons notre objectif. Il reste encore une dernière annonce de la sélection à venir et le rêve continue. C’est tout, nous sommes tous dans le même bateau. »

    Neymar se fait des illusions s’il croit sincèrement mériter d’être retenu plutôt que l’un des huit attaquants sélectionnés par Ancelotti, y compris Luiz Henrique, du Zenit Saint-Pétersbourg, qui n’a marqué que trois buts en 20 matches de Premier League russe cette saison. Henrique fait pâle figure en termes de talent, mais il est bien plus fiable.

    Ce sentiment de droit acquis stupéfiant n'aide pas la cause de Neymar. En effet, CNN a affirmé que la CBF avait vu dans son coup de gueule une tentative de créer une dynamique « nous contre eux » entre ses fans, l'organisation et Ancelotti. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si telle était l'intention de Neymar, mais il est certain qu'il ne fait pas passer l'harmonie de l'équipe nationale avant lui-même.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Le Brésil n'a plus besoin de lui

    Neymar a surmonté cette déception pour inscrire son troisième but de la saison lors d'un match de Serie A contre l'Internacional la semaine dernière, mais Santos s'est tout de même incliné 2-1. Ce résultat a coûté son poste à l'entraîneur Juan Pablo Vojvoda et a laissé Santos à seulement un point de la zone de relégation.

    Le club a immédiatement annoncé la nomination de l'ancien entraîneur Cuca pour succéder à Vojvoda, et celui-ci a rapidement été mis au courant de la manière de gérer Neymar. Cuca a laissé l'international brésilien sur le banc lors de son premier match de retour à Cruzeiro, qui s'est soldé par un match nul 0-0, expliquant aux journalistes : « Je lui ai parlé en privé. Il ne jouera pas dimanche car il a disputé deux matchs d'affilée. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. »

    Si Santos ne peut pas prendre ce risque, comment le Brésil le pourrait-il ? Il ne reste plus que huit rencontres au Peixe avant qu’Ancelotti ne dévoile sa sélection définitive pour la Coupe du monde, et selon la logique de Cuca, Neymar ne participera au mieux qu’à la moitié d’entre elles.

    Même s’il réalisait quatre triplés consécutifs, Ancelotti ne pourrait pas faire confiance à un Neymar à moitié en forme. Il n’en a d’ailleurs pas besoin. Le Brésil dispose d’un effectif d’attaquants d’une profondeur inégalée, emmené par Vinicius Junior, qui évolue au poste de l’ailier gauche, le poste de prédilection de Neymar.

    Gabriel Martinelli est également un meilleur choix sur ce côté, et Neymar est bien derrière Raphinha, Matheus Cunha et Joao Pedro dans la course au poste de numéro 10. Ancelotti pourrait l'utiliser comme remplaçant de choc, mais la pression pour le faire jouer plus souvent pourrait facilement créer une distraction que le Brésil doit éviter dans sa quête d'une sixième étoile qui prolongerait son record.

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Jouez le rôle de supporter

    Ancelotti devrait continuer à se montrer intransigeant envers Neymar alors que le bruit autour de lui s'amplifie à trois mois de la Coupe du monde. La légende brésilienne Romario a renchéri ce week-end, déclarant à Esporte Espetacula : « Le Brésil a plus de chances si Neymar est là. S'il n'est pas là, les chances du Brésil sont bien moindres. S'il est à 50 % de ses capacités, je prendrais Neymar. »

    Neymar bénéficie également du soutien de son ancien coéquipier en sélection brésilienne, Thiago Silva, qui a déclaré à TNT Sports : « Si Neymar est en forme, il doit jouer la Coupe du monde. Vu son niveau actuel, il doit y aller. C'est incontestable. Neymar est là, sur le terrain, et pour l'équipe adverse, c'est déjà un véritable casse-tête. »

    Cette dernière affirmation était vraie entre 2010, l’année où Neymar a disputé le premier de ses 128 matchs internationaux, et 2022, lorsqu’il a inscrit un superbe but en solo contre la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. À une époque difficile pour une équipe du Brésil dépourvue du talent des générations précédentes, Neymar était le talisman incontesté ; il a presque à lui seul permis à l’équipe de rester compétitive et s’est inscrit dans l’histoire en battant le record de buts de Pelé en équipe nationale.

    Mais Neymar n'a pas affronté d'adversaires de classe mondiale depuis très longtemps, et même s'il était en pleine forme, la période d'adaptation nécessaire sur la plus grande scène serait trop longue. Il servirait mieux sa réputation dans le football s'il se retirait dès maintenant de la course et devenait un supporter de son pays plutôt qu'un accro de stade cinq.

    La reconnaissance qu'il mérite de la part de commentateurs lassants comme Rooney viendra tôt ou tard, en raison de la rareté des véritables anticonformistes dans le football moderne. Neymar est l'un des plus grands joueurs de sa génération et n'a rien à prouver à qui que ce soit. L'absence d'une médaille de champion du monde n'y change rien.

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